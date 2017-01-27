 Из Львова вывезено 70% накопившегося мусора, - ОГА

Об этом журналистам сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства обладминистрации Назарий Романчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.
"По состоянию на 19:00 пятницы, 27 января, во Львове очистили от мусора 266 контейнерных площадок", - сказал он.
Мусор принимают областные мусорные полигоны, с которыми достигнуты договоренности.
Всего во Львове было не вывезено 1,4 тыс. тонн отходов.
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"Из 70-и процентов накопившегося мусора вывезено 40%, из оставшихся 30-и процентов - 50%"
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