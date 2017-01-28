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 Политика Украины
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Все про:бойкот (204) Пинчук (216) Швейцария (264) Гопко (62)

 Бойкот "завтрака" Пинчука был действенным. Он предложил капитулянтский сценарий для Украины, - Гопко

Бойкот "Украинского завтрака" Фонда Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) оказался эффективным методом.

Об этом заявила народный депутат (внефракционная), глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне приятно, что на этот "завтрак" в Давосе отказались ехать очень многие люди. Знаю, что некоторые политики даже компенсировали билеты, за которые уже было заплачено. Потому что они долго колебались, ехать или не ехать", - сказала она.

"Это говорит о том, что в обществе есть определенное взросление. Потому что когда в 2014-м я была единственной, кто отказался, то получила шквал критики", - добавила политик.

Кроме того, Гопко отметила: "Посмотрите на уровень YES в этом году (в 2016-м. - ред.). И никакими голливудскими звездами этот низкий статусный уровень не компенсировать".

"Знаете, мне многие уже сказали: зачем ты ссоришься с Пинчуком? Ты же понимаешь, что много молодых политиков ходят на его телеканалы? А это поддержка, это узнаваемость. К тому же, многие получают гранты от его структур", - добавила парламентарий.

"Что, Пинчук перед тем как печатать этот сценарий капитуляции в The Wall Street Journal, а затем оправдываться, не мог сначала собрать общественность и сказать: люди, давайте я вам сначала объясню свое видение?" - сказала Гопко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это будет промосковский водевиль", - Лозовой объяснил, почему членов Радикальной партии не будет на мероприятии Пинчука в Давосе

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию. После этого многие политики, в том числе Президент Петр Порошенко и некоторые народные депутаты, отказались принимать участие в "Украинском завтраке" Фонда Виктора Пинчука в Давосе.
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Вот бы тебя Ты бы по приказу Стеця Мигом бы с него скальп снял Правда скальп не важный лысый Плюгавкенький такой Но на тотемном шесте Рядом с чучелом удода Смотрелся бы
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потомучто онижыдети и завязан на шыкаладный цех. Потому что пьянчук только озвучил план безальтернативного мыролюбца.
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а почему должно быть? свободы слова больше нет?
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Потому что Кучма его близкий родственник ,а Порошенко против него не пойдёт.
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Если все пройдет по озвученному им сценарию, то бойкот признают клоунадой.
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ваня - шо злой такой та - небось голодный - капусту будешь - она есть у меня)))
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Іван ви знову пишете не достовірну інформацію, яку читають форумчани.
1. Гопко має тільки одну дитину 2011 року народження.

2. Про те, що не вистачає грошей на дітей говорила не Гопко, а Войціцька, хоча в неї також лише 1 дитина.
3. В самопомочі взагалі немає депутатів які б родили кожного дітей.
4. Те, що Гопко висловила своє невдоволення заявою пінчука - це радше позитив, а не негатив, бо я теж оасобисто проти позиції саме пінчука.
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Турчинов заявил, что 99% сотрудников СБУ и МВД, которые работали в Крыму на момент аннексии, изменили присяге
Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины, не изменили присяге 3900, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Большинство украинских военнослужащих, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД), которые во время аннексии Крыма находились на полуострове, изменили присяге.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал 27 января во время презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну".
"Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины.) не изменили присяге 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99% изменили. Среди Министерства внутренних дел, представленного в Крыму, 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу", - отметил он.
Турчинов добавил, что в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы.
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Путлер Капут - Такие статьи об общем предательстве украинского народа Пастор вбрасывает каждые 2 месяца... Мол что я мог поделать?...Зря надеется - будет суд с разборами о сдаче Крыма, после того как уберут их от власти...
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ваня все будет хорошо, женщин в мире еще много, не впадай в депрессию, все будет хорошо
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Можно было бы Порошенко и полдник проигнорировать.
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У нас за мнение,даже антигосударственные,уголовные дела не открывают.Поэтому мы не раша.Кому хочется жить в стане,где за мнение открывают дела,поезжайте к оккупанту,получите полный спектр удовольствия.
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В Мосуле военные обнаружили принадлежащие ИГИЛ ракеты с химическими боеголовками - Sky News
На складе ИГИЛ в западном Мосуле были найдены десятки ракет российской маркировки вместе с самодельными пусковыми установками, сообщает телеканал Sky News.

Спецподразделение французской армии, которое действует совместно с иракскими военными, обнаружило в западной части Мосула на складе вооружений ИГИЛ ракеты российского производства с химическими боеголовками, передает британский телеканал Sky News.

