 В прошлом году Литва передала Украине 146 советских пулеметов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", эти данные доступны в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием".
В частности, в разделе "Экспорт легкого оружия" указано, что Литва поставила Украине 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику).
Эти пулеметы состоят на вооружении ВСУ и активно используются в противостоянии российской агрессии.
Напомним, ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.
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Сайт com.ua/rus/news ,который ты тут суешь никогда не был украинским,
Не ищи тут дурнее себя , здесь таких нет.
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Обслуга - ваше призвание.
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Нужно некоторым понять одно, и важное, даже если будет в руках нож или вилы, кацап должен ответить за смерть украинцев , кацап должен сдохнуть.
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В помещении найдены российские ракеты с химическими боеголовками.
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Вельме Дякуем!
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Новая разработка Y-7J (03) представляет собой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления палубного базирования, созданного на базе самолета Y-7 производства Xian Aircraft Industrial Corporation, который в свою очередь является копией советского самолета Антонов Ан-24!!!! В отличии от базовой версии новый самолет имеет значительные изменения. Прежде всего появилась грибовидная антенна и инженеры полностью переработали заднюю часть транспортного самолета Y-7J (03), значительно ее укоротив. Взамен стандартного хвостового оперения на самолет была установлено вертикальное оперение, которое состоит из четырех шайбовидных килей, установленных на стабилизаторе (на крайних шайбах расположены рули направления).
В длину новый самолет будет иметь около 21 метра, при этом размах крыльев составит 27 метров. Самолет Y-7J (03) сможет развивать максимальную скорость полета в 700 км/ч, при этом дальность полета составит около 2300 км.
Самолёт ДРЛО Y-7J (03) предназначен для базирования на авианесущих кораблях с катапультной системой взлета, которые только планируется строить в интересах военно-морских сил Китая. Имеющийся сейчас на вооружении ВМС Китая авианосец обладает специальным трамплином для влета самолетов.
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