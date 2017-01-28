 В результате обстрела дома экс-начальника милиции Закарпатья никто не пострадал

В результате обстрела дома бывшего начальника облуправления милиции Закарпатской области Василия Варцабы в Мукачево никто не пострадал, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Mukachevo.net.
Известно, что в момент обстрела из гранатомета дома Варцабы выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Варцаб. По предварительным данным баллистической экспертизы, выстрел был произведен со стороны фасада.
Пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской обл. Наталия Батыр сообщила изданию, что в результате обстрела дома из гранатомета загорелась крыша и огнем повреждено 130 квадратных метров кровли и перекрытия мансардного этажа. Пожар был ликвидирован в 23.25.
Напомним, в Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы.
Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар. Варцаба возглавлял милицию области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.
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