На складе, который находился рядом с рекой Тигр, хранились десятки ракет вместе с самодельными пусковыми установками.
Телеканал сообщает, что оружие было с российской маркировкой и, предположительно, доставлено из Сирии. Большая их часть изначально предназначалась для запуска с реактивных самолетов, но среди них была также одна ракета типа СКАД для наземного запуска.
По словам военных советников, будучи запущенными из самодельных пусковых установок, эти ракеты могут донести боеголовку на расстояние в десятки километров.
Рядом со складом военные обнаружили грузовики с коксующимся углем, внутри которого иракские солдаты нашли не опознанные пока химикаты.
http://news.sky.com/story/islamic-state-planned-to-launch-missiles-tipped-with-chemicals-10745065
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Гопко это та, у которой в Киеве 5 квартир на свекруху записаны, чи хто ? А до Пинчука на шабаш в гости все бывшие "экс" со всей Европы на халяву пожрать, побухать и отдохнуть в Швейцарии ездят. Удивили, бла.
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А тебе какое дело до ее квартир,тебе же ваня побоку,ты ж,побоков?
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Та мне по хер как и тебе, Хомяк, я смотрю. И я не Ваня, я Ян, а ты Хомяком как был так Хомяком и останешься
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Я тащусь,как Побоков может быть ЯН,это типа я-Николь или Николя.
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А ты тащись молча, Хомяк, шоб за щеками жратвой хозяйской не подавиться.
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Ваня это,ты, меня в спам отправил,обиделся,что ли?Ну на обиженных воду возят,не периймайся хлопчина.
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Та ты баклан Хомяк мне и на фуй не здался, что-бы я тебя спамил, чмо ольгинское. Пш0л Нах, обрубок.
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Не пойти на халяву пожрать к деятелю, предложившему капитуляцию, для соевых это эффективный шаг???!!! Вы бы ему почтовый ящик в подъезде подпалили бы - и то эффективней было бы
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В Норвегии заявили, что Россия пыталась повлиять на Нобелевский институт с целью предотвратить вручение премии мира Порошенко
Норвежские правоохранители обвинили Россию в попытке вмешательства в работу Нобелевского института. В РФ такие обвинения назвали "паранойей".

Россия пыталась предотвратить возможное вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, сообщила норвежская информационная служба NRK со ссылкой на правоохранительные органы страны.

С целью дискредитации якобы была организована публикация письма, в котором киевские власти запрашивают у американских дипломатов гарантии по решению этого вопроса. Материалы о письме опубликовали некоторые "пророссийские сайты", отмечает NRK.
Из письма якобы становилось понятно, что США активно "проталкивают" в Нобелевский комитет просьбу о присуждении премию мира в 2015 году президенту Украины Порошенко.
Издание сообщает, что посольство США и Верховная Рада Украины опровергли подлинность письма.
Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником службы внешней разведки. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился к правоохранителям.
Российское дипломатическое представительство уже назвало эти обвинения "паранойей". Там отметили, что сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями является важной частью рутинной работы дипломатов.
"Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, содержат именно такие цели", - заявили в российском посольстве.
https://www.nrk.no/norge/xl/pst-bekrefter-russisk-informasjons_operasjon-mot-norge-for-forste-gang-1.13339968
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Пинчук должен сидеть,за воровство тысяч госпредприятий,а его тесть еще и за убийство Черновола и Гонгадзе.А не завтраки устраивать,за ворованные деньги.
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Та спершу мають сісти ті, хто приймали закони, по яким це було зроблено законним шляхом.
А Пінчук і Кучма, скорше за все, закон не порушили. Вони проплатили його створення.
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Не по темі, та все ж:
Семен Семенченко:


