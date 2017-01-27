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Все про:Львов (3241) мусор (275) мусоропереработка (52)

 Из Львова вывезено 70% накопившегося мусора, - ОГА

Львовская областная государственная администрация заявляет о вывозе из Львова 68,9% накопившегося мусора.

Об этом журналистам сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства обладминистрации Назарий Романчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"По состоянию на 19:00 пятницы, 27 января, во Львове очистили от мусора 266 контейнерных площадок", - сказал он.

Мусор принимают областные мусорные полигоны, с которыми достигнуты договоренности.

Всего во Львове было не вывезено 1,4 тыс. тонн отходов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж
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"Из 70-и процентов накопившегося мусора вывезено 40%, из оставшихся 30-и процентов - 50%"
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По ходу нагнули Садового, на вибори він не піде.
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Та він і на мерських невеликі шанси тепер має-"мусорний король".
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Ошибаешься, "мусорний король" - цэ Собаков!
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А ти певно Львiвянин? Якщо нi, то краще б помовчував
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З якого дива? Йди ще дурні про проценти напиши.
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Він троль. В них свої вибори. А у Львові все було спокійно так і залишилось. Вивозять сміття в ці самі Грибовичі, і по обласних звалищах. Ніякі тягнибоківські "активісти" не блокують вивіз сміття навіть ніхто і не пікнув. Це ще раз доводить, що все організовано Порошенком та тягнибоківськими дурниками виключно з метою дискредитації Садового та Самопомочі. Львів'яни це розуміють і на наступних виборах, всі сторони сміттєвого конфлікту зможуть в цьому переконатися.
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ПОЗОР поРОшену и его пиарщикам за эту дешевую рекламу..,,,, почему этот дешевый вопрос не мог быть разрешен еще 2 года назад??????
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а почему он не решался Садовым в течении 10 лет? он 10 лет назад на обещаниях решить эту проблему избирался.
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Ти там знаєш, куди і навіщо він обирався. Немає ніякої проблеми , тролю.
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по всей Украине сволочи разбросали свой мусор!
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Остигидли ці коменти у ФБ невідомо кого. Він Град від Града-П відрізняє? Він взагалі звідки пише, той волонтер? Ще й новина на обоРЗевателі.
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просьбу можно...? давай точную ссылку на новость, а не на главную страницу...\это второй раз у тебя...\
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Ну вот, теперь понятно от кого ета вся канитель с мусором зависела.
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Якась шоколадна шльондра знає щось про мусорних королів))
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Всем прищуриться, Китайский Новый год наступил!
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ЭТО РАНЬШЕ БЫЛО ГОВНО,ТЕПЕРЬ УДОБРЕНИЕ.Дайте мне ваш мусор (не считая ментов)и через 2-3 года я стану миллионером.
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вывезли и высыпали в другом месте жидовня проклятая !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Львова вывезено 70% накопившегося мусора, - ОГА
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