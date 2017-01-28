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 Политика Украины
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 3 военнослужащих ранены вследствие 60 обстрелов за минувшие сутки

Террористы активизировали обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в общем, в течение суток зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших воинов были ранены.

На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, танк и 82 миллиметровые минометы противника. 120 и 82 миллиметровые минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю.

Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

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На Донецком направлении - со 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.
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Зараз формується нове оборонне замовлення на 2017 рік, якщо туди не буде внесено масове виробництво безпілотників, створення підрозділів безпілотної авіації, виробництво керованих снарядів Квітник, керованих мін, керованих авіабомб, керованих ракет повітря-земля, та їх модернізація, то ця війна буде йти безкінечно довго! Єдина можливість нанести терористам страшний урон це безпілотна розвідувальна та ударна авіація, яка стане зброєю перемоги у цій війні!
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А як не може бути претензій, коли під час війни створюють СОЦІЯЛЬНИЙ! бюджет, в якому є тільки відшкодування ПДВ олігархам-експортерам та дотації! В 2016 році відшкодували ПДВ на 95 млрд грн! Це більше ніж отримали армія та флот разом!
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Угу... как жы ж. Под Мариуполем вчера, весь, далеко не томный вечер- молотил 152мм. И к бабке не ходи. Я даже подумал что "Град" включился, но за это не поручусь, бо морозным безветренным вечером звуки отлично разносятся!
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Ну а дальше почему не расскажут, что за это время прошло 30 эшелонов с товарами в лугандон?
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А что у нас с контрабандой на Мариупольском направлении?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3 военнослужащих ранены вследствие 60 обстрелов за минувшие сутки
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