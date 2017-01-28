 В Санкт-Петербурге отменили ближайшее выступление Максаковой, супруги Вороненкова, который даёт показания против Януковича

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Эхо Москвы", в России был отменен спектакль, в котором задействовали супругу экс-депутата Госдумы РФ от КПРФ Дениса Вороненкова, актрису Марию Максакову
Она была задействована в спектакле "Пиковая дама", запланированном на 30 января. Информацию об отмене выступления телеканалу "Дождь" подтвердили в пресс-службе театра. При этом там не смогли назвать причину перестановок в составе.
Ранее газета "КоммерсантЪ" сообщила, что муж Максаковой, экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего украинского лидера Виктора Януковича. В статье отмечалось, что, по данным украинских СМИ, Максакова и Вороненков с прошлого года живут в Киеве.
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Пойдем, Алеша, нам тут не рады...
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@KodeksuNET 17 год17 годин тому
Это просто Китайский Новый год какой-то: В ДНР скончался экс-заммурло труда и социальной политики Сергей Третьяков
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Згидував.
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Причём, наверное, сразу же....
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Как сообщают источники из Чечни, на днях в сюда была введен крупная группировка российских войск с сотнями единиц военной техники, в т.ч. тяжелой.
Группировка расположилась по Терскому хребту, разбив военные палатки и окопавшись. Войска растянулись до границы с Ингушетией.
Местные жители сообщают о случаях обстрела. Известно, что в ходе обстрела ранен один молодой человек.
О причинах ввода войсковой группировки неизвестно. Ни кафиры, ни местные муртады пока не дают на этот счет никаких объяснений. Напомним, что Чечня итак нашпигована русскими войсками и военными базами.
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- Они бегут туда от уголовной ответственности здесь, а чтобы их приняли, нужно как-то оклеветать собственную страну. Дадут вид на жительство, может, гражданство, ресурсы переведёт. За границей будут ловить, нет уже теперь там Барака Обамы. Но это временно. В Киеве тоже режим будет сменён. Поэтому лучше в Новую Зеландию, на неизвестные острова какие-нибудь. Вот это предательство всегда было, у всех народов, политических партий, - заявил Жириновский.
жирик так и пердай : бандея януковича предатели никому не нужны. Все кончат плохо,
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во внеочердной раз надраили до блеска те две пришмандовины коню,
на котором сидит САМ, обосраныи голубями, за дофига лет, зелёный пидер-сцарь?
достижение...
кто же спорит?
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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков улетел в Киев вместе с супругой Марией Максаковой...
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Экс-депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии (КПРФ) Денис Вороненков, который, по информации СМИ, дал показания следователям Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в России известен в качестве примера незаконного обогащения и голосовал за аннексию Крыма и ввод российских войск на территорию Украины. Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.
"Чувак голосовал и за присоединение Крыма, и ввод войск в Украину поддерживал вместе со своей фракцией. В 2014 году раздавал комментарии СМИ, что меня надо посадить, потому что "вор должен сидеть в тюрьме". А раз не посадили - значит, законодательство в РФ не репрессивное. В 2015 году, когда мы мониторили всех депутатов... у этого деятеля, находящегося на госслужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились: пять квартир общей площадью 1088 м2, два гаража, дача 887 м2 с нежилым помещением 189 м2", - написал Навальный.
Он добавил, что у российского депутата есть элитная недвижимость в Москве, а в его автопарке имеется пять автомобилей дорогих марок, что никак не вписывается в его официальные доходы.
"Я зарабатываю в два раза больше, чем этот Вороненков, но дальше съемной квартиры пока не продвинулся, а этот дядя живет так, как может жить только долларовый мультимиллионер. Вдобавок к этому, у скромняги-депутата обнаружился "наградной" пистолет. Ну и понятное дело, свою диссертацию он украл", - отметил оппозиционер.
Навальный добавил, что депутат был "прекрасным патриотом и борцом с украинскими бандеровцами" и голосовал за все антиукраинские резолюции своей партии. А его жена Мария Максакова была депутатом от "Единой России".
"В марте 2015-го, спустя месяц после событий в Дебальцево, на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин - один из главных лицемеров, верещавших о распятых детей Славянска. А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолете переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные. Теперь вот показания дает о том, что Янукович - изменник. То есть Янукович - конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать", - отметил он.
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https://www.youtube.com/watch?v=H_lYZpYbhno
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