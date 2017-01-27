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 Политика Украины, Общество
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 600 тыс. детей проживают на оккупированной территории Украины, - Уполномоченный по правам ребенка Кулеба

В Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны.

Об этом заявил в пятницу в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня каждый восьмой ребенок пострадал от конфликта на востоке Украины. 600 тыс. детей проживают на оккупированной территории. Почти 250 тыс. детей - переселенцы. А 100 тыс. детей живут в зоне соприкосновения", - рассказал Кулеба.

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Как сообщил чиновник, в настоящее время численность детского населения в Украине составляет 7,6 млн человек.

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Вы лучше бы за своих подумали, а за тех там есть кому думать.
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Кулеба Ты дурку не гони .Восток Петруха не признал оккупированной територией.Хорош гнилую пропаганду гнать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины600 тыс. детей проживают на оккупированной территории Украины, - Уполномоченный по правам ребенка Кулеба
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