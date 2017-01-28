 Франция тормозит безвизовый режим для Украины с ЕС, - евродепутат Хармс

Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел Германии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Она также добавила, что Украина обязательно получит безвизовый режим, хотя точная дата еще неизвестна.
Хармс также заявила, что Европа уже лучше понимает стратегию Российской Федерации. По словам евродепутата, то, что РФ делает против Украины на востоке и в Крыму, она делает и против стран ЕС.
13 января глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли заявил, что в ЕС все согласны, что Украина выполнила все обязательства и должна получить безвизовый режим.
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Больше народ не в чем обвинять.
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Также Фийон говорил о необходимости найти общий язык с Россией и Владимиром Путиным. По его словам, ЕС сделал "много ошибок" в отношениях с Россией, в частности в вопросах Ливии, Косово и экономических отношений. "Напомню безответственное предложение тех, кто хотел, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО", - сказал Фийон, настаивая, что Украина и Грузия не должны присоединиться ни к ЕС, ни к НАТО. И это, по его мнению, не будет означать признание, что эти страны должны остаться зависимыми от Москвы. "Достаточно лишь признать, что Украина и Грузия не имеют права войти в ЕС и НАТО", - подчеркнул Фийон. Он также раскритиковал США по размещению систем ПРО в Европе, которые, по его мнению, угрожают Москве. Он предложил "решить украинскую проблему", заставив Киев, как и Москву выполнить Минские соглашения, возобновить экономическое сотрудничество и начать диалог с Россией о системе безопасности в Европе. Брок отверг все эти предложения, подчеркнув, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения и не начнет уважать международные законы. А о безопасности в Европе с Москвой тем более "нечего говорить без участия НАТО и США". "Такова позиция Германии", - отметил Брок.
Ранее издание Financial Times писало, что Фийон в случае победы на выборах не поможет России избавиться от санкций. Для него как для республиканца "старой школы" будет важна позиция Берлина. И если Германия будет настаивать на сохранении давления на Москву, Фийон, несмотря на пророссийские взгляды, не отважится пойти наперекор.
Президент США Дональд Трамп после встречи с британским премьером Терезой Мэй заявил, что пока рано говорить о будущем американских санкций против России. Трамп планирует провести телефонные переговоры с Путиным
Тереза Мэй в ответ на вопрос о санкциях подчеркнула, что Лондон всегда настаивал на выполнении Кремлем условий минских договоренностей.
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хотела ли бы она финьон сказала,
что не уверена,
нужно примерить, а шиньен годами проверен...
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ими же и командовать,
а я тебе отвечать буду когда я захочу,
а не захочу то и не буду,
вняла вата?
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в каждом штате по разному и меняется она в зависимости от цены на нефтюшку.
в среднем раз в 3 дня.
теперь заткни щихлебатель - ты примитимен и неинтересен как все ватаноголовые.
сладких снов.
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у всех в мытищах пятница, бояр, девки, а оно не пьет, не щупает,
на цензоре зарабатывает - добытчик!
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надеюсь оговорка.
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А те земли, на которых находится аэропорт городу Парижу, объясняю я дальше товарищу из Пирижу, называются так: земли маршала Франции Орли - в честь нашего атамана Филиппа Орлика, автора украинской конституции. И аэропорт в Парижу тоже называется Орли.
Ну, было много пустогт шума.
Вновь сдружились мы с товарищем подполковником после того, как, выпив его французский коньяк, переглянулись и я предложил: мож я пойду возьму чё-то покруче?
Я умолчу, как закончился этот вечер.
А товарища я уважаю до сих пор. Если кто не в курсе: запорожский спецназ "Гепард",а мой товарищ - "гепардовец", отказался злодействовать вместе с кровавыми "беркутами" на Майдане.Был такой факт в истории революции Достоинства.
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