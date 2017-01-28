 "Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе", - Порошенко напомнил о 25-й годовщине утверждения государственного символа

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко напомнил о годовщине утверждении государственного символа Украины на своей странице в Фейсбук.
"В этот день, 28 января 1992 Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого - воплощенная мечта Украинские о мирном, хлебное, богатую жизнь", - написал Президент.
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Несмотря на сложность с финансированием, оборонный комплекс в 2016 году сработал на "твердую четверку", - Порошенко(67)
СНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год(62)
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Предлагаемые Порошенко изменения в Уголовный кодекс призваны разобраться с массивом дел в отношении бывших правоохранителей из оккупированных территорий, - эксперты РПР(0)
Давайте поздравим Марту.
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½ финала
Марта Костюк (Украина, 11) - Елена Рыбакина (Россия, 16) - 6:1, 7:5
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а вы знаете почему весь банкнот увеличивается в процессе эксплуатации и проще сказать что там не находят из всех известных микроорганизмов
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как у цыганской лошади
морда в цветах, а жопа в мыле
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І єднання нам усім у такий день!
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ЭП вместе с юридической фирмой ЕПАП Украина начинает серию публикаций общей тематики "Украина vs иностранные инвесторы".
В материалах будут освещены резонансные арбитражные споры государства с иностранными инвесторами: что привело к таким спорам, политические, экономические факторы или халатность государства, и какие шансы у украинских налогоплательщиков выйти из этих тяжб без потерь.
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Июльским днем 2014 года спустя несколько месяцев после окончания революции и смены власти непримечательная офшорная компания из Великобритании Krederi Ltd. подала иск против государства Украина.
Иск был подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров при Мировом банке в Вашингтоне.
Компания потребовала от Украины компенсацию в размере около 120 млн долл за то, что суды и прокуратура времен президента Виктора Януковича якобы лишили ее собственности на земельные участки в центре Киева.
Решение еще не принято, но государственная казна рискует потерять сумму, соразмерную затратам на стипендии в 2017 году или пяти годовым бюджетам НАБУ. Потери могут оказаться еще более масштабными.
Черновецкий и "История миста"
История началась в 2007 году, когда возглавляемый мэром Леонидом Черновецким и секретарем Олесем Довгим Киевский горсовет решил передать в аренду, а затем и в собственность, больше гектара земли на улице Институтской, 3 украинской компании ООО "История миста". Естественно, без проведения тендера.
Стоимость сделки так и осталась неизвестной, хотя столичная прокуратура оценила соответствующий участок площадью 1,2 га в 32 млн грн.
"История миста" планировала построить на этом участке отель, торгово-развлекательный комплекс и паркинг. Хотя планы у города изначально были другие - ранее, в 2006 году, участок на Институтской 3 был передан коммунальному предприятию "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" для реконструкции недостроенного здания для Музея истории Киева.
Однако денег в городском бюджете на музей не нашлось, и в марте 2007 года Киевсовет отдал этот участок "Истории миста". Эта фирма в конце 2008 года продала полученный земельный участок ООО "ФКМ-инвест", которое через два дня продало его ООО "Конвива".
На первый взгляд, все правомерно, и последний владелец таким образом просто обезопасил свои имущественные права. Однако, делая бизнес в Украине, нужно быть готовым к тому, что все происходит нестандартно.http://www.epravda.com.ua/publications/2017/01/27/617358/
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25 летие независимости Украины по версии Всемирного банка
https://aftershock.news/?q=node/428450
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Цензор, читайте что пишете.
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