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 Политика Украины
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Все про:героизм (126) память (688) Парубий (1270)

 "Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией", - обращение Парубия в День памяти Героев Крут

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к народу по поводу Дня памяти Героев Крут.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Парубия опубликовано сайте Верховной рады.

"Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства. Но враг, как и столетие тому назад, так и сегодня не учел главного - духа наших воинов. Круты и Бахмач - две маленькие железнодорожные станции - стали вечными символами несокрушимости всех защитников Украины", - говорится в тексте обращения Парубия.

По мнению Парубия, государственность тогда в 1918 году, так же как и в 2014 году спасали добровольцы: "В Киеве несколько сотен украинских мальчиков-студентов, не колеблясь, согласились войти в ряды украинской армии в защиту страны. Они еще не имели военного опыта, однако, наполненные верой пошли в бой с шеститысячной армией захватчиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского писателя Александра Олеся и его жену перезахоронят 29 января на Лукьяновском кладбище в Киеве после панихиды во Владимирском соборе, - Вятрович

"С детства я восхищаюсь силой духа этих юношей. Они не боялись смерти. На глазах у врага, в последние минуты своей жизни спели украинский гимн - "Ще не вмерла Украина" - как символ несокрушимости нашей нации", - говорится в обращении Парубия.

Спикер отметил, что своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу последующие поколения и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят сегодня на смерть за украинскую государственность, по всему фронту сдерживая российского оккупанта.

Парубий призвал помнить и вспоминать в этот день не только Героев Крут и Бахмача, а и всех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину. "Пусть их пример вдохновляет нас на неутомимую борьбу против врага за свободную и достойную жизнь нашего народа в своем независимом государстве", - призвал спикер Верховной рады.
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лови. Правда без Сибирских украинских республик.

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И при всём при этом, я за тридцать с лишним лет не припомню, что-бы украинцы жили так плохо и были настолько унижены и обворованы, как сейчас этим криминально воровским кодлом жидов и лживых "патриотов"
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и торговля не прекращается, и развитие росисянского банковского сектора в Украине, даже во время обострения войны. странная какая-то война, Парубий как на подобное смотрит?
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Семен Семенченко

Виявляється окупація РФ частини Донбасу і загибель 10.000 чоловік мовою українського уряду тепер називається "ефективний російський контроль". А мене постійно запитують друзі "що сталося з таким то таким? Чому скурвился? Дали грошей або просто ідіот"?

Все просто. У нашої правлячої верхівки" занадто багато виявилося "ефективних російських контролерів", а попросту зрадників України. Просто коло замкнулося і вони знімають маски. Ось і весь секрет.

Хлопці й дівчата. Чекаємо вас в Лисичанську. Волонтерів та добровольців. Приїжджайте і телефонуйте за телефонами
Штаб блокади торгівлі з окупантами.

Ветерани зустрінуть, розмістять включать до груп блокади.
Крім нас зупинити цю заразу зараз нікому. Будемо разом брати її під "ефективний український контроль"

Слава Україні!
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Семенченко і юридичні тонкощі несумісні. Тільки він і маніпуляції сумісні.
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а чо сэмэнченко?гришин оно и есть гришин
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Правильно! Зачем учится, пусть воевать идут.
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животноє, в якому універі у вас випускають архітекторів по художній ліпці з назову?
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читали ржаку, самописець з Ту-154, який рухнув в море біля Сочі, виявився катушечним магнітофоном на якому ніхрєна не збереглось
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Ця боротьба почалась від тоді, як Бодя підписав шляхетну угоду. він зразу ж зрозумів, що схибнув, але вороття вже не було.
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О чем он говорит? Уже столетие как у руля украинской власти правдами и неправдами оказываются ставленники Кремля, которые сводят на нет весю героическую борьбу, а от самых рьяных патриотов просто избавляются, объявляя их то врагами народа, то насильниками, то сумашедшими, то шатунами...
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У цього солдата на світлині такі пронизливі добрі очі. У цього солдата залишилась маленька дитина. Цей солдат воював за Україну до останнього холодного зимового дня у своєму житті.

Андрій Сергійович Ксенчук народився 18.06.1980 року у селі Широке Сусуманського району Магаданської області (РФ). З 1999 року мешкав в Україні, у місті Покровськ Донецької області.

1996 року хлопець закінчив місцеву сільську школу Широкого, після чого був призваний на строкову службу, яку проходив у 300-му учбовому танковому полку у Десні на посаді "заступник командира бойової машини, навідник-оператор БМП-2 "та "старший майстер-аккумуляторник".

Андрій Сергійович був з робітників, відповідно й сам пішов на важку чоловічу роботу - у шахту. Працював спочатку гірним робітником по ремонту гірських вироботок, а потім проходчиком.

Призваний за мобілізацією 30.01.2015 року. Служив у 93-й та 53-й окремих механізованих бригадах на посаді радіотелефоніста. Демобілізувався 20 квітня минулого року, але вже 11 листопада підписав із ЗСУ контракт.

Військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону. Загинув 26 січня в районі Маріуполя внаслідок ворожого мінометного обстрілу 120-мм мінами.

Поховають воїна 29 січня у Покровську. У нього залишились батьки, сестра, дружина та маленький син.

Він проста людина, звичайний шахтар, який у потрібний час знав, де його місце, де він потрібен, і пішов туди, не вагаючись, щоб заради нас опинитися там, куди не пускають рабів.
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плюсовать столь печальное сообщение рука не поднимается...
Прими Боже верного сына Украины....
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Такі хлопці і є справжніми Героями України.
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иди кацап иди - туда куда тебе посылают тут - на юх
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Треба не слухати що цей виродок говорить - а дивитись що робить!!!
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Слухай ти запроданцю Андрлійчику попроси свого дружбана Авікова щоб він тобі подарував ось такого револьвера і зроби з нього один постріл!!!

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Тільки хтось на цій війні лише збирає валізи грошей...
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В оправдание упомянутому гетьману Хмельницкому могу сказать что он находился в безвиходном положении. Союз с польшей тогда бил невозможен. Шляхта разривала свою страну на части. Король польши не мог противостоять их жадности и договорной неспособности. Турция не могла бить партнером по религиозним и историческим соображениям. Россияне тоже не били лучшим вариантом. Мнение ради тогда разделилось. Большая часть за россию а молодежь за турецкую автономию
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А нашо воно мені? Констатую факти. Ти або читати не вмієш, або дуркуєш, бо я -Чуі. А твій комент жодним чином навіть до цієї гілки не відноситься, не те що до новини-тобто флуд.
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это точно - с природной тупостью бороться бесполезно... :D
Умный человек дурака просто обойдет стороной
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На Соборній площі Слов'янська вшанували пам'ять героїв Крут
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"По мнению Парубия, государственность тогда в 1918 году, так же как и в 2014 году спасали добровольцы" - правда, вечная беда Украины это ее или недалекая или продажная так называемая элита... , что тогда, что сейчас. Яркий пример Грушевский и Порошенко Ко. Тогда просрали страну и сейчас все к этому идет...


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Не было никакого договора Богдана Хмельницкого с кацапПсинами о братстве.туфта это всё кацаПсинская....
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Во-первых, не столетие, а четыре, во-вторых, с перерывами, иногда довольно большими.
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При СССР украинцев было 52 миллиона . Так что по численности населения выходит , что геноцид идёт как раз сейчас .
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В 30-х роках було 90 млн , то коли почався геноцид ?
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Есть прекрасная книга Михаила Грушевского "Предок",кацаПсинам советую прочитать и понять своими мозгами курячими хоть что то из истории Украинства,а не цитировать Карамзиных и прочих внуков Молотова,...
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Історик повинен знати , ЩО ЦЕ 22 ВІЙНА росії ПРОТИ УКРАЇНИ ..
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Ну и как успехи? Одни вышиватные сказки. Может уже пора реальными делами заняться?
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Про латышких стрелков товаристча чЛенина начитался?или Ян Петерса с Лацисом?
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Они тоже боролись с русскими, вместе с большевиками.
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Если бы не русские, у вас вообще никакого государства сейчас бы не было.
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Кто отвоевал Украину у турков и поляков? Кто создал вам республику и раздул её до непомерных размеров? Появилось бы ваша страна без коммуняк?
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Сейчас опять отправят в бан. Кажется правда для вас просто невыносима.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией", - обращение Парубия в День памяти Героев Крут
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