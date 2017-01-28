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 Общество
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 СБУ передала в суд дело о растрате 600 млн грн чиновниками пенсионного фонда НБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт, утвержденный Генеральной прокуратурой, по факту растраты со стороны бывших руководителей негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, речь идет о растрате в 2013-2014 годах более 600 млн грн. К подозреваемым применены меры пресечения в виде залога и личного обязательства.

Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старшего следователя ГПУ будут судить за растрату госимущества, расследование завершено, - НАБУ
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а вот он че мыхалыч а они говорят надо пенсионый возрост поднять а то денег нет -воровать надо меньше ублюдки
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Вот только подумала тоже самое, необходима конфискация имущества за такие преступление , иначе , это всего лишь смена свиней возле кормушки.
Тюрьма не решает проблемы , они покупают свободу за ворованные миллионы ,только разветвляя коррупцию дальше.
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Хорошо что я в 91 году не послушался маму и не остался наемным работником "зарабатывать стаж и пенсию"
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Как знать , как знать мой недалекий друг ...
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Цілком вірний шлях обрав,вдачі та наснаги тобі,хай щастить!!!!!
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Говорят Ю.Луценко подал в Раду, как внеочередной, проект изменений в УК, устанавливающий "Вручение Уведомления о Подозрении," высшей мерой наказания в Украине.
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СБУ передала в суд дело о растрате 600 млн грн чиновниками пенсионного фонда НБУ

Пля, дохнуть пинсёнеры от недоеданья,
А этим курвам покуй их страданья...
Павесить их на фанарях Майдана,А семьи их в ИГИЛу на закланья...


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Задовбали ,які застави і забов"язання, в СІЗО,на нари. Іноземці,які воювали за Україну парятся на нарах, а ці потвори гуляют на волі ))))
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В НБУ свій окремий пенсійний фонд? Це з якого такого дива?!
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Пусть СБУ хоть газетки почитает: перед любыми выборами вместимость пенсфонда в цифре называлась в плюсах, а в течении ста дней после выборов , обычно в минусе на пятьдесят процентов..."папередники", видимо, не гнушались попользоваться "баблом предкам".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ передала в суд дело о растрате 600 млн грн чиновниками пенсионного фонда НБУ
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