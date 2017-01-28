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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нобелевская премия (146) Норвегия (334) обвинение (303) Порошенко (10515) Россия (64944) Нобелевский комитет (24)

 Норвегия обвинила Россию в попытках воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко в 2015 году

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", сообщает NRK.

В частности, в Норвегии считают, что Россия пыталась воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

Изданию в службе безопасности заявили, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме указывалось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды.

Как отмечает NRK, посольство США и Верховная Рада опровергли подлинность письма Гройсмана.

Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ.

Сотрудник ПСБ Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, пришедших на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России". Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

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Примечательно, в посольстве России выразили несогласие с такими выводами, заявив, что "попытка ПСБ выставить рутинную дипломатическую работа операцией спецслужб представителям посольства кажется паранойей".

Напомним, в 2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса за демократизацию страны после революции.
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в 2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса за демократизацию страны после революции.



порошенку и Ко до Туниса - как до другой галактики.
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вы всему верите, что русские пишут, а это от туда.
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Така дурня- премія миру в палаючому світі.Що з вами робиться,люди-ви перестали розрізняти де зло ,а де добро?
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Мир ціною наших життів, але всім вже давно байдуже.
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опа на. оказывается гнойный ося хотел узаконить безальтернативное мыролюбство кудрявого гешефтера.
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а есть нобелевская премия в номинации брехун?
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ну здесь порошенко будет биться с вовкой фуйлом.. у них паритет в этой номинации.
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Гарри Порошенко против Воландеморта Воландемортовича .
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Всё больше и больше вскрывается КГБэшное рыло в всех сферах. Давно нужно было понять, что КГБ окончательно пришёл к власти в РФ.
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Скоро москальські спецслужби будуть керувати світом, а ООН відчує стурбованісь.
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хуйла где то тоже там промелькнуло в конце года на голубя мира номинировали...
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Обаме в начале президентского срока наградили премией мира. Вот он и пытался 8 лет соответствовать. Грузия, Украина, Сирия.....Все это позволил президент мира Обама. Теперь понятно избитая фраза еще одного кандидата на премию мира - " Альтернатив Минским соглашениям нет!" Не слишком ли большой кровью некоторым деятелям даются эти премии?
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Таня, если бы ты умела читать, то поняла, что суть этой информации не в том, кто и как стал лауреатом премии мира, а в том что свиное рыло хуйла всем уже надоело.
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Вльцман вор и убийца трупоед, ещё будут расследоваться его оффшорные переводы, тогда эта тварь как Лазаренко сядет надолго или попадёт под гаагский требунал за геноцид украинского народа и мародёрство в военное время
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У тебя есть доказательства? Если нет, то иди на х.й за перебик.
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Кацапы (изв., что с большой буквы, но это начало предложения) добились того, что можно назвать ПРЕЗУМПЦИЕЙ ВИНОВНОСТИ.
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Украина постепенно вскрывает раковую опухоль на планете Земля, под названием Россия! Жаль что для этого приходится погибать ее лучшим сынам, что бы показать всему миру уродливую сущность гебнявогор режима.
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мир сошел с ума!. Приходит конец очередной цивилизации
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Я только за. Порошенко заслужил эту филькину грамоту. Так же как и Обама. Премия станет еще большим посмешищем.
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ТА НАХРАДИТТЕ ВЖЕ!
ПАМЯТНИКИ НА ПЛОЩАДЯХ ПОСТАВЬТЕ!
КАНОНИЗИРУЙТЕ И МОЩИ ОБЪЯВИТЕ ЦЕЛЕБНЫМИ...
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Если бы "кровавому Потрошенко" и "шоколадному палачу" присвоили нобелевскую премию мира, мы бы оглохли от залпа свинособачих пєрдаков.
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Поразительное свойство некоторых новостей,написано одно, а народ возмутило совсем другое.Любим мы сука своего президента....премию ему на пол вагона...
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обычный стиль зрадаботов, соскакивать на Петю во всех случаях.
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Теперь стало ясно! Война будет длится пока харант шнобелевскую премию не получит.
А потом выборы в окупированом даунбасе и Гиви спикер украинского парламента.
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За гарантии получения этой премии в 2017г Педро выполнит любое "пожелание" Запада в выполнении минских соглашений,любое.А заодно и все хотелки Хуйла учтет,что бы в этот раз не вмешивались.
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та быть не может...
Где Ваши доказательства?
шо есть?
ето нам не доказательства...
так где?
а... вот тут вы все и попалися, все те кто затеивает ето все, все кто затеили...
вы все и еще те с вами, шо думали, но не успели затеять...
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Порошенко хотел на*бать нобелевский коммитет,но хуйлопут ему помешал,похрже на комикс😊
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНорвегия обвинила Россию в попытках воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко в 2015 году
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