Україна не може бути заручником неефективних власників підприємств енергетичної галузі.
Українець платить гроші за електроенергію. Українець платить гроші за тепло. Українець посилає своїх дітей захищати країну від агресії РФ. Українець не хоче, оплачуючи рахунки за тепло та електрику, фінансувати тих хто вбиває його дітей.
Якщо власники підприємств замість переробки "своїх" ТЕЦ під вугілля з підконтрольній території Україні або його закупівлі за кордоном будуть продовжувати шантаж українців відключеннями та замерзаниями, то правильна реакція держави може бути тільки одна - націоналізація таких підприємств.
Всі державні чиновники які стають на бік шантажистів - це корупціонери та агенти "ефективного російського контролю". Блокада торгівлі з окупантами чудовий час взяти на облік всю цю мразоту.
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Выборы, сэр. А Ахметов не хочет делиться влиянием в оппоблоке с кумом путина. Бяда. Сколько громких слов, а все ради того чтобы пресечь поступление украинских товаров и обеспечить свободный рынок российским в лугандоне. Националируйте, только с весны начинайте блокировать. И подвоз российского оружия по жд. тоже блокировать надо, а не только уголь украинцам, да "кислород" Ахметову.
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Від себе додам. В ці дні стає помітно, хто за Україну, хто за Український Народ, а хто барига, який міняє життя Українців на гроші. Я маю на увазі наших політиків. Ті, хто підтримує торгівлю з оккупантами, є співучасником злочину, назва якому - фінансування терроризму. Саме зараз йде відбір: хто є хто. Дивіться люди і робіть висновки. В моїх очах, за ці дні, багато політиків, яких я вважав Патріотами України, показали, що вони ніхто, балаболи, для яких життя Українців нічого не варте. Америка, країни ЕС наклали санкції на Козлостан, собі в ущерб, ради підтримки України, а наші мудила ведуть торгівлю з оккупантом. Сором, та нажаль, "нашим" баригам це слово - ніщо...
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Интересно, а в Украине есть хоть один проукраинский олигарх? Я уже не говорю "олигарх-патриот"! Ну, кроме...тут все понятно.
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Все олигархи - патриоты своих денег, не более.
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Северин,ты, не сильно цитируй семенченко,этот раненый в пятое место герой уже достал,афирюга конченый,который в прямом эфире сдал план выхода из Дебальцево,лучше бы молчал больше и законы принимал нужные стране, а не пиарил свою рожу на всех ТВ.Мне кажется прийдет время и ему,компетентные органы,зададут очень много вопросов.Конечно,если он не слиняет,как овощ.
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А по суті щось є? То і не гарчи на людину.
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То і проходь мовчки. Ти не один на форумі. А "нульовками" УСІ колись були-і ти теж!
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А шо Был такой план? Здеся редут обходим слева Ейную батарею справа Гусарский полк рыссю вдоль лесопосадки Уланы замыкающие Не смеши меня Какой план у паркетных генералов Олухи кто его озвучивал И еще большие олкухи Кто верит что план был Может и был но курнули и не торкнуло
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какое отношение ланч пинчука имеет к форуму в Давосе? ланч проводится пинчуком НЕ В РАМКАХ ФОРУМА, а просто в том же населенном пункте и в то же время, что и форум. Поэтому, в былые годы многие участники форума захаживали к нему на огонек. Не более того.
Если у кого-нибудь есть деньги и желание, то он может тоже в свою честь организовать хоть завтрак, хоть ужин..в Давосе. но какое это будет иметь отношение к форуму?!
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Націоналізація вкрадених стратегічних галузей енергетики - тест на збереження державності України.
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Це шлях руйнування багатьох інших чинників існування держави. Підтимки Заходу-в першу чергу.
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Якщо думати про незалежність від зрадників України,то це одне з першочергових завдань.
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Треба мислити комплексно, а не про щось одне. Бо речі між собою взаємопов'язані. Та не усім це до снаги. Як і гра в шахи.
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хто такое пинчук?
что бы что то предлагать или не предлагать?
повар по завтраку? - иди вари и шо бы, гадость, не подгорело,
бо сам потом жрать будешь.
неумный зять недалекого двухвекторного тестя?
всё?
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Предложил не он а Путин. Порошенко этот сценарий принял. Поблема в том, как впарить все это украинцам чтобы в Ростове не оказалось 2 легитимных. Пинчука использовали чтобы прверить как среагируют на этот сценарий украинцы. Среагировали плохо. Теперь будут искать другие подходы.
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самый эффективный ход в отношении пинчука - национализация его активов....но кто же это сделает?... а проигнорированный завтрак, это картинка для лохов...
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Гопко бредит? Действенной была бы посадка Кучмы, национализация украденного Пинчуком, и продажа конфискованного на открытых прозрачных торгах новому владельцу.
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Аваковщина! Цинізм, свавілля та беззаконня у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві...... (Відео) Без коментарів. Корумповані співробітники поліції перешкоджають роботі журналіста інформаційного агентства ЄСФ-ІНФОРМ Святині А.В. та не дают ознайомитись з матеріалами перевірки за його заявами... "... Слов'ян будуть відстрілювати пачками, знищувати тисячами - на кордонах, де євреї не служать, в миротворчих силах, тероризмом, замовними і кримінальними вбивствами". - Це слова рабина Синедріону (Духовного управління євреїв в Росії) Ребе Менахем Мендел Шнеєрсона.http://partiyslovyan.blogspot.com/2017/01/blog-post.html


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В Давосе прошел традиционный завтрак Виктора Пинчука. Боюсь даже представить нетрадиционный завтрак Виктора Пинчука!
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Пинчук, это будущий Президент Украины, и не нам решать, там Трамп с Путеным решают, а мы мелковаты для геополитики. Думай, что кушать есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойкот "завтрака" Пинчука был действенным. Он предложил капитулянтский сценарий для Украины, - Гопко
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