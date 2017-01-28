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 Политика Украины
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Все про:Литва (1059) ООН (1881) оружие (3570) СССР (676) поставки (133)

 В прошлом году Литва передала Украине 146 советских пулеметов

В 2016 году Литва поставила Украине 146 единиц летального оружия, разработанного и произведенного в бывшем СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", эти данные доступны в базе ООН "Информация о глобальной торговле оружием".

В частности, в разделе "Экспорт легкого оружия" указано, что Литва поставила Украине 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику).

Эти пулеметы состоят на вооружении ВСУ и активно используются в противостоянии российской агрессии.

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Напомним, ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.
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Ты явно хочешь в бан.
Сайт com.ua/rus/news ,который ты тут суешь никогда не был украинским,
Не ищи тут дурнее себя , здесь таких нет.
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Вы только и умеете, что банщиками работать.
Обслуга - ваше призвание.
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И хохлы живут в кацапии по кацапским нормам и обратно в хохланд не торопятся
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" На тебе боже, что нам не гоже.."(с)
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Гоже, гоже, кацапов крошить может , значит -пригодиться.
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Нужны Джавелины американские, а эти дореволюционные пулеметы - их отвезли в Украину вместо того,чтобы выбросит на помойку
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Ну пока нет джавелинов, мы из этих кацапов будем мочить , можно?
Нужно некоторым понять одно, и важное, даже если будет в руках нож или вилы, кацап должен ответить за смерть украинцев , кацап должен сдохнуть.
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Ты думаешь меня твой флажок американский с толку сбил , кацапка или я не знаю , как это делается ? Ты не можешь унизить Украину, и украинцев, унижается не тот, кто уходит из бардака , а тот кто за ноги цепляется и всеми правдами и неправдами не дает уйти.
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Жабоїд, де ти так насобачився писати парускі?
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Объединенный отряд спецназа французской и иракской армий обнаружили в Мосуле склад боеприпасов "Исламского государства".
В помещении найдены российские ракеты с химическими боеголовками.
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При этом они ничем не обязаны типа будапештских меморандумов и прочих писулек..
Вельме Дякуем!
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В Китае был замечен новый макет палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), разработанного на базе транспортного самолета Ан-24. Новый макет самолета ДРЛО был установлен на базе испытательного стенда в городе Ухань.
Новая разработка Y-7J (03) представляет собой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления палубного базирования, созданного на базе самолета Y-7 производства Xian Aircraft Industrial Corporation, который в свою очередь является копией советского самолета Антонов Ан-24!!!! В отличии от базовой версии новый самолет имеет значительные изменения. Прежде всего появилась грибовидная антенна и инженеры полностью переработали заднюю часть транспортного самолета Y-7J (03), значительно ее укоротив. Взамен стандартного хвостового оперения на самолет была установлено вертикальное оперение, которое состоит из четырех шайбовидных килей, установленных на стабилизаторе (на крайних шайбах расположены рули направления).
В длину новый самолет будет иметь около 21 метра, при этом размах крыльев составит 27 метров. Самолет Y-7J (03) сможет развивать максимальную скорость полета в 700 км/ч, при этом дальность полета составит около 2300 км.
Самолёт ДРЛО Y-7J (03) предназначен для базирования на авианесущих кораблях с катапультной системой взлета, которые только планируется строить в интересах военно-морских сил Китая. Имеющийся сейчас на вооружении ВМС Китая авианосец обладает специальным трамплином для влета самолетов.
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Это как с американскими Хамви. Дешевле сбагрить, чем утилизировать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ прошлом году Литва передала Украине 146 советских пулеметов
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