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 Политика Украины
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 Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш

Вооруженные силы России регулярно осуществляют прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой на подконтрольных "Укрзализныце" станциях на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его информации, сегодня на "Укрзализныцю" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. Тем не менее, министр признал, что украинская сторона не может ничего сделать с прибытием на станции эшелонов с оружием из России.

"Я расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержимое военных эшелонов - очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно", - заявил Черныш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"

По словам министра, власти Украины (как гражданские, так и военные) закрывают на подобные вторжения глаза. "Цена этой договоренности о слепоте и обездвиживании должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", - сказал он.

По информации Черныша, российские войска еще в 2014 году создали отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз в ОРДЛО военных грузов, и украинская власть к этому не причастна. "О том, что там ездят какие-то (российские. - ред.) поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти. Вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно: это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил он.
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Якщо скажуть, що ми ще їм і вагони даємо безплатно, я не здивуюсь.
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Україна демонструє повну втрату контролю над ситуацією на окупованих територіях! Навіщо нам українські залізничники в ДНР та ЛНР якщо вони не можуть зупинити ворожі ешелони? Навіщо ми сплачуємо зарплату три роки цим помічникам терористів? Або залізничники виїжджають з окупованих територій, або їх має бути звільнено! За те що платили три роки зарплату на окуповані території помічникам терористів - має бути заведена кримінальна справа проти Яценюка і він має ці гроші державі відшкодувати!
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А зарплату пора бы уже двойную платить - как ни как помогают террористам украинцев убивать .
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моя мысля была попроще-а взорвать не пробывали?
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партизаны хороши на своей территории, при поддержке местного населения и регулярном снабжении с помощью авиации

какое из этих условий выполнимо на данном этапе ?
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хуже. это соевая безальтернативность и мыролюбство замешанная на гешефте.
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І кров українців замішана на сої / бабло керманичам несе ./ І смерті вояків у лютому двобої / для них - ніщо , а гроші - все .
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террористы есть -терактов нет !! аномалия..
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Не проще было сказать для людей понятным языком ? Что гонят все товарняком.И гумконвои - это только кацапская ширма, якобы милосердия.
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Ну давай черных расскажи как эффективно рашка управляет нашей железной дорогой. И как им нужно помогать.
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"и украинская власть к этому непричастна" а зачем ты тогда оправдываешься вообще? плохо, садись два!
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а что скажет мармеладная гэбня и шыкаладный глаз?
онижыдети? тамжынашилюди?
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"порох" не знал, у него не было полномочий,"порох" делал реформы и отдал завод в слепой траст
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Мне кажеться, что кабмин с испугу укакался. Почему Черныш раньше об этом молчал и заговорил только после начала блокады? Думали в тиши отсидеться и бюджет теребить?
О рельсах- думаю, что строительство ветки - это бред. Потому что НАСЫПЬ ПОД ЖД ПОЛОТНО ДОЛЖНА ОТСТОЯТСЯ ХОТЯ БЫ ГОД, осесть, уплотнится.
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Могли использовать старую насыпь оставшуюся от эсесесера .
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Совершенно случайно и рояль в кустах стоял белый?
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Где сладкоголосые певуны, прославляющие Великого и Неподкупного Бальчуна? У которого зарплата 2 000 долларов в день, которые ему платят за то, что он "не ворует". ди ги, наталя викторовна, АУ! Я хотел этим балчуботам ответить, что составы уРКзализныци блокируют в Донбассе, а тут и цензор подсуетился. Или они мне станут блеять, что бальчун не в курсах?
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Це називається з хворої голови на здорову.
Больчун тут до чого, що він вирішує щодо стосунків влади з окупованою терріторією.
А щодо до ньго, так Укрзалізниця уперше за багато років у 2016 році закінчила рік без багатомільйоних збитків. А за нього переймаються ті, хто втратив джерело доходу на розкрадані коштів на закупівлі.
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Бальчун самолично такие вопросы не решал,так шо гнать на него нечего
Почти 15 тыс. сотрудников Донецкой ж/д перешли на работу в подконтрольный "Укрзализныце" одноименный филиал
Кабинет министров поддержал решение Министерства инфраструктуры Украины о создании филиала "Донецкая железная дорога"

Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, это необходимо для того, чтобы после образования ПАО "Укрзализныця" не было никаких проблем с функционированием ПАО и Донецкой железной дороги в связи с военными действиями.
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А гарно цей Черниш каменюкою про контрабанду в Бальчуна кинув. І нашо?

