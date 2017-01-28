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 Политика Украины
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Все про:Россия (64946) санкции (5827) Климпуш-Цинцадзе (100)

 Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада, - Климпуш-Цинцадзе

Санкции против РФ должны бать сохранены до выполнения всех русловий Минских соглашений, почеркнула министр.

Отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия Минских соглашений будет катастрофической ошибкой для Запада, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе общения с журналистами, которое транслировал канал " 112 Украина", заявила министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Каждые полгода когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и нашей дипломатии и нашим общественным организациям и народным депутатам. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои забовязання в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", - сказала Цинцадзе.

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Катастрофической будет как раз ситуация,если мы не подготовимся к любым вариантам развития событий с санкциями.И пример во всём должны показывать именно мы.Потому что россия напала на нас и гибнут наши люди.
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А хто згадав 1187 роцi? Ипатьевская летопись. Не знаю как на мову перевести, клятi москалi
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(((да не я аматор (только не путать со святым римско католической церкви )
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и тебе привет - праздник осеннего равноденствия))))))
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Тесля А про Київську Русь тоді, коли москалі ще по деревах стрибали
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Всі ми колись жили у печері
Ще до того, як до печер додали
двері. Звірі... дикі... іноді нас їли
Ми їх їли теж. Звідти брали свої сили

Свині, кури, мамонти, кенгуру та лосі
Усю фауну, що бачили, ми їли на морозі
А що робити людям, коли у шлунку пусто?
Не знали ми тоді, приготувати як капусту

В нас не було імен, ми жили під горою
Все, що нас лякало (А!) зазнавало болю
Гацаючи за мамонтами, проливаючи піт
Перші українці з'явилися на світ
(С)
Вот чего у нас с избытком, так это самоиронии.
Иногда только этим и живы.
)))
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"Мають" і "будуть", це не одне і те ж саме............... Європа чекає на "сигнал" від США.
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Не зовсім........... Це "трішки" навіть інший материк.......
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Зазвичай словом "Захід" називають Західну Європу яка знаходиться на материку під назвою "Євразія".............. А США, тобто Сполучені Штати Америки - знаходяться на материку під назвою "Північна Америка".................. Але в даному випадку це не важливо. Так що - не переймайся.....
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Послідовно намагаєшься підпорядкувати політику ЕС Вашингтону? ЕС-об'єкт політики США?
Так нічого в тебе не вийде-переймайся далі цією маніпуляцією.
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а дети у тебя не от вальцмана случайно,ась?))))
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Привіт! Та набігло тут всякої...
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тоже-самое только коротко- все кацапы брехливые *иарасы !
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почему украина не ввела санкции против рашки, не понял, но требует санкции от запада, и бесплатно поставляете свет газ и воду в лднр, если украинцы воевать не хотите то хотябы ввелибы полную блокаду лднр, и визовый режим с рашкой, и не воююйте тогда, признайте лднр независимыми странами и все на этом
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А чого тобі ще? Дулю з маком хочеш?
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Ввела. Навіщо брехати. Санкції введені і діють. Які? Спитайте у дідуся Гугла, він розповість, але підбирати гавно, розкидане кацапськими пропагандонами і розмащувати його по стінам не годиться!
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можно я обьединю две новости?
вот ету -
"Отмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада"
и вот ету-
"В прошлом году Литва передала Украине 146 советских пулеметов"
---------------------
Литва, а в етом году можно еще 146 пулеметов?
а в январе?
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Они же в нате, нет?
у них другие пулеметы....
а нам и ети сгодятся,,,,
с той стороны по бойцам теми же шмаляют...
к чему коммент?
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ствольчик до ствольчика.
а если еще и патрончат и запасных стволов на после перегрева заменить, подгонят,
да сделают резерв из всего етого на партизан - вы к нам? - народу столько оружия сколько унесут.
По партизанам стрелять градами - ето как надобранич дити смотреть - сон один...
........................
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"Лєнта за лєнтою патрони подавати!"

А вам , москалики, на стерні подихати.
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Эти руководители европейских стран думают,что отсидятся от пукина за широкой украинской спиной.
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с ней обязательно посоветуются, особенно зная, шо через ордило в московию идут составы из Украины
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Ещё родна прорыговско-бпп-шная клуша голос свой свинячий подала. Сами, выродки, во время войны торгуют с сепарами и имеют долю немалую с "гешефтов", не вводят визовый режим с москалями, а требуют от остальных совершенно противоположных действий. Амеры и европейцы смотрят на все это и охреневают.
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Украинская власть за три года сделала все возможное и невозможное что бы санкции западом были сняты . Удивляюсь терпению Европы и США
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Как уже эти шоколадные замахали своими изречениями.Либо мы считаем лугандон окупированным и парашу агрессором с разрывом всех связей,либо не требуйте у запада того же.
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свинорус! ми і так вас рукожопих зненавиділи- так давай ще гадостів щоб ми і чуть вас незахотіли ніколи!
зрозумів мишебратья?


