EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  461  26
Все про:Минфин (1070) налоговая милиция (1051) реформы (2364) финансовая полиция (26) Данилюк Александр (131)

 Финансовая полиция должна стать единственным органом, который занимается экономическими преступлениями против государства, - Данилюк

Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства.

Об этом в эфире Громадського рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", - сказал он.

При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов. "Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции уже в этом году, - Гройсман

Главной функцией нового органа, который должен появиться вместо налоговой милиции, будет аналитика, а силовой блок этой структуры будет состоять из небольшого количества работников.

"Там будет силовой блок, обязательно. Но это не будет 100% процентов состава, он будет маленькой частью. Потому что главный акцент - это аналитика, чтобы эти схемы раскрывать ", - сказал министр.

Также читайте: Нужно делать современную Службу финрасследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС, - Аваков о финансовой полиции

В качестве примера, Данилюк привел структуру Национального антикоррупционного бюро Украины. "В НАБУ также силовая составляющая, но она невелика. Такая логика. А у нас все привыкла, что если это структура, то там все должны быть в погонах ", - сказал он.

Напомним, ранее министр финансов Данилюк заявлял, что в кратчайшие сроки будет внесен на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, что, в частности, предусмотрено в меморандуме с МВФ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сам то понял что сказал?! Оглавлениее вообще писец!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Финансовая полиция должна стать единственным органом, который занимается экономическими преступлениями против государства, - Данилюк
Да,этим все сказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
офшорная полиция?что то дохрена полиций развелось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у оффшорного харанта должна быть и полиция такая
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просят зарплату от 64 000,нахлебников добавится а толку как и от носков наибу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сытник - бывший сотрудник Прокуратуры киевской области. Работал начальником какого то там отдела, кажись по спецрасследованиям! Там же работала и его жена и детё его частенько видел как ходило вечерами по коридорам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На бедных налогоплатильщиках эти суки хотят нажиться..Опять базарников за 5 гр. будут шманать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто будет заниматься экономическими преступлениями государства против народа? Может пора уже об этом подумать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очередная кормушка очередных крахоборов! Все казнокрады плавно перетекут в новую Фирму! Вопрос как отдавать эту тему будут мвд сб нп и т д, это ж такой мясистый кусок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Данилюка как сразу придушить ,или подождать когда на рынок прийдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ранійше він був підошвою лёвочкіна та радником овоча,сьогодня воно міністр фінансів,кім буде ця наволоч завтра...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
581. майор Маслов Евгений Владимирович (Б-002231) ведущий специалист эксплуатационно-технологический сектор информационно-аналитический отдел ГУ СБУ в АР Крым
582. майор Матвеенко Светлана Владимировна (Е-179 487) старший оперативный переводчик 4 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
583. майор Матковский Виталий Петрович (А-015901) специалист I категории 2 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
584. майор Матюшев Виктор Викторович (Б-007479) командир группы 5 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
585. прапорщик Махров Михаил Михайлович комендант сектор хозяйственного обеспечения Управления в г. Ялта ГУ СБУ в АР Крым
586. лейтенант Машталер Юрий Владимирович (Б-014945) оперуполномоченный отдел защиты национальной государственности Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
587. старший лейтенант Медведев Антон Борисович (Б-013040) младший оперуполномоченный сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
588. капитан Мельников Роман Викторович (Б-009749) старший оперуполномоченный 4 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
589. майор Меметов Нуредин Сейдаметович (Б-002205) в распоряжении ГУ СБУ в АР Крым
590. старший прапорщик Меркешкин Владимир Владимирович оперативный контроллер 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
591. старший лейтенант Меркур "ев Максим Евгеньевич (Б-012038) младший оперуполномоченный сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
592. майор Мешок Максим Васильевич (Б-005087) старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 сектор 4 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
593. майор Мещерякова Наталья Валентиновна (У-325781) старший оперативный сотрудник 5 сектор (с дислокацией в г.. Керчь) оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
594. старший прапорщик Мыкал Александр Николаевич младший сотрудник охраны Ленинское районное отделение ГУ СБУ в АР Крым
595. старший лейтенант Мироненко Алексей Александрович (Б-014430) оперуполномоченный сектор защиты национальной государственности Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
596. старшина Мирошникова Ирина Васильевна секретарь-машинистка Белогорский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
597. капитан Михайлова Татьяна Николаевна (Б-008749) главный специалист (по психологическому обеспечению) сектор психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности отдел кадрового обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
598. капитан Михайлюк Михаил Вячеславович (Б-010020) оперуполномоченный Евпаторийский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
