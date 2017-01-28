 Бойкот "завтрака" Пинчука был действенным. Он предложил капитулянтский сценарий для Украины, - Гопко

Об этом заявила народный депутат (внефракционная), глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в интервью Цензор.НЕТ.
"Мне приятно, что на этот "завтрак" в Давосе отказались ехать очень многие люди. Знаю, что некоторые политики даже компенсировали билеты, за которые уже было заплачено. Потому что они долго колебались, ехать или не ехать", - сказала она.
"Это говорит о том, что в обществе есть определенное взросление. Потому что когда в 2014-м я была единственной, кто отказался, то получила шквал критики", - добавила политик.
Кроме того, Гопко отметила: "Посмотрите на уровень YES в этом году (в 2016-м. - ред.). И никакими голливудскими звездами этот низкий статусный уровень не компенсировать".
"Знаете, мне многие уже сказали: зачем ты ссоришься с Пинчуком? Ты же понимаешь, что много молодых политиков ходят на его телеканалы? А это поддержка, это узнаваемость. К тому же, многие получают гранты от его структур", - добавила парламентарий.
"Что, Пинчук перед тем как печатать этот сценарий капитуляции в The Wall Street Journal, а затем оправдываться, не мог сначала собрать общественность и сказать: люди, давайте я вам сначала объясню свое видение?" - сказала Гопко.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию. После этого многие политики, в том числе Президент Петр Порошенко и некоторые народные депутаты, отказались принимать участие в "Украинском завтраке" Фонда Виктора Пинчука в Давосе.
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1. Гопко має тільки одну дитину 2011 року народження.
2. Про те, що не вистачає грошей на дітей говорила не Гопко, а Войціцька, хоча в неї також лише 1 дитина.
3. В самопомочі взагалі немає депутатів які б родили кожного дітей.
4. Те, що Гопко висловила своє невдоволення заявою пінчука - це радше позитив, а не негатив, бо я теж оасобисто проти позиції саме пінчука.
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Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины, не изменили присяге 3900, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Большинство украинских военнослужащих, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД), которые во время аннексии Крыма находились на полуострове, изменили присяге.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал 27 января во время презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну".
"Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины.) не изменили присяге 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99% изменили. Среди Министерства внутренних дел, представленного в Крыму, 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу", - отметил он.
Турчинов добавил, что в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы.
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На складе ИГИЛ в западном Мосуле были найдены десятки ракет российской маркировки вместе с самодельными пусковыми установками, сообщает телеканал Sky News.
Спецподразделение французской армии, которое действует совместно с иракскими военными, обнаружило в западной части Мосула на складе вооружений ИГИЛ ракеты российского производства с химическими боеголовками, передает британский телеканал Sky News.
На складе, который находился рядом с рекой Тигр, хранились десятки ракет вместе с самодельными пусковыми установками.
Телеканал сообщает, что оружие было с российской маркировкой и, предположительно, доставлено из Сирии. Большая их часть изначально предназначалась для запуска с реактивных самолетов, но среди них была также одна ракета типа СКАД для наземного запуска.
По словам военных советников, будучи запущенными из самодельных пусковых установок, эти ракеты могут донести боеголовку на расстояние в десятки километров.
Рядом со складом военные обнаружили грузовики с коксующимся углем, внутри которого иракские солдаты нашли не опознанные пока химикаты.
http://news.sky.com/story/islamic-state-planned-to-launch-missiles-tipped-with-chemicals-10745065
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главный предатель...
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Норвежские правоохранители обвинили Россию в попытке вмешательства в работу Нобелевского института. В РФ такие обвинения назвали "паранойей".
Россия пыталась предотвратить возможное вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, сообщила норвежская информационная служба NRK со ссылкой на правоохранительные органы страны.
С целью дискредитации якобы была организована публикация письма, в котором киевские власти запрашивают у американских дипломатов гарантии по решению этого вопроса. Материалы о письме опубликовали некоторые "пророссийские сайты", отмечает NRK.
Из письма якобы становилось понятно, что США активно "проталкивают" в Нобелевский комитет просьбу о присуждении премию мира в 2015 году президенту Украины Порошенко.
Издание сообщает, что посольство США и Верховная Рада Украины опровергли подлинность письма.
Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником службы внешней разведки. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился к правоохранителям.
Российское дипломатическое представительство уже назвало эти обвинения "паранойей". Там отметили, что сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями является важной частью рутинной работы дипломатов.
"Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели", - заявили в российском посольстве.
https://www.nrk.no/norge/xl/pst-bekrefter-russisk-informasjons_operasjon-mot-norge-for-forste-gang-1.13339968
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А Пінчук і Кучма, скорше за все, закон не порушили. Вони проплатили його створення.
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Семен Семенченко:
Україна не може бути заручником неефективних власників підприємств енергетичної галузі.
Українець платить гроші за електроенергію. Українець платить гроші за тепло. Українець посилає своїх дітей захищати країну від агресії РФ. Українець не хоче, оплачуючи рахунки за тепло та електрику, фінансувати тих хто вбиває його дітей.
Якщо власники підприємств замість переробки "своїх" ТЕЦ під вугілля з підконтрольній території Україні або його закупівлі за кордоном будуть продовжувати шантаж українців відключеннями та замерзаниями, то правильна реакція держави може бути тільки одна - націоналізація таких підприємств.
Всі державні чиновники які стають на бік шантажистів - це корупціонери та агенти "ефективного російського контролю". Блокада торгівлі з окупантами чудовий час взяти на облік всю цю мразоту.
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Если у кого-нибудь есть деньги и желание, то он может тоже в свою честь организовать хоть завтрак, хоть ужин..в Давосе. но какое это будет иметь отношение к форуму?!
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что бы что то предлагать или не предлагать?
повар по завтраку? - иди вари и шо бы, гадость, не подгорело,
бо сам потом жрать будешь.
неумный зять недалекого двухвекторного тестя?
всё?
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