EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1326  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5181) ранение (1320) терроризм (19709) Донбасс (12099) Антитеррористическая операция (15661)

 Боевики 60 раз за сутки обстреливали наши позиции: трое военнослужащих ранены

Террористы активизировали обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в общем, в течение суток зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших воинов были ранены.

На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, танк и 82 миллиметровые минометы противника. 120 и 82 миллиметровые минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю.

Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

Читайте также: ОБСЕ продлила работу наблюдателей на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

На Донецком направлении - со 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Угу... как жы ж. Под Мариуполем вчера, весь, далеко не томный вечер- молотил 152мм. И к бабке не ходи. Я даже подумал что "Град" включился, но за это не поручусь, бо морозным безветренным вечером звуки отлично разносятся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 60 раз за сутки обстреливали наши позиции: трое военнослужащих ранены
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик взятка Германия Гопко Госпогранслужба ГФС Донбасс задержание Луганщина Львов Минобороны мусор налоговая милиция Нацполиция ОБСЕ обстрел Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти