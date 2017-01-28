 "Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией", - обращение Парубия в День памяти Героев Крут

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Парубия опубликовано сайте Верховной рады.
"Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства. Но враг, как и столетие тому назад, так и сегодня не учел главного - духа наших воинов. Круты и Бахмач - две маленькие железнодорожные станции - стали вечными символами несокрушимости всех защитников Украины", - говорится в тексте обращения Парубия.
По мнению Парубия, государственность тогда в 1918 году, так же как и в 2014 году спасали добровольцы: "В Киеве несколько сотен украинских мальчиков-студентов, не колеблясь, согласились войти в ряды украинской армии в защиту страны. Они еще не имели военного опыта, однако, наполненные верой пошли в бой с шеститысячной армией захватчиков".
"С детства я восхищаюсь силой духа этих юношей. Они не боялись смерти. На глазах у врага, в последние минуты своей жизни спели украинский гимн - "Ще не вмерла Украина" - как символ несокрушимости нашей нации", - говорится в обращении Парубия.
Спикер отметил, что своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу последующие поколения и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят сегодня на смерть за украинскую государственность, по всему фронту сдерживая российского оккупанта.
Парубий призвал помнить и вспоминать в этот день не только Героев Крут и Бахмача, а и всех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину. "Пусть их пример вдохновляет нас на неутомимую борьбу против врага за свободную и достойную жизнь нашего народа в своем независимом государстве", - призвал спикер Верховной рады.
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Виявляється окупація РФ частини Донбасу і загибель 10.000 чоловік мовою українського уряду тепер називається "ефективний російський контроль". А мене постійно запитують друзі "що сталося з таким то таким? Чому скурвился? Дали грошей або просто ідіот"?
Все просто. У нашої правлячої верхівки" занадто багато виявилося "ефективних російських контролерів", а попросту зрадників України. Просто коло замкнулося і вони знімають маски. Ось і весь секрет.
Хлопці й дівчата. Чекаємо вас в Лисичанську. Волонтерів та добровольців. Приїжджайте і телефонуйте за телефонами
Штаб блокади торгівлі з окупантами.
Ветерани зустрінуть, розмістять включать до груп блокади.
Крім нас зупинити цю заразу зараз нікому. Будемо разом брати її під "ефективний український контроль"
Слава Україні!
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Андрій Сергійович Ксенчук народився 18.06.1980 року у селі Широке Сусуманського району Магаданської області (РФ). З 1999 року мешкав в Україні, у місті Покровськ Донецької області.
1996 року хлопець закінчив місцеву сільську школу Широкого, після чого був призваний на строкову службу, яку проходив у 300-му учбовому танковому полку у Десні на посаді "заступник командира бойової машини, навідник-оператор БМП-2 "та "старший майстер-аккумуляторник".
Андрій Сергійович був з робітників, відповідно й сам пішов на важку чоловічу роботу - у шахту. Працював спочатку гірним робітником по ремонту гірських вироботок, а потім проходчиком.
Призваний за мобілізацією 30.01.2015 року. Служив у 93-й та 53-й окремих механізованих бригадах на посаді радіотелефоніста. Демобілізувався 20 квітня минулого року, але вже 11 листопада підписав із ЗСУ контракт.
Військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону. Загинув 26 січня в районі Маріуполя внаслідок ворожого мінометного обстрілу 120-мм мінами.
Поховають воїна 29 січня у Покровську. У нього залишились батьки, сестра, дружина та маленький син.
Він проста людина, звичайний шахтар, який у потрібний час знав, де його місце, де він потрібен, і пішов туди, не вагаючись, щоб заради нас опинитися там, куди не пускають рабів.
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Прими Боже верного сына Украины....
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Умный человек дурака просто обойдет стороной
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