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 Общество
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Все про:граница (2758) задержание (4915) Молдова (686) Одесская область (1339) пограничники (1051)

 Пограничники задержали трех молдаван в Одесской области

В Одесской области пограничный наряд отдела "Новые Трояны" задержал трех нарушителей границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники обнаружили неизвестных, которые в темноте пробирались через границу возле села Дмитровка (Болградский район), с помощью тепловизора.

Группа реагирования задержала нарушителей. В ходе проверки было установлено, что все трое являются гражданами Молдовы, жителями одного из молдавских сел.

За нарушение государственной границы они привлечены к административной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина на польской границе ударил пограничника в лицо за отказ пропустить его без очереди, - Госпогранслужба
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Видимо взять не было чего вот и задержали, а так бы еще с мигалками сопроводили к нужному им месту!
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Пограничник = контрабас. Это знают даже дети.
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Потрібно запросити американського прикордонника Моргана, який звільнився в США, на посаду керівника ДПСУ, щоб припинити тотальну корупцію та кримінал в прикордонній службі!
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типа юмор?може гришина-сэмэнченка на блокаду вызвать?може хоть попиарится на трех молдованах
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Чому гумор? Система ДПСУ настільки корупційна, як і будь яка система в Україні, що зламати корупцію можливо лише запросивши чесного закордонного фахівця.
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У нас с него быстро идиота сделают местные делки.
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Посадять, це взагалі не проблема. Якщо США скаже всіх посадити, посадять всіх.
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И не говори.
Их тут тысячи живут и работают. Особенно летом на базарах.
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родственники президента, наверное, раз предали огласке
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Задержали-плохо, пропустили-плохо... Всё не так Шариковым...
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Бендер тоже переходил границу, но у него было что взять
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Граница была румынская. И "бранзулетку" отжали.
)))
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проверка погранцов на стрём! спят или нет, завтра отряд орков полезет
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эй вы трое, оба ко мне !!!, сказал тепловизор! (с)))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПограничники задержали трех молдаван в Одесской области
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