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Все про:ОБСЕ (2210) Донбасс (12097)

 ОБСЕ продлила работу наблюдателей на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлил мандат наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Мандаты миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на постах "Гуково" и "Донецк" обновлены сегодня по решению постоянного совета ОБСЕ", - уточнили в ОБСЕ.

Миссия состоит из 20 гражданских наблюдателей и функционирует отдельно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мандат наблюдателей на границе продлевается сроком на три месяца.

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И что дало продление? Животьі на свадьбах у сепаров наели?
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Мы видим едут танки,но чьи они мы сказать не можем
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ЮТУБ дебаты про очередной педеративный закон про насилие в семье. ))



Владимир Ив7 часов назад

Усыновлю мизулину﻿

Ответить 8

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Tip Top5 часов назад

лучше женись на ней! и бей сколько душе угодно !!!﻿

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Владимир Ив3 часа назад

А усыновить милонова)))))))﻿

Ответить 2



Stanislav diker2 часа назад

Как то Яровая выпадает, обидно за девушку...﻿

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Владимир Ив1 час назад

Усыновишь?))) Или все мне да мне)))﻿

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Наталия Скур39 минут назадОтвет открыт по ссылке

женитесь на Мизулиной! и бейте её, пожалуйста! хотя бы раз в год!﻿

Ответить 1



Владимир Ив20 секунд назад

КАЖДЫЙ ДЕНЬ буду))﻿

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Lesana Fh8 часов назад

да чтобы всех сук из ГосДумы дома мужики пизд-ли. Обкатайте закон, плиз!﻿

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ продлила работу наблюдателей на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"
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