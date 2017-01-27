 Финансовая полиция должна стать единственным органом, который занимается экономическими преступлениями против государства, - Данилюк

Об этом в эфире Громадського рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе", - сказал он.
При этом Данилюк отметил, что новая финансовая полиция должна быть в подчинении исключительно министерства финансов. "Потому что это финансовый блок, финансовая сфера. И, в принципе, так строится государство", - добавил чиновник.
Главной функцией нового органа, который должен появиться вместо налоговой милиции, будет аналитика, а силовой блок этой структуры будет состоять из небольшого количества работников.
"Там будет силовой блок, обязательно. Но это не будет 100% процентов состава, он будет маленькой частью. Потому что главный акцент - это аналитика, чтобы эти схемы раскрывать ", - сказал министр.
В качестве примера, Данилюк привел структуру Национального антикоррупционного бюро Украины. "В НАБУ также силовая составляющая, но она невелика. Такая логика. А у нас все привыкла, что если это структура, то там все должны быть в погонах ", - сказал он.
Напомним, ранее министр финансов Данилюк заявлял, что в кратчайшие сроки будет внесен на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, что, в частности, предусмотрено в меморандуме с МВФ.
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582. майор Матвеенко Светлана Владимировна (Е-179 487) старший оперативный переводчик 4 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
583. майор Матковский Виталий Петрович (А-015901) специалист I категории 2 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
584. майор Матюшев Виктор Викторович (Б-007479) командир группы 5 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
585. прапорщик Махров Михаил Михайлович комендант сектор хозяйственного обеспечения Управления в г. Ялта ГУ СБУ в АР Крым
586. лейтенант Машталер Юрий Владимирович (Б-014945) оперуполномоченный отдел защиты национальной государственности Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
587. старший лейтенант Медведев Антон Борисович (Б-013040) младший оперуполномоченный сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
588. капитан Мельников Роман Викторович (Б-009749) старший оперуполномоченный 4 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
589. майор Меметов Нуредин Сейдаметович (Б-002205) в распоряжении ГУ СБУ в АР Крым
590. старший прапорщик Меркешкин Владимир Владимирович оперативный контроллер 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
591. старший лейтенант Меркур "ев Максим Евгеньевич (Б-012038) младший оперуполномоченный сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования Управление в г.Ялта ГУ СБУ в АР Крым
592. майор Мешок Максим Васильевич (Б-005087) старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 сектор 4 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
593. майор Мещерякова Наталья Валентиновна (У-325781) старший оперативный сотрудник 5 сектор (с дислокацией в г.. Керчь) оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
594. старший прапорщик Мыкал Александр Николаевич младший сотрудник охраны Ленинское районное отделение ГУ СБУ в АР Крым
595. старший лейтенант Мироненко Алексей Александрович (Б-014430) оперуполномоченный сектор защиты национальной государственности Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
596. старшина Мирошникова Ирина Васильевна секретарь-машинистка Белогорский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
597. капитан Михайлова Татьяна Николаевна (Б-008749) главный специалист (по психологическому обеспечению) сектор психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности отдел кадрового обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
598. капитан Михайлюк Михаил Вячеславович (Б-010020) оперуполномоченный Евпаторийский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
599. капитан Минаева Оксана Леонидовна (Б-001117) оперативный сотрудник 2 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
600. капитан Мирошниченко Александр Валерьевич (Б-009296) оперуполномоченный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым
601. майор Митусов Виталий Анатольевич (Б-005323) инженер второй категории 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
602. подполковник Михуринський Сергей Петрович (Т-771304) заместитель начальника отдела отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
603. майор Мога Антон Викторович (Б-006180) старший оперуполномоченный сектор защиты национальной государственности Феодосийский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
604. подполковник Мороз Владимир Павлович (Б-001083) заместитель начальника отдела 2 отдел 1 главный отдел Управления контрразведки ГУ СБУ в АР Крым
605. лейтенант Мороз Роман Владимирович (Б-013423) оперуполномоченный Евпаторийский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
606. капитан Морозов Евгений Викторович (Б-007706) старший оперуполномоченный отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым
607. капитан Морозов Денис Сергеевич (М-185230) оперуполномоченный Ленинское районное отделение ГУ СБУ в АР Крым
608. старший прапорщик Мосиенко Елена Александровна старший оперативный контроллер 4 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
609. старший прапорщик Москаленко Виталий Леонтьевич водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
610. старший лейтенант Москаленко Павел Игоревич (Б-012074) специалист второй категории 6 сектор оперативно-технический отдел центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
611. старший лейтенант Муратов Анатолий Анатольевич (Б-013579) оперуполномоченный 2 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
612. капитан Мухин Станислав Андреевич (Б-013196) специалист I категории (по оперативным вопросам) сектор оперативно-технического документирования отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
613. майор Мясников Владимир Вячеславович (Б-004547) старший оперуполномоченный 5 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
614. майор Нагорный Вадим Петрович (Б-006524) оперативный дежурный 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
615. старший прапорщик Надточий Сергей Викторович водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
616. капитан Назаров Дмитрий Викторович (Б-003182) специалист 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
617. старший прапорщик Найденов Александр Борисович техник 3 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
618. старший прапорщик Накидень Дмитрий Владимирович младший сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
619. капитан юстиции Наскрипняк Андрей Николаевич (Б-008155) специалист сектор обеспечения специального оперативного учета ГУ СБУ в АР Крым
620. капитан Науменко Александра Николаевна (Б-009609) старший оперуполномоченный 4 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
621. лейтенант Науменко Денис Игоревич (Б-014582) оперуполномоченный сектор контрразведки Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
622. старший прапорщик Недиков Сергей Владимирович старший техник 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
623. прапорщик Неклеса Роман Сергеевич младший сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
624. старшина Некрасова Светлана Александровна секретарь-машинистка Феодосийский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
625. майор Некритова Ирина Николаевна (Б-004587) специалист I категории 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
626. старший лейтенант Нелин Дмитрий Геннадьевич (Б-013109) оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
627. лейтенант Нелюбин Дмитрий Витальевич (Б-013482) оперуполномоченный 3 сектор визуального наблюдения отдел оперативного документирования ГУ СБУ в АР Крым
628. старший лейтенант Немчина Татьяна Александровна (Б-013370) младший оперуполномоченный сектор оперативного документирования Керченский городской отдел ГУ СБУ в АР Крым
629. лейтенант Никитюк Василий Анатольевич (Б-015267) инженер сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
630. подполковник Нигай Сергей Григорьевич (В-325326) главный специалист 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
631. старший прапорщик Никитенко Олег Анатольевич сотрудник охраны 2 сектор режимно-секретный отдел ГУ СБУ в АР Крым
632. майор Никитина Алла Юрьевна (Б-000238) специалист I категории 1 сектор отдел оперативно-технических мероприятий Управления в г. Ялта ГУ СБУ в АР Крым
633. полковник Никифоров Сергей Петрович (А-004098) начальник отдела 3 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
634. старший прапорщик Николаев Павел Сергеевич водитель 3 класса сектор автотранспортного обеспