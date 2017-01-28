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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (10515) флаг (727)

 "Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе", - Порошенко напомнил о 25-й годовщине утверждения государственного символа

Символ, по мнению главы государства, является воплощением свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко напомнил о годовщине утверждении государственного символа Украины на своей странице в Фейсбук.

"В этот день, 28 января 1992 Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого - воплощенная мечта Украинские о мирном, хлебное, богатую жизнь", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43-метровый флаг Украины развернули в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

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Украинка Костюк - чемпионка Australian Open среди юниоров



Давайте поздравим Марту.
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А в полуфинале:

½ финала
Марта Костюк (Украина, 11) - Елена Рыбакина (Россия, 16) - 6:1, 7:5
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молодец, но фу( кубок же грязный, за него все цапались там же зараза инфекция и вообще,(
а вы знаете почему весь банкнот увеличивается в процессе эксплуатации и проще сказать что там не находят из всех известных микроорганизмов
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Тебе поможет шапочка из фольги со встроенным фильтром торсионного поля.
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то опечатка *вес банкнот* и это правда , я читала в журнале или где -то ещё
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опять праздник
как у цыганской лошади
морда в цветах, а жопа в мыле
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Паскуда - президент достаточно посмотреть на ваши декларации и имущество чтоб понять что из себя представляет ваш флажек, герб и разное другое....
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его декларации и имущество у него были еще задолго до президенства,а если у тебя есть фаткты и доказательства в том что все это он заполучил каким то обманным путем флаг в руки и в НАБУ,хотя кому я это говорю, кацапу серуну,который сраньем зарабатывает на бояришник себе
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гибридная война, гибридные реформы, гибридная власть..
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ну не знаю, прапор то он прапор, какой есть, но вообще такое сочетание мне не нравится
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Зі святом, українці!

І єднання нам усім у такий день!
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І спамувати не буду-хай бачать і тебе, і тих, хто тебе підтримав. Бачать тих, для кого слова "Одна. Єдина. Соборна. Україна!"-лише порожній звук!
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Сашко, коли такі як ти верещать "Одна. Єдина. Соборна. Україна!", то згадуючи все що ти понаписував тут за кілька років, складається впевненість, що "Единый, могучий Советский Союз!" ти підхоплював з таким самим завзяттям.
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В России угорают от таких заявлений
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ну и на фига вам столько буритосов угоревших кабзон то старенький всех посетить не успеет
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треш и угар рузге мира тут вылазит с воплями об рабстве и с самой дорогой шлюхой франции
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кацап ты хоть понимаешь что твои слова с головой тебя выдают?
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Молчал бы лучше,гарант.Начались повальные увольнения людей из-за этой минималки,либо фоп оформляешь,либо пошел нахрен.
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ну так про это сразу и говорили. Иди работать в бюджет
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Я ж не о себе говорю,куча молодежи,в основном продавцы.Причем никакой минималки им переводить не будут,говорят зп остается та же,но все взносы платите сами.
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ну правильно, потому что многие точки и так на грани выживания. Многие еще в 2015 процентов на 30 штат сократили, иначе убытки будут. Работники говорили - не надо нам никаких надбавок, платите хотя бы стабильно то что есть и не увольняйте.
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Ну вот и я про это же,не всем же seo заниматься)),мелкому бизнесу очень сложно,либо сам становись за прилавок,либо закрывайся.Ведь аренда,коммуналка+подарки в виде проверок и "реформ" даются все дороже.Помнится было что-то подобное в 2008-2009 годах,правда доллар тогда упал наоборот.
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ой, тогда это было месяца два. Уже с новогодними праздниками все ожило, а в течении года практически восстановилось до прежнего уровня.
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а почему его не спросил? Царем себя возомнил?
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Слава Богу у что ТЕБЯ,Янтарёк он совета спрашивает видимо ежедневно,судя по новостям.
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а ты чо,боярин только патаму ша боярышник юзаешь? кончилось вяличие,кацапа,воду сливай
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я свободный человек, и привык, что со мной советуется, нанятый мной сотрудник, как ему лучше для всех нас поступить. вам, холопы, не понять
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нанятый тобой сотрудник ????? ахахахахах блядь,спасибо потешил
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это хорошо, что я потешил блядь хоть в сети, в миру я с блядями не пересекаюсь
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Мабон-русский боярин?Вот если человеку кругом кацапы третий год мерещатся,то кто "юзает боярышник"?
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Люди пусть нормальные профсоюзы создают и отстаивают свои права, а не как терпилы конченые!
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какие права? Право на работу? Ну так митингуй под кабмином, ВР, Банковой, НБУ...
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Вместо разговоров про флаг лучше бы тарифы ЖКХ уменьшил.
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Кацапу по *** й где, лишь бы вякнуть !
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Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (Рос.)
ЭП вместе с юридической фирмой ЕПАП Украина начинает серию публикаций общей тематики "Украина vs иностранные инвесторы".
В материалах будут освещены резонансные арбитражные споры государства с иностранными инвесторами: что привело к таким спорам, политические, экономические факторы или халатность государства, и какие шансы у украинских налогоплательщиков выйти из этих тяжб без потерь.
***
Июльским днем 2014 года спустя несколько месяцев после окончания революции и смены власти непримечательная офшорная компания из Великобритании Krederi Ltd. подала иск против государства Украина.
Иск был подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров при Мировом банке в Вашингтоне.
Компания потребовала от Украины компенсацию в размере около 120 млн долл за то, что суды и прокуратура времен президента Виктора Януковича якобы лишили ее собственности на земельные участки в центре Киева.
Решение еще не принято, но государственная казна рискует потерять сумму, соразмерную затратам на стипендии в 2017 году или пяти годовым бюджетам НАБУ. Потери могут оказаться еще более масштабными.
Черновецкий и "История миста"

История началась в 2007 году, когда возглавляемый мэром Леонидом Черновецким и секретарем Олесем Довгим Киевский горсовет решил передать в аренду, а затем и в собственность, больше гектара земли на улице Институтской, 3 украинской компании ООО "История миста". Естественно, без проведения тендера.
Стоимость сделки так и осталась неизвестной, хотя столичная прокуратура оценила соответствующий участок площадью 1,2 га в 32 млн грн.
"История миста" планировала построить на этом участке отель, торгово-развлекательный комплекс и паркинг. Хотя планы у города изначально были другие - ранее, в 2006 году, участок на Институтской 3 был передан коммунальному предприятию "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" для реконструкции недостроенного здания для Музея истории Киева.
Однако денег в городском бюджете на музей не нашлось, и в марте 2007 года Киевсовет отдал этот участок "Истории миста". Эта фирма в конце 2008 года продала полученный земельный участок ООО "ФКМ-инвест", которое через два дня продало его ООО "Конвива".
На первый взгляд, все правомерно, и последний владелец таким образом просто обезопасил свои имущественные права. Однако, делая бизнес в Украине, нужно быть готовым к тому, что все происходит нестандартно.http://www.epravda.com.ua/publications/2017/01/27/617358/
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Флаг Вальцмана это триколор и двуглавый орёл, оборотень предатель
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кроме флага и гордится нечем! украина
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«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин)
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вот еще повод для гордости!
25 летие независимости Украины по версии Всемирного банка
https://aftershock.news/?q=node/428450

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Тю, а я зразу про зірку Давида на білому фоні подумав.)))
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кацапня на любимую тему присела.шо,опять воды в кране нет:?своих ашкенази для начала повыгоняйте,а потом хвастать приходите
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Моя рідна - українська, ти бекаєш па-расєєйске, - то хто з нас кацап? )))
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Скорее это была мечта о свободном грабеже украинцев. Сейчас евреи прибегут обзываться фашистом.. ))
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Ото врижу гопака, коли воно здохне чи повисять на Майдани !!! Офшорна потворо,шоб ти здох !!!
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Наш Прапор Сонячно-Блакитній...Синьо-жовтий втюхали жиди...коли вода зверху заливає вогонь тоді справи у такій країні як мокре горить...
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"воплощенная мечта Украинские"

Цензор, читайте что пишете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе", - Порошенко напомнил о 25-й годовщине утверждения государственного символа
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