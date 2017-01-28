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Все про:авиакатастрофа (1038) авиация (1692) Россия (64943) Сирия (2030) черный ящик (26)

 Российские эксперты не могут расшифровать устаревшие бортовые самописцы Ту-154, летевшего в Сирию

У экспертов возникли проблемы с расшифровкой устаревших черных ящиков упавшего в море Ту-154

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "КоммерсантЪ ", со ссылкой на источник близкий к расследованию авиакатастрофы.

Расследование авиакатастрофы направлявшегося в Сирию с музыкантами Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова самолета ТУ-154 приостановлено в связи с техническими обстоятельствами.

Все технические параметры воздушного судна были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон, подобный тем, что были распространены в конце прошлого века. Тогда как для работы с "кассетником" в российском центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов. Военные авиаэксперты, давно уже перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крушение российского Ту-154: эксперты полностью исключили версию теракта, - "КоммерсантЪ"

Сообщается, что сам самолет ТУ-154 также был произведен еще в 1983 году.

Сообщается, что по сути, единственной версией расследования остается ошибка экипажа. Однако, какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно - низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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"на нас, на русских, лежит ответственность..."

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Наверно самописец на Вавилонской клинописи. Историков надо подключить.
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а зачем? ну сдохли и чёрт с ними, они утонули...ведь самолёт тяжелее воздуха
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Они до сих пор не поймут как он летел и крильями не махал!
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Оно утонуло...хотя оно и не тонет. Бесполезно искать черный ящик в темной комнате, да еще и негру.
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Ожидаемо.хуйло никогда не признается,что их взорвали!
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Дійсно везли секретну зброю , що розірвало навіть самописці - а може спеціально так сказали , щоб не знали правду ??
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Пилот угробил самолёт, что там расшифровывать.
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В 2015 году Россия запустила бридерный ядерный реактор. Его строить начали тоже в 1983 году. Интересно, у них есть техника и специалисты для считывания и интерпретации его параметров?
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Да кацы не только ядренный реактор запустили. Знамя победы, какие-то мощи, моторыло запустили в лифте. Надо для полного комплекта еще и сцаря запустить в край вечной охоты.
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Да нет, это кацы просто кокетничают. Они-же заявили, что скрепная лишнехромосомная кацоэлектроника обошла штаты и японцев на 200 лет.
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Так брешуть, що роблять цебе ще більшими дурнями. Одне слово-кацапи!
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бараны - там же морзянкой:
пик.. пикпикпик пик пик...
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Российские эксперты не могут расшифровать устаревшие бортовые самописцы...


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские эксперты не могут расшифровать устаревшие бортовые самописцы Ту-154, летевшего в Сирию
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