 ОБСЕ продлила работу наблюдателей на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте организации.
"Мандаты миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на постах "Гуково" и "Донецк" обновлены сегодня по решению постоянного совета ОБСЕ", - уточнили в ОБСЕ.
Миссия состоит из 20 гражданских наблюдателей и функционирует отдельно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мандат наблюдателей на границе продлевается сроком на три месяца.
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Владимир Ив7 часов назад
Усыновлю мизулину
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Tip Top5 часов назад
лучше женись на ней! и бей сколько душе угодно !!!
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Владимир Ив3 часа назад
А усыновить милонова)))))))
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Stanislav diker2 часа назад
Как то Яровая выпадает, обидно за девушку...
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Владимир Ив1 час назад
Усыновишь?))) Или все мне да мне)))
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Наталия Скур39 минут назадОтвет открыт по ссылке
женитесь на Мизулиной! и бейте её, пожалуйста! хотя бы раз в год!
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Владимир Ив20 секунд назад
КАЖДЫЙ ДЕНЬ буду))
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Lesana Fh8 часов назад
да чтобы всех сук из ГосДумы дома мужики пизд-ли. Обкатайте закон, плиз!
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