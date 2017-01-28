 Норвегия обвинила Россию в попытках воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира Порошенко в 2015 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", сообщает NRK.
В частности, в Норвегии считают, что Россия пыталась воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.
Изданию в службе безопасности заявили, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме указывалось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды.
Как отмечает NRK, посольство США и Верховная Рада опровергли подлинность письма Гройсмана.
Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ.
Сотрудник ПСБ Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, пришедших на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России". Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.
Примечательно, в посольстве России выразили несогласие с такими выводами, заявив, что "попытка ПСБ выставить рутинную дипломатическую работа операцией спецслужб представителям посольства кажется паранойей".
Напомним, в 2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса за демократизацию страны после революции.
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порошенку и Ко до Туниса - как до другой галактики.
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ПАМЯТНИКИ НА ПЛОЩАДЯХ ПОСТАВЬТЕ!
КАНОНИЗИРУЙТЕ И МОЩИ ОБЪЯВИТЕ ЦЕЛЕБНЫМИ...
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А потом выборы в окупированом даунбасе и Гиви спикер украинского парламента.
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Где Ваши доказательства?
шо есть?
ето нам не доказательства...
так где?
а... вот тут вы все и попалися, все те кто затеивает ето все, все кто затеили...
вы все и еще те с вами, шо думали, но не успели затеять...
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