Усе інше-логічно і дуже схоже на правду.
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Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш

ПАСТАВЛЯЕТЬ И БУДИТЬ ПАСТАВЛЯТЬ ПА ДАРОГАМ УКРЗАЗИЗНЫЦИ БО ОТА ЗАЛИЗНЫЦЯ СПИТЬ И ВИДИТЬ КАК ПАЛУЧАЕТЬ РАССЕЙСКУЮ ЗАРПЛАТУ




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Тише, тише, не надо громко об этом говорить. Это же план шатун, план кремля.
Не мешайте барыгам зарабатывать на крови Украинцев.
Не розгодуйте човен, бо щурів нудить.
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Трамп: Говорить об отмене санкций против РФ слишком рано





Президент США Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций.
"Завтра запланирована беседа с президентом Путиным. Относительно санкций, то пока слишком рано говорить об этом", - заявил Трамп.
"В идеале мы хотели бы хороших отношений со всеми странами. Но это не обязательно так и будет. Однако если мы будем иметь прекрасные отношения с Россией, Китаем, я за это", - подчеркнул он.
Тереза Мэй в свою очередь подчеркнула полную поддержку Британией санкций к выполнению Минских соглашений и заявила, что будет продвигать эту мысль среди европейских коллег.
"Мы хотим видеть полную имплементацию Минских соглашений, мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока они не будут выполнены", - заявила она.
Ранее советник президента США Келлиенн Конуэй подтвердила, что вопрос санкций в отношении России находится в процессе рассмотрения.
Напомним, что ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций в отношении РФ.
Об этом сообщили, в частности, аналитик Atlantic Council Фабрис Потье и нью-йоркская журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico.
Также "Европейская правда" в разговорах с источниками выяснила, что информация о подготовке такого указа поступала к представителям The Washington Times и The New York Times.
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Ключевые ,стратегические жд узлы лугандона,Иловайск,Дебальцево,почему в результате найуспешнейшех пэтиных военных операций эти обьекты достались врагам,вопрос риторический
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мужеложенко звездел, что дебальцевский транспортный узел наглухо разрушен..ага..
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Я так понимаю - этим железнодорожникам мы зарплату платим? Чудово...
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А петьке это не интересно.У них сейчас подгорает с блокадой.В фейсе уже инфа гуляет,что в лисичанске ментовский спецназ собирают,чтоб разблокировать потоки.Если это правда,будет весело в ковычках.Хотя после того как корбана в днепре арестовывали,то удивлятся нечему.
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засцут шыкаладные добровольцев трогать. иначе на них реально шатун нападет.
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Новости с колоний Московии...«Власти Бурятии подарили ветерану ВОВ на 101-летие 1 (Одну) тысячу рублей и сертификат на еду на сумму 500 (Пятьсот) рублей». Гуляй, дед!
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" Россия регулярно осуществляют прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой на подконтрольных "Укрзализныце" станциях на оккупированном Донбассе "
. ============
В.Высоцкий. "Письмо в редакцию телепередачи Очевидное - невероятное"
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплёл,
. =======


на оккупированных территориях ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
иметь что-либо подконтрольное для Украины

СКОЛЬКО и КАКИХ кровавых доказательств ещё необходимо чтобы осознать, что

ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич является государственным преступником
.
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и он это прекрасно знает но гешефт для него превыше всего.
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Помогаем транспортировать грузы,оружие,которое убивает украинцев.Помогаем врагу нас убивать.Это вообще реальность или фантастика?за такое лиц,причастных к такомуделу,от работников жд до власти,знающей и покрывающей-к расстрелу,в военное время.
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А почему этот болтун не привел ни одного названия украинских станций через которые (как он говорит) проходят поезда? Да потому что все его слова - тупой бред и выдумки.
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а взорвать нельзя?... ах да онижненашилюди по классификации офшорного
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Черныш !
А шо ты не расскажешь про это шоколадным барыгам, в частоности туке-суке ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш
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