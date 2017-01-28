 Пограничники задержали трех молдаван в Одесской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники обнаружили неизвестных, которые в темноте пробирались через границу возле села Дмитровка (Болградский район), с помощью тепловизора.
Группа реагирования задержала нарушителей. В ходе проверки было установлено, что все трое являются гражданами Молдовы, жителями одного из молдавских сел.
За нарушение государственной границы они привлечены к административной ответственности.
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Их тут тысячи живут и работают. Особенно летом на базарах.
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