Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, речь идет о растрате в 2013-2014 годах более 600 млн грн. К подозреваемым применены меры пресечения в виде залога и личного обязательства.
Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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Тюрьма не решает проблемы , они покупают свободу за ворованные миллионы ,только разветвляя коррупцию дальше.
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YES !!!!!
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СБУ передала в суд дело о растрате 600 млн грн чиновниками пенсионного фонда НБУ
Пля, дохнуть пинсёнеры от недоеданья,
А этим курвам покуй их страданья...
Павесить их на фанарях Майдана,А семьи их в ИГИЛу на закланья...
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