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Бгг, ты дай слово кацап, что ножки Буша у США больше не будешь клянчить, чтоб с голоду не померет ь
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Ты на вопрос отвечай козломордый, будешь клянчить или нет, вы всю жизнь живете за счет других народов и стран, нация паразитов- москалюги.
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мля её мнение очень важно для запада, читаешь аж смешно на весь Рахов
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Для того, чтобы требовать продления санкций мы должны были сами в первую очередь их вводить. Кацапы превосходно чувствуют себя у нас в бизнесе, в банковском секторе, по-прежнему торгуем с рашкой. Харьковские соглашения никто не аннулировал, договор о дружбе и сотрудничестве тоже, в Крыму по-прежнему свободная экономическая зона, в Донбасс идут каждый день эшелоны со всем необходимым.Согласно е-декларациям, у нас власть не бедной, воюющей страны,а достаточно богатой, чтобы просить у кого-то деньги. Мы и правда всех считаем дураками?
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помолова зрада - ну да ,ну да))))
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Опровергни то, что я написала фактами. А написать "зрада" ума не надо. Жду аргументов, а не пустых бла-бла-бла.
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цапы,а цапы - а вам оно надо ,ну отмена санкций,а? ведь тоды и импортозамещения не будет - опять капиталистам экономику поднимать будете)))
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катастрофа для Украины это то, что поросенко вместе с олигархами - само торгует с рашей и ее резервациями лднр...
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Барыжить с кацапами, культивировать банки Козломордии и торговать в оккупированном Крыму и Долбасе могут только совместные хайфо-винницко-панамские компании или гудковские, которые заносят мзду за "роттердамский" уголь и откаты от барышей от так называемых субсидий. Европейские и американские же должны продолжать санкции, а то сами знаете кто сами знаете что сделает.
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пусть отменяют а ещё лучше извинятся за санкции,так веселей
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Если такое случиться,то виноват будет не Запад а продажная,лживая,коррумпированная,вороватая украинская власть !!!
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Если не дай Бог,Украину начнут утюжить как Сирию,то сирийские беженцы будут нервно курить в сторонке,а ЕС накроется медным тазом.
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Скажи пацак, на путлера у вас ещё молятся, или трамп уже святой спаситель для кацапни
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Бл#ть, вы уже задрали этими завываниями! Х#р с ними, с теми санкциями. Пока мы сами не начнем решительную борьбу со ср@ным руцким миром, вцепившимся в дамбас, никакие санкции нам не помогут.
Как бороться? А блокада - слабо? Полная. Без оглядки на то, что "там тоже украинцы". Нет на дамбасе украинцев, почти нет. Там моральные уроды. Их, кстати, даже паРаша не примет: они, ублюдки дамбаские, ей нах#й не нужны.
Извиняюсь за излишнюю, может быть, эмоциональность. Правда надоели климпуши климаксные - вне зависимости от пола.
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модеры-почему не баните откровенную вату на сайте-на русских форумах за малейшее отклонение от ген линии Путина-вечный бан(например,ЯПлакалъ)
А тут вот такие ватные высеры--"Дерьмом были ваши бандиты и головорезы Петлюра, Махно, немецкая шавка Скоропадский, и прочая разношерстная компания.""---просто приветствуются..

Плиз,не превращайте Цензор в запутинскую помойку.
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Вот думаю: а согласилась бы Путин принять нас в состав России на тех условиях, на каких он требует реинтеграции Донбасса в Украину?
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Зачем об этом говорить в Украине и пиариться на таких встречах журналистов? Надо, барышня, отрабатывать свой гонорар на встречах Послов, в ООН, ПАСЕ, устраивать всякие выставки и тематические мероприятия в странах ЕС, куда захаживает местная публика, выступать и расклеивать фотки из Майдана и АТО на лекциях студентов во всяких Оксфордах, Болоньях, Гарвардах, и др молодежных университетах.
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Канечна!!!! И тем более Ку-ку. Та не Ку-ку,ку-ку-кукукурукуку!!!!

Спецподразделение французской армии, действовавшее совместно с иракскими военными, обнаружило в западной части Мосула на складе вооружений "Исламского государства" ракеты российского производства с химическими боеголовками, передает британский телеканал Sky News. На этом складе хранились десятки ракет вместе с самодельными пусковыми установками. Предполагается, что боевики ИГ доставили эти ракеты в Мосул из Сирии!!!!!!!
Теперь понятно какая рука моет, а какая смывает?
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вот это да, ты все расставил по своим местам, мир перевернулся-)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена санкций против России будет катастрофической ошибкой для Запада, - Климпуш-Цинцадзе
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