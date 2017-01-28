EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  11  0
Все про:Вторая мировая война (187) Холокост (78)

 Сейчас в Украине проживает около 2700 человек, переживших Холокост, - глава ассоциации бывших узников концлагерей

В Украине проживают примерно 2500-2700 человек, которые выжили во время Холокоста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 5 канала в программе "Информационный день" заявил председатель Всеукраинской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко.

Он отметил: "Будем откровенными: если бы Холокост не закончился, евреев на территории в всяком случае нашей страны точно бы не было. Говоря о нашей организации - это те люди, которые выжили в Холокосте, концлагерях, гетто и рабочих лагерях, на оккупированных территориях. По всей Украине сегодня их осталось кучка - примерно 2500-2700 человек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - день памяти жертв Холокоста
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоСейчас в Украине проживает около 2700 человек, переживших Холокост, - глава ассоциации бывших узников концлагерей
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Госпогранслужба ГСЧС ГФС Донбасс задержание Крым мусор налоговая милиция Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти