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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:актер (233) Россия (64946) свидетель (106) театр (141) Янукович (32060)

 В Санкт-Петербурге отменили ближайшее выступление Максаковой, супруги Вороненкова, который даёт показания против Януковича

Представление должно было состояться в Мариинском театре

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Эхо Москвы", в России был отменен спектакль, в котором задействовали супругу экс-депутата Госдумы РФ от КПРФ Дениса Вороненкова, актрису Марию Максакову

Она была задействована в спектакле "Пиковая дама", запланированном на 30 января. Информацию об отмене выступления телеканалу "Дождь" подтвердили в пресс-службе театра. При этом там не смогли назвать причину перестановок в составе.

Ранее газета "КоммерсантЪ" сообщила, что муж Максаковой, экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего украинского лидера Виктора Януковича. В статье отмечалось, что, по данным украинских СМИ, Максакова и Вороненков с прошлого года живут в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада, - Климпуш-Цинцадзе
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Да нет, дорогой - это уже 100 лет распадается Российская империя, отравляя все вокруг себя зловонным трупным ядом.И она таки распадется, вопрос лишь в том, сколько крови прольет и скольких людей убьет.
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Натюрлих! Просто жаль, что мировые лидеры не помогут умирающему. Впрочем, я их понимаю - ЯО, усиление Китая за счет возврата своих территорий...сложно все. Но помочь умирающему - нужно!
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1Цицерон…Блажен, кто посетил сей мирВ его минуты роковые!Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.
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НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ТАЙНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ, МОЖЕТ ДАМУ ПИКОВУЮ ПОДГРЫЗТЬ
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і знову кацапські мразі відігруються на жінці... до чого гнусне сволотне племя
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Кодекс ‏@KodeksuNET 17 год17 годин тому

Это просто Китайский Новый год какой-то: В ДНР скончался экс-заммурло труда и социальной политики Сергей Третьяков
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Сыктывкар, Кондопога (вот, блин, где это?!)...Аж завидно! Растет звездулька
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Оксанка, это ты еще Кудымкар с Кадыкчаном не видала!
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Борони, Боже! Я вже якось тут тихесенько, в Неньці
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Между прочим, в указанных мною городах жило очень много украинцев за времен СССР. Как стали после развала наши понемногу уезжать - пришел упадок. Пить Боярышник литрами- это ведь еще не все, а узбеки туда не едут - холодно!
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Абсурдная ситуация на самом деле. рашистский депутат-коммунист, голосовавший за крымнаш, даёт показания фошиздам на легитимного, и за это его считают изменником родины, хотя причём Овощ к его родине, никто объяснить не может.
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У него в Киеве бизнес через жену, поэтому срочно нужно украинское гражданство.
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Жалеть таких не надо! Такие ведь он голосовал за ввод войск в Украину, за окупацию Крыма. А когда гдето на "хвост" наступили так дал заднюю, но уже поздно! К тому же все комуняки должны гореть в аду!
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при сралине тоже так было..сначала верный..а потом расстрел..
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"После этого за ребёнка можно не переживать. Он точно попадёт в рай."
Причём, наверное, сразу же....
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Если это не фэйк, тогда даже не знаю, что по данному поводу можно написать.. Они там реально в РПЦ в кадило явно не ладан ложат..
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Да пёс с ними.. (с "Иван Васильевич меняет профессию")
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Крупная группировка российских войск введена в Чечню. Люди крайне встревожены

Как сообщают источники из Чечни, на днях в сюда была введен крупная группировка российских войск с сотнями единиц военной техники, в т.ч. тяжелой.

Группировка расположилась по Терскому хребту, разбив военные палатки и окопавшись. Войска растянулись до границы с Ингушетией.
Местные жители сообщают о случаях обстрела. Известно, что в ходе обстрела ранен один молодой человек.
О причинах ввода войсковой группировки неизвестно. Ни кафиры, ни местные муртады пока не дают на этот счет никаких объяснений. Напомним, что Чечня итак нашпигована русскими войсками и военными базами.
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В статье отмечалось, что, по данным украинских СМИ, Максакова и Вороненков с прошлого года живут в Киеве. вот интересно, какого ... наш Крым прижился в Украине. В Крым бы и ехали.
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Вербанули наши спецслужбы их, скорее всего
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Тем более. Если завербовали то пускай бы и сидели в Москве, как агенты. Что в Киеве высиживать.
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Да пусть там друг друга хоть позагрыызают.....
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Жириновский: Бежавший на Украину Вороненков - предатель, а они плохо заканчивают

- Они бегут туда от уголовной ответственности здесь, а чтобы их приняли, нужно как-то оклеветать собственную страну. Дадут вид на жительство, может, гражданство, ресурсы переведёт. За границей будут ловить, нет уже теперь там Барака Обамы. Но это временно. В Киеве тоже режим будет сменён. Поэтому лучше в Новую Зеландию, на неизвестные острова какие-нибудь. Вот это предательство всегда было, у всех народов, политических партий, - заявил Жириновский.

жирик так и пердай : бандея януковича предатели никому не нужны. Все кончат плохо,
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ну отменили и?
во внеочердной раз надраили до блеска те две пришмандовины коню,
на котором сидит САМ, обосраныи голубями, за дофига лет, зелёный пидер-сцарь?
достижение...
кто же спорит?
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Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков голосовал за аннексию Крыма и ввод войск в Украину, а теперь в Киеве дает показания против экс-президента Виктора Януковича, отметил российский оппозиционер Алексей Навальный.

Экс-депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии (КПРФ) Денис Вороненков, который, по информации СМИ, дал показания следователям Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в России известен в качестве примера незаконного обогащения и голосовал за аннексию Крыма и ввод российских войск на территорию Украины. Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.

"Чувак голосовал и за присоединение Крыма, и ввод войск в Украину поддерживал вместе со своей фракцией. В 2014 году раздавал комментарии СМИ, что меня надо посадить, потому что "вор должен сидеть в тюрьме". А раз не посадили - значит, законодательство в РФ не репрессивное. В 2015 году, когда мы мониторили всех депутатов... у этого деятеля, находящегося на госслужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились: пять квартир общей площадью 1088 м2, два гаража, дача 887 м2 с нежилым помещением 189 м2", - написал Навальный.

Он добавил, что у российского депутата есть элитная недвижимость в Москве, а в его автопарке имеется пять автомобилей дорогих марок, что никак не вписывается в его официальные доходы.

"Я зарабатываю в два раза больше, чем этот Вороненков, но дальше съемной квартиры пока не продвинулся, а этот дядя живет так, как может жить только долларовый мультимиллионер. Вдобавок к этому, у скромняги-депутата обнаружился "наградной" пистолет. Ну и понятное дело, свою диссертацию он украл", - отметил оппозиционер.

Навальный добавил, что депутат был "прекрасным патриотом и борцом с украинскими бандеровцами" и голосовал за все антиукраинские резолюции своей партии. А его жена Мария Максакова была депутатом от "Единой России".

"В марте 2015-го, спустя месяц после событий в Дебальцево, на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин - один из главных лицемеров, верещавших о распятых детей Славянска. А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолете переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные. Теперь вот показания дает о том, что Янукович - изменник. То есть Янукович - конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать", - отметил он.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Санкт-Петербурге отменили ближайшее выступление Максаковой, супруги Вороненкова, который даёт показания против Януковича
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