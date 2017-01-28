 Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада, - Климпуш-Цинцадзе

Отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия Минских соглашений будет катастрофической ошибкой для Запада, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе общения с журналистами, которое транслировал канал " 112 Украина", заявила министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Каждые полгода когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и нашей дипломатии и нашим общественным организациям и народным депутатам. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои забовязання в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", - сказала Цинцадзе.
2782 93
Климпуш-Цинцадзе отменила визит в Давос (обновлено)(17)
"Российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину", - Климпуш-Цинцадзе(150)
Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе(181)
Мы ожидаем, что ЕС окончательно примет механизм приостановки безвизового режима в январе, - Климпуш-Цинцадзе(34)
Сьогодні – річниця проголошення незалежності Карпатської України. ІНФОГРАФІКА(0)
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 12 декабря(34)
Посол Чалый и вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провели встречу с американским сенатором Грэмом. ФОТО(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ще до того, як до печер додали
двері. Звірі... дикі... іноді нас їли
Ми їх їли теж. Звідти брали свої сили
Свині, кури, мамонти, кенгуру та лосі
Усю фауну, що бачили, ми їли на морозі
А що робити людям, коли у шлунку пусто?
Не знали ми тоді, приготувати як капусту
В нас не було імен, ми жили під горою
Все, що нас лякало (А!) зазнавало болю
Гацаючи за мамонтами, проливаючи піт
Перші українці з'явилися на світ
(С)
Вот чего у нас с избытком, так это самоиронии.
Иногда только этим и живы.
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так нічого в тебе не вийде-переймайся далі цією маніпуляцією.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вот ету -
"Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада"
и вот ету-
"В прошлом году Литва передала Украине 146 советских пулеметов"
---------------------
Литва, а в етом году можно еще 146 пулеметов?
а в январе?
Ответить
Ответить
у них другие пулеметы....
а нам и ети сгодятся,,,,
с той стороны по бойцам теми же шмаляют...
к чему коммент?
Ответить
а если еще и патрончат и запасных стволов на после перегрева заменить, подгонят,
да сделают резерв из всего етого на партизан - вы к нам? - народу столько оружия сколько унесут.
По партизанам стрелять градами - ето как надобранич дити смотреть - сон один...
........................
Ответить
А вам , москалики, на стерні подихати.
Ответить
Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада, - Климпуш-Цинцадзе
ОСОБОЙ КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ, ПРОСТО ЗАПАД СТАНЕТ ЖИТЬ ВОТ ТАК;-
https://www.youtube.com/watch?v=uv8dUOn3-f4
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зрозумів мишебратья?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как бороться? А блокада - слабо? Полная. Без оглядки на то, что "там тоже украинцы". Нет на дамбасе украинцев, почти нет. Там моральные уроды. Их, кстати, даже паРаша не примет: они, ублюдки дамбаские, ей нах#й не нужны.
Извиняюсь за излишнюю, может быть, эмоциональность. Правда надоели климпуши климаксные - вне зависимости от пола.
Ответить
А тут вот такие ватные высеры--"Дерьмом были ваши бандиты и головорезы Петлюра, Махно, немецкая шавка Скоропадский, и прочая разношерстная компания.""---просто приветствуются..
Плиз,не превращайте Цензор в запутинскую помойку.
Ответить
Ответить
Ответить
Спецподразделение французской армии, действовавшее совместно с иракскими военными, обнаружило в западной части Мосула на складе вооружений "Исламского государства" ракеты российского производства с химическими боеголовками, передает британский телеканал Sky News. На этом складе хранились десятки ракет вместе с самодельными пусковыми установками. Предполагается, что боевики ИГ доставили эти ракеты в Мосул из Сирии!!!!!!!
Теперь понятно какая рука моет, а какая смывает?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить