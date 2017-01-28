 3 военнослужащих ранены вследствие 60 обстрелов за минувшие сутки

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в общем, в течение суток зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших воинов были ранены.
На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, танк и 82 миллиметровые минометы противника. 120 и 82 миллиметровые минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю.
Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.
На Донецком направлении - со 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.
На Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.
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