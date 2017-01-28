 Эмиль Курбединов находится в камере один, жалоб пока нет, со стороны администрации ИВС проблем нет никаких, - адвокат

Адвокат Эмиль Курбединов, которого арестовали 26 января, содержится в ИВС (изолятор временного содержания - ред.) Симферополя. Он находится в камере один и не жалуется на условия, передает Цензор.НЕТ. Об этом Крым.Реалии рассказал его адвокат Эдем Семедляев, который посетил коллегу 27 января.
"Настроение у Эмиля боевое, чувствует он себя бодренько. Находится в камере один, жалоб пока нет, со стороны администрации ИВС проблем пока нет никаких. Меня без проблем допустили. Осваивается, надеюсь, что осваиваться будет недолго к новому месту и новому качеству", - сообщил Семедляев.
По его словам, Курбединов просил передать благодарность всем, кто пришел поддержать его на место обысков и на судебное заседание. Как сообщил Семедляев, среди группы поддержки было много бывших и нынешних клиентов Курбединова, в том числе обладателей условных сроков, для которых посещение подобных мероприятий является опасным.
Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил "Вконтакте" перепост про митинг "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе.
Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.
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