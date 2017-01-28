 Российские эксперты не могут расшифровать устаревшие бортовые самописцы Ту-154, летевшего в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "КоммерсантЪ ", со ссылкой на источник близкий к расследованию авиакатастрофы.
Расследование авиакатастрофы направлявшегося в Сирию с музыкантами Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова самолета ТУ-154 приостановлено в связи с техническими обстоятельствами.
Все технические параметры воздушного судна были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон, подобный тем, что были распространены в конце прошлого века. Тогда как для работы с "кассетником" в российском центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов. Военные авиаэксперты, давно уже перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными.
Сообщается, что сам самолет ТУ-154 также был произведен еще в 1983 году.
Сообщается, что по сути, единственной версией расследования остается ошибка экипажа. Однако, какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно - низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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пик.. пикпикпик пик пик...
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