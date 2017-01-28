 Сейчас в Украине проживает около 2700 человек, переживших Холокост, - глава ассоциации бывших узников концлагерей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 5 канала в программе "Информационный день" заявил председатель Всеукраинской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко.
Он отметил: "Будем откровенными: если бы Холокост не закончился, евреев на территории в всяком случае нашей страны точно бы не было. Говоря о нашей организации - это те люди, которые выжили в Холокосте, концлагерях, гетто и рабочих лагерях, на оккупированных территориях. По всей Украине сегодня их осталось кучка - примерно 2500-2700 человек".
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