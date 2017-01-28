 Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
По его информации, сегодня на "Укрзализныцю" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. Тем не менее, министр признал, что украинская сторона не может ничего сделать с прибытием на станции эшелонов с оружием из России.
"Я расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержимое военных эшелонов - очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно", - заявил Черныш.
По словам министра, власти Украины (как гражданские, так и военные) закрывают на подобные вторжения глаза. "Цена этой договоренности о слепоте и обездвиживании должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", - сказал он.
По информации Черныша, российские войска еще в 2014 году создали отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз в ОРДЛО военных грузов, и украинская власть к этому не причастна. "О том, что там ездят какие-то (российские. - ред.) поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти. Вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно: это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил он.
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какое из этих условий выполнимо на данном этапе ?
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онижыдети? тамжынашилюди?
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О рельсах- думаю, что строительство ветки - это бред. Потому что НАСЫПЬ ПОД ЖД ПОЛОТНО ДОЛЖНА ОТСТОЯТСЯ ХОТЯ БЫ ГОД, осесть, уплотнится.
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Больчун тут до чого, що він вирішує щодо стосунків влади з окупованою терріторією.
А щодо до ньго, так Укрзалізниця уперше за багато років у 2016 році закінчила рік без багатомільйоних збитків. А за нього переймаються ті, хто втратив джерело доходу на розкрадані коштів на закупівлі.
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Почти 15 тыс. сотрудников Донецкой ж/д перешли на работу в подконтрольный "Укрзализныце" одноименный филиал
Кабинет министров поддержал решение Министерства инфраструктуры Украины о создании филиала "Донецкая железная дорога"
Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, это необходимо для того, чтобы после образования ПАО "Укрзализныця" не было никаких проблем с функционированием ПАО и Донецкой железной дороги в связи с военными действиями.
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Усе інше-логічно і дуже схоже на правду.
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Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш
ПАСТАВЛЯЕТЬ И БУДИТЬ ПАСТАВЛЯТЬ ПА ДАРОГАМ УКРЗАЗИЗНЫЦИ БО ОТА ЗАЛИЗНЫЦЯ СПИТЬ И ВИДИТЬ КАК ПАЛУЧАЕТЬ РАССЕЙСКУЮ ЗАРПЛАТУ
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Не мешайте барыгам зарабатывать на крови Украинцев.
Не розгодуйте човен, бо щурів нудить.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций.
"Завтра запланирована беседа с президентом Путиным. Относительно санкций, то пока слишком рано говорить об этом", - заявил Трамп.
"В идеале мы хотели бы хороших отношений со всеми странами. Но это не обязательно так и будет. Однако если мы будем иметь прекрасные отношения с Россией, Китаем, я за это", - подчеркнул он.
Тереза Мэй в свою очередь подчеркнула полную поддержку Британией санкций к выполнению Минских соглашений и заявила, что будет продвигать эту мысль среди европейских коллег.
"Мы хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений, мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока они не будут выполнены", - заявила она.
Ранее советник президента США Келлиенн Конуэй подтвердила, что вопрос санкций в отношении России находится в процессе рассмотрения.
Напомним, что ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций в отношении РФ.
Об этом сообщили, в частности, аналитик Atlantic Council Фабрис Потье и нью-йоркская журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico.
Также "Европейская правда" в разговорах с источниками выяснила, что информация о подготовке такого указа поступала к представителям The Washington Times и The New York Times.
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В.Высоцкий. "Письмо в редакцию телепередачи Очевидное - невероятное"
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплёл,
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на оккупированных территориях ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
иметь что-либо подконтрольное для Украины
СКОЛЬКО и КАКИХ кровавых доказательств ещё необходимо чтобы осознать, что
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич является государственным преступником
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А шо ты не расскажешь про это шоколадным барыгам, в частоности туке-суке ?
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