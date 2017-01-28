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Все про:Закарпатье (1249) милиция (3511) обстрел (5181) дома (305)

 В результате обстрела дома экс-начальника милиции Закарпатья никто не пострадал

В момент обстрела из гранатомета дома бывшего начальника облуправления милиции Закарпатской области Василия Варцабы в Мукачево выстрел был направлен в сторону одной из комнат, в которой в момент инцидента он находился с супругой.

В результате обстрела дома бывшего начальника облуправления милиции Закарпатской области Василия Варцабы в Мукачево никто не пострадал, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Mukachevo.net.

Известно, что в момент обстрела из гранатомета дома Варцабы выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Варцаб. По предварительным данным баллистической экспертизы, выстрел был произведен со стороны фасада.

Пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской обл. Наталия Батыр сообщила изданию, что в результате обстрела дома из гранатомета загорелась крыша и огнем повреждено 130 квадратных метров кровли и перекрытия мансардного этажа. Пожар был ликвидирован в 23.25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дом экс-главы закарпатского управления МВД Варцабы обстрелян из гранатомета. ВИДЕО

Напомним, в Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы.

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар. Варцаба возглавлял милицию области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.
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Den4ik1771 - ага, ниже нужно было на пару метров взять..., в крышу попали..
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видимо, зкс-начальник милиции из Мукачево очень хороший человек его очень горячо любят, аж крыша горит
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Да уж, разозлили Химикуса по-серьёзному. Он так всю правоохранительную систему страны передавит, как котят.
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старого маразматичного путинонососа постишь? ну-ну
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Да они за пукиным млеют похлеще чем за поросёнком. Просто этот ближе.
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можно только представить какой там сиротский домик..
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Вот должно выглядеть наградное оружие для депутата.


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А как может кто-то пострадать если во дворце 100 комнат. Надо было бы "Томагавком".
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сьогодні на якомусь з каналів бачив рекламу" полку "київ-1" (звіринеци МВС) ...так от хто згідно "реклами" у перші ж дні ХУЙЛОвської окупації Донбаса пішов воювати...не люди з майдану -добровольці не "залишки" армії (бо те що було по іншому назвати не можна) а беркута ,барси , соколи , грифони , ягуари і ще чорт зна що за звірі...
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