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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:безвизовый режим (951) Хармс Ребекка (75)

 Франция тормозит безвизовый режим для Украины с ЕС, - евродепутат Хармс

Франция единственная страна, которая на сегодняшний день тормозит предоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел Германии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Она также добавила, что Украина обязательно получит безвизовый режим, хотя точная дата еще неизвестна.

Хармс также заявила, что Европа уже лучше понимает стратегию Российской Федерации. По словам евродепутата, то, что РФ делает против Украины на востоке и в Крыму, она делает и против стран ЕС.

13 января глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли заявил, что в ЕС все согласны, что Украина выполнила все обязательства и должна получить безвизовый режим.

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Вазка - росия гавно ?
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да случился облом у вальцмана нечем лохов кормить -безвиз накрылся медным тазом -вообще жирный зад вльцману нечем прыкрыть тока в азию и африку ездить к племенам буба-юмба будет безвиз к людоедам и в израель в качестве рабов и на органы
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Тут согласен на все 100... Европе выгоднее торговать с касабами, чем поддерживать Украину. Все просто и банально ! Трамп завтра-послезавтра отменит санкции, за ним потянется вся Европа, дольше всех продержаться Бритты, Гансы (возможно) и Лабусы, а после этого - АЛЛЕС ! Договариваться будем на условиях москалей, и это не "зрада", это - политика господа, увы... Ну а нашим "революционным" упырям типа Пороха, Авакяна и т.п. - спасибо отдельное, они сделали для уничтожения украинской государственности больше, чем Кравчук, Кучма, Гниломордый и Овощ вместе взятые !
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Виноват в том, что повелся на обещалки панамских мародеров и до сих пор покорно их терпит.
Больше народ не в чем обвинять.
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Завтра (для вас сегодня) будет разговор Трампа и Путина, Трамп пообещал, что отмены не будет.
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Ну поглядим, если будет веи как ты сказал - снимаю шляпу и официально признаю себя ослом... Без второго слова !
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А я никогда этого не забываю( хоть и имею мастера по математике)
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Во Франции хакеры пытались взломать компьютерные системы во время первого тура праймериз французских социалистов, который прошел 22 января. Об этом сообщил в пятницу, 27 января, глава комитета, контролирующего предварительные выборы кандидата в президенты Франции, Тома Клей в интервью французскому телеканалу i-Tele.

Также Фийон говорил о необходимости найти общий язык с Россией и Владимиром Путиным. По его словам, ЕС сделал "много ошибок" в отношениях с Россией, в частности в вопросах Ливии, Косово и экономических отношений. "Напомню безответственное предложение тех, кто хотел, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО", - сказал Фийон, настаивая, что Украина и Грузия не должны присоединиться ни к ЕС, ни к НАТО. И это, по его мнению, не будет означать признание, что эти страны должны остаться зависимыми от Москвы. "Достаточно лишь признать, что Украина и Грузия не имеют права войти в ЕС и НАТО", - подчеркнул Фийон. Он также раскритиковал США по размещению систем ПРО в Европе, которые, по его мнению, угрожают Москве. Он предложил "решить украинскую проблему", заставив Киев, как и Москву выполнить Минские соглашения, возобновить экономическое сотрудничество и начать диалог с Россией о системе безопасности в Европе. Брок отверг все эти предложения, подчеркнув, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения и не начнет уважать международные законы. А о безопасности в Европе с Москвой тем более "нечего говорить без участия НАТО и США". "Такова позиция Германии", - отметил Брок.
Ранее издание Financial Times писало, что Фийон в случае победы на выборах не поможет России избавиться от санкций. Для него как для республиканца "старой школы" будет важна позиция Берлина. И если Германия будет настаивать на сохранении давления на Москву, Фийон, несмотря на пророссийские взгляды, не отважится пойти наперекор.
Президент США Дональд Трамп после встречи с британским премьером Терезой Мэй заявил, что пока рано говорить о будущем американских санкций против России. Трамп планирует провести телефонные переговоры с Путиным

Тереза Мэй в ответ на вопрос о санкциях подчеркнула, что Лондон всегда настаивал на выполнении Кремлем условий минских договоренностей.
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Я подав документи на нову візу. Загалом 52 Євро і 300 гривень за чергу. Тепер через пару тижднів безвіз дадуть. 100 %
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У Франции всегда много понтов,а потом - вот это:


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Що вони там забули? Туди вже багато негрів та арабів прийшло.
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гёрлфренд моего коллеги на его вопрос,
хотела ли бы она финьон сказала,
что не уверена,
нужно примерить, а шиньен годами проверен...
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Осподи, да . Сколько галон стоит на заправке ? только быстро ?
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быстро будешь вошиков у себя в трусах ловить,
ими же и командовать,
а я тебе отвечать буду когда я захочу,
а не захочу то и не буду,
вняла вата?
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а терерь, алень, за цену на галлон бензина.
в каждом штате по разному и меняется она в зависимости от цены на нефтюшку.
в среднем раз в 3 дня.
теперь заткни щихлебатель - ты примитимен и неинтересен как все ватаноголовые.
сладких снов.
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Єто хорошо, что для кацапов американцьі господа. Так и обращайся к ним -" Господи"
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Али, оставьте ватана...
у всех в мытищах пятница, бояр, девки, а оно не пьет, не щупает,
на цензоре зарабатывает - добытчик!
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Шел 3000 год и кроме Франции безвиз тормозила Германии, а народу Украиньі безвиз по...
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До цього часу Франція і близько не доживе, а Україна буде!
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То, что украинцев обдурили - это факт, остается только выяснить, панамский безальтернативец был с ними в сговоре или его тоже за болвана держали.
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не впевнений що його ...але певен що він тримає багатьох...
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Однажды мой товарищ, приехамши из городу Парижу (он в спецназе служил подполковником и был во Франции по обмену опытом), раздавал подарки семье и друзьям. И тут я под рукой оказался. Ну, выделил он мне пакет табака с названием Орли. А я ту не к месте говорю: так это ж в честь атамана Орлика, который конституцию Украины принял в 1710 году - за сто с лишним лет до выступления декабристов. Товарищ машет на меня рукой: тебя, украинского националиста, мол, не переделаешь, и продолжает раздавать подарки. А я, повертев, табачок, сую пачку под нос хозяину. Он тоже крутит, вертит и говорит: а ведь это и правда козацкий табак: с обратной стороны на пачке прорисован - как в тумане, козак с люлькой.
А те земли, на которых находится аэропорт городу Парижу, объясняю я дальше товарищу из Пирижу, называются так: земли маршала Франции Орли - в честь нашего атамана Филиппа Орлика, автора украинской конституции. И аэропорт в Парижу тоже называется Орли.
Ну, было много пустогт шума.
Вновь сдружились мы с товарищем подполковником после того, как, выпив его французский коньяк, переглянулись и я предложил: мож я пойду возьму чё-то покруче?
Я умолчу, как закончился этот вечер.
А товарища я уважаю до сих пор. Если кто не в курсе: запорожский спецназ "Гепард",а мой товарищ - "гепардовец", отказался злодействовать вместе с кровавыми "беркутами" на Майдане.Был такой факт в истории революции Достоинства.
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Выезд на 90 дней без права работать - такой безвиз курам на смех и тот не дают
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Думаю большинство людей воспринимают безвиз как постоянный и с возможностью работать.
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Дык и я за что... Нафиг не нужен такой безвиз ! Просто все сидящие в Инете в основном романтики, а в политике - прагматики, кто не согласен - откройте учебник всемирной истории и прочтите... Жалко просто пацанов-патриотов с Майдана и погибших на Востоке в боях с хазарами, их не вернешь...
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Фильм "Ла-Ла Ленд" (La La Land) номинирован на "Оскар-2017": Путин и здесь всех переиграл :D


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Кто бы сомневался!!! Как то странно ведут себя жабоеды - политики! Очень даже странно! Понятно,что это все неспроста,когда ими уже спецслужбы займутся,как в Италии Берлускони и проли,что то неадекватно себя стали вести!
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Вообще речь шла не о безвизе, а об либерализациии визового режима. Документьі все равн собирать, а тормознуть могут без обьяснения. Но и тут плевок в нас. Может и нам ввести визьі, ведь теряем деньги и тупо вьіглядим?
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Однозначно согласен, никто не будет уважать нас до тех пор, пока мы не уважаем себя
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Франция тормозит, - вот правильное название статьи.
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французам вабще пох.... вони і так багато хто не знають, шо є така держава, Україна!!! тама кацапа всім міски виїло... здохніть кацапи і все буде файно!!!
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Была Голландия, теперь Франция. А может воры у власти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция тормозит безвизовый режим для Украины с ЕС, - евродепутат Хармс
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