599. капитан Минаева Оксана Леонидовна (Б-001117) оперативный сотрудник 2 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
600. капитан Мирошниченко Александр Валерьевич (Б-009296) оперуполномоченный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым
601. майор Митусов Виталий Анатольевич (Б-005323) инженер второй категории 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
602. подполковник Михуринський Сергей Петрович (Т-771304) заместитель начальника отдела отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
603. майор Мога Антон Викторович (Б-006180) старший оперуполномоченный сектор защиты национальной государственности Феодосийский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
604. подполковник Мороз Владимир Павлович (Б-001083) заместитель начальника отдела 2 отдел 1 главный отдел Управления контрразведки ГУ СБУ в АР Крым
605. лейтенант Мороз Роман Владимирович (Б-013423) оперуполномоченный Евпаторийский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
606. капитан Морозов Евгений Викторович (Б-007706) старший оперуполномоченный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым
607. капитан Морозов Денис Сергеевич (М-185230) оперуполномоченный Ленинское районное отделение ГУ СБУ в АР Крым
608. старший прапорщик Мосиенко Елена Александровна старший оперативный контроллер 4 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
609. старший прапорщик Москаленко Виталий Леонтьевич водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
610. старший лейтенант Москаленко Павел Игоревич (Б-012074) специалист второй категории 6 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
611. старший лейтенант Муратов Анатолий Анатольевич (Б-013579) оперуполномоченный 2 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
612. капитан Мухин Станислав Андреевич (Б-013196) специалист I категории (по оперативным вопросам) сектор оперативно-технического документирования отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
613. майор Мясников Владимир Вячеславович (Б-004547) старший оперуполномоченный 5 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
614. майор Нагорный Вадим Петрович (Б-006524) оперативный дежурный 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
615. старший прапорщик Надточий Сергей Викторович водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
616. капитан Назаров Дмитрий Викторович (Б-003182) специалист 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
617. старший прапорщик Найденов Александр Борисович техник 3 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
618. старший прапорщик Накидень Дмитрий Владимирович младший сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
619. капитан юстиции Наскрипняк Андрей Николаевич (Б-008155) специалист сектор обеспечения специального оперативного учета ГУ СБУ в АР Крым
620. капитан Науменко Александра Николаевна (Б-009609) старший оперуполномоченный 4 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
621. лейтенант Науменко Денис Игоревич (Б-014582) оперуполномоченный сектор контрразведки Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
622. старший прапорщик Недиков Сергей Владимирович старший техник 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
623. прапорщик Неклеса Роман Сергеевич младший сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
624. старшина Некрасова Светлана Александровна секретарь-машинистка Феодосийский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
625. майор Некритова Ирина Николаевна (Б-004587) специалист I категории 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
626. старший лейтенант Нелин Дмитрий Геннадьевич (Б-013109) оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
627. лейтенант Нелюбин Дмитрий Витальевич (Б-013482) оперуполномоченный 3 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
628. старший лейтенант Немчина Татьяна Александровна (Б-013370) младший оперуполномоченный сектор оперативного документирования Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
629. лейтенант Никитюк Василий Анатольевич (Б-015267) инженер сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
630. подполковник Нигай Сергей Григорьевич (В-325326) главный специалист 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
631. старший прапорщик Никитенко Олег Анатольевич сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
632. майор Никитина Алла Юрьевна (Б-000238) специалист I категории 1 сектор отдел оперативно-технических мероприятий Управления в г. Ялта ГУ СБУ в АР Крым
633. полковник Никифоров Сергей Петрович (А-004098) начальник отдела 3 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
634. старший прапорщик Николаев Павел Сергеевич водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
635. майор Николаев Андрей Викторович (Б-000620) инженер I категории 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
636. подполковник Никулин Сергей Николаевич (А-015374) старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
637. майор Нимченко Евгений Яковлевич (Б-003229) старший оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
638. старший прапорщик Новиков Юрий Александрович оперативный контроллер 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
639. майор Носков Сергей Владимирович (Б-007475) старший оперуполномоченный Джанкойский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
640. майор Нука Александр Николаевич (М-119765) старший оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел защиты национальной государственности
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансовая полиция должна стать единственным органом, который занимается экономическими преступлениями против государства, - Данилюк
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Госпогранслужба ГСЧС ГФС Донбасс задержание Крым мусор налоговая милиция Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти