 ОБСЕ обеспокоено ростом числа жертв среди мирного населения Донбасса

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуацию на Донбасе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения из-за боевых действий на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждаются факты гибели как минимум шести гражданских лиц по обе стороны линии конфликта на протяжении последних двух недель. Как минимум три жертвы погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также, много гражданских были ранены, среди них - трехлетний мальчик", - процитировало издание заявление Сайдика.
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта сделать все возможное для того, чтобы остановить насилие.
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Может быть хватит этого театра абсурда с еврообеспокоенностями.
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шоб вони вже не хвилювалися.....
бо коли вони хвилюються - то бо прилетить до нашіх...
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Весь вопрос в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЕ, как делают США, Канада, ЕС. А у нас Ахметов и в ЛНР жирует и украинцев тарифами гробит. За что стоял майдан? Чтобы рыги наживались?
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