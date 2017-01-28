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 ОБСЕ обеспокоено ростом числа жертв среди мирного населения Донбасса

На протяжении последних двух недель по обе стороны разграничения погибли как минимум шестеро гражданских, ранен трехлетний мальчик.

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуацию на Донбасе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения из-за боевых действий на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждаются факты гибели как минимум шести гражданских лиц по обе стороны линии конфликта на протяжении последних двух недель. Как минимум три жертвы погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также, много гражданских были ранены, среди них - трехлетний мальчик", - процитировало издание заявление Сайдика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ продлила работу наблюдателей на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта сделать все возможное для того, чтобы остановить насилие.
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По достижениям медицины и поддержки населения такое на Донбассе будет твориться еще лет 20.
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А жертвами наших солдат ВСУ они случайно не обеспокоены??? Гражданские в большинстве сами себе позвали это, или тихарились по квартиркам..за них не надо беспокоиться, может этот исконно рюзьге мир они и ждали!!
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Всего лишь "беспокойство" а где же "крайнее" или хотя бы "глубокое" беспокойство.
Может быть хватит этого театра абсурда с еврообеспокоенностями.
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ОБСЕ-ви нікчемна жалюгідна організація, яка не здатна ні на які діі. Тому ваші слова нічого не важать, лише стрясають повітря.
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а мы обеспокоены гибелью наших солдат. А даунецк идет нах. Вместе с их гнидами-жителями
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А не сказали на сколько "глубоко" они "обеспокоены"?
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Меньше под танки надо было бросаться с криками "Астанавитесь"
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Обеспокоенные статистики. Мониторинговые пидарастики . А заявить громко и внятно пукин - хуйло !!! Они обеспокоены !
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та нагодуйте вже і напоіть мордослужбовців.
шоб вони вже не хвилювалися.....
бо коли вони хвилюються - то бо прилетить до нашіх...
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В статье вчерашней о Жебривском комментаторы подробно рассмотрели схему торговли Ахметовым угля с оккупированных территорий. И его обогащении. Пока эта лавочка не прикроется- наши хлопцы будут стоять на границе и гибнуть.
Весь вопрос в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЕ, как делают США, Канада, ЕС. А у нас Ахметов и в ЛНР жирует и украинцев тарифами гробит. За что стоял майдан? Чтобы рыги наживались?
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Ушльопки зустрічали асвабадітєлєй на ура, ось і отримують відповідно. Жаль що через цих придурків гинуть наші бійці.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ обеспокоено ростом числа жертв среди мирного населения Донбасса
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