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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (2600) Фирташ (938)

 В Германии осудили полицейского и экс-агента Штази за получение взяток от Фирташа, - "Немецкая волна"

Cуд немецкой земли Шверин признал бывшего комиссара полиции и экс-агента Министерства государственной безопасности ГДР виновными в получении взяток от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В пятницу, 27 января, бывшего главного комиссара уголовной полиции земли Мекленбург - Передняя Померания Хайнца-Петера Гандорфа приговорили к трем годам лишения свободы, экс-агент Штази Кристина Вилкенинг, которая называет себя "частным детективом" получила два года и 10 месяцев тюремного заключения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Обвиняемые смогли получить относительно небольшие сроки, признав свою вину. Изначально обвинения настаивало на 10 годах лишения свободы для каждого из них.

Также читайте: Прокуратура Вены подтвердила получение запроса на экстрадицию Фирташа в Испанию, - DW

Кроме взяточничества, экс-комиссару полиции инкриминировали уклонения от уплаты налогов и раскрытие служебной тайны, а "частному детективу" - подстрекательство в выдаче служебных тайн.

Следствие установило, что Гандорф в течение семи лет получал от Вилкенинг денежные средства в обмен на служебную информацию. За это время экс-агент восточногерманских спецслужб передала коррумпированному полицейскому не менее 270 тысяч евро.

В поле зрения правоохранителей пара попала во время выполнения поручения Фирташа. С их помощью украинский бизнесмен пытался избежать экстрадиции из Австрии в США, где его разыскивают по подозрению в коррупции.

Также читайте: Испания объявила в розыск Фирташа. Пять его сообщников уже задержаны, - DW

Вилкенин по просьбе Фирташа поручила Гандорфу задействовать свои связи в американских спецслужбах и получить внутреннюю информацию по делу украинского олигарха. Несмотря на то, что операция провалилась, экс-агент Штази заплатила сообщнику 26 тысяч евро. Всего, как удалось выяснить прокуратуре земли Шверин, Вилкенинг получила от Фирташа 420 тысяч евро. Однако в суде она подтвердила получение лишь 110 тысяч. В случае, если бы задание было успешно выполнено, Фирташ заплатил бы Вилкенинг до 750 тысяч евро.

Однако, до судебного преследования Фирташа в Германии пока что не дошло, хотя в доказательной базе фигурирует поручение миллиардера, выданное экс-комиссару полиции и его помощнику, с его личной подписью. Потенциальная уголовная составляющая в действиях Фирташа не была предметом рассмотрения суда. Защита бизнесмена утверждает, что он не знал, что пользуется услугами полицейского-коррупционера, так как Гандорф и Вилкенинг представились ему как адвокаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Единственное, что у них осталось, - это телеканал "Интер", который они используют исключительно в пропагандистских целях", - Яценюк о группе Фирташа-Левочкина

Дмитрий Фирташ объявлен в международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, остается РФ.

25 ноября стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Испании объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании средств, добытых незаконным путем.

В Соединенных Штатах олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии.
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Да. Их задача посадить Фирташа, и что бы тот сдал своих шестёрок Кличко и Порошенко.
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Всем доброго вечера!Сейчас в сети активно комментируют пост Лизы Богуцкой о блокаде ж/д.Как по мне,все правильно написала,впрочем каждый пусть решает сам Вот он: Первое и основное: Я ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Многие считают это пиаром. Возможно. но лучше такой пиар, чем торговля с оккупантом. Вообще-то тема очень широкая. Это не просто пиар или торговля. Давайте вдумаемся.
У нас создано министерство по оккупированным территориям. Абсолютно любопытное министерство, ньюзмейкером которого является Георгий тука. Согласна с Вадим Хомаха, который называет это ОПГ- «министерство капитуляции». Кстати говоря, я до сих пор так и не поняла, какие же оккупированные территории входят в это министерство? Судя по всему, о Крыме там ни слова, как в Минских договоренностях. Остается Донбасс. Если так, то согласно Женевской конвенции оккупант должен взять на себя содержание граждан, проживающих на оккупированной территории. И все блеяния по поводу «там же наши граждане»- это механизм для незаконного обогащения за счет контрабанды. Мы можем долго рассуждать на счет понятия контрабанды. Возможно, мы можем определиться, что т.н. «серая зона» и оккупированная территория- это все- таки Украина, поэтому контрабанды нет. Но вы уверены, что этот груз не идет дальше, в россию и не идет из России в Украину? Я не просто не уверена, я убеждена, что это так и есть.
Теперь давайте остановимся на теме, что это не оккупированные территории, а неконтролируемые. Во- первых, министерство Туки называется » Министерство по вопросам временно оккупированных территорий». Поняли? Оккупированных, а не неконтролируемых. Но даже, если неконтролируемых, то название говорит само за себя. Грузы, зашедшие на эту территорию- не контролируются Украиной. Т.е. мы не знаем, куда они идут дальше. Тука уверен, что они не пересекают незаконно границу с РФ?
Дальше.
Волания о том, что Украина взорвется из-за того, что уголь не будет завозиться на украинские электростанции- это блеф чистой воды. Я очень хорошо помню, как после подрыва электроопор в Крым министерство палева и энергетики билось в истерике, что взорвется Запорожская АЭС, что это будет второй Чернобыль и т.д. Ну, и где Чернобыль?
Кстати говоря, я помню пафосное заявление Яценюка о том, что прокуратура должна расследовать, как был составлен договор о подаче электричества в Крым, как на территорию РФ и почему местом рассмотрения споров в договоре была указана москва? Где расследование? Почему Демчишин- назначенец порошенко до сих пор не сидит в тюрьме? Почему ни один назначенец порошенко не сидит в тюрьме?
Знаете что?
Я не просто поддерживаю блокаду. Я убеждена, что если сейчас на Востоке Украины возобновятся или усилятся боевые действия, можно будет в очередной раз убедиться в том, что война- это большой договорняк между Россией и Украиной в лице президентов, премьеров и ФСБУ!
Liza Bogutskaya
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что надо знать о блокаде?
1.это бизнес рынатки гудка.
2.уголь он покупает по 300- 400 грн. у террористов государство за него уже платит 1350 -1450грн( точнее выставляет в расходы)
3.на западной Украине работали ТЭЦ на Львовском угле ТЭЦ забрал (прихвтизировал )рынатка и они СРАЗУ ПЕРЕШЛИ НА луганский уголек. тем самым лишил Львовских шахтеров заработка и рентабельности.
3.1 почему нам талдычат что нельзя переделать ТЭЦ под Львоский уголь. рынатка смог за пол года перейти на антрацит?
4. желающий рассказать Нам что Львовский уголь не такой колоритный не парьтесь .. да он не такой но на нем НЕТ КРОВИ Украинцев погибших за СВОБОДУ Украины.
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порохобот тебя беспокоят сирийские дела, смену когда принял шестёрка стецкова?
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Чему учиться? Судить? Так у них прав таких нету.
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Французские СМИ пишут,что диктатора Асада убил собственный телохранитель. Ждём подтверждения информации.
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Получается Трамп агент Обамы?
ВАТНИКИ НА ГОВНО ИЗОЙДУТ.
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Не может быть столько хороших новостей за один день.
Пока что на 100% подстверждается то, что Болотову иркутского Боярышника подогнали...
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Если правда, то фофка захлебнется в собственных слезах.
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Вот доказательство того, что совковые стражи порядка это предатели своей страны.
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"проникновенье наше по планете
особенно заметно вдалеке..." (с)
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До Рашки -Парашки добраться как то надо.Может Петруха помощь окажет.
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- ты откуда?
- из ДНР
- а скажи что-то на днрском
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На России откинул копыта бывший глава «ЛНР» Валерий Болотов
Еще один бывший вожак орков ОРДЛО, возглавивший в свое время лугандонское стойбище орков, приказал своим последователям жить недолго и несчастливо. Скончался он в своей московской квартире, купленной на деньги, которые он наворовал, находясь на посту вожака «ЛНР».
Соседи-понятые сообщают, что лицо у луганского сепаратиста Болотова было синюшного света, видимо, он долго не хотел умирать от неожиданного «сердечного» приступа.
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Фирташ везде нагадил,но нам больше всего





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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Германии осудили полицейского и экс-агента Штази за получение взяток от Фирташа, - "Немецкая волна"
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