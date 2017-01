 Бойкот "завтрака" Пинчука был действенным. Он предложил капитулянтский сценарий для Украины, - Гопко

Об этом заявила народный депутат (внефракционная), глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в интервью Цензор.НЕТ "Мне приятно, что на этот "завтрак" в Давосе отказались ехать очень многие люди. Знаю, что некоторые политики даже компенсировали билеты, за которые уже было заплачено. Потому что они долго колебались, ехать или не ехать", - сказала она."Это говорит о том, что в обществе есть определенное взросление. Потому что когда в 2014-м я была единственной, кто отказался, то получила шквал критики", - добавила политик.Кроме того, Гопко отметила: "Посмотрите на уровень YES в этом году (в 2016-м. - ред.). И никакими голливудскими звездами этот низкий статусный уровень не компенсировать"."Знаете, мне многие уже сказали: зачем ты ссоришься с Пинчуком? Ты же понимаешь, что много молодых политиков ходят на его телеканалы? А это поддержка, это узнаваемость. К тому же, многие получают гранты от его структур", - добавила парламентарий."Что, Пинчук перед тем как печатать этот сценарий капитуляции в The Wall Street Journal, а затем оправдываться, не мог сначала собрать общественность и сказать: люди, давайте я вам сначала объясню свое видение?" - сказала Гопко.Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию. После этого многие политики, в том числе Президент Петр Порошенко и некоторые народные депутаты, отказались принимать участие в "Украинском завтраке" Фонда Виктора Пинчука в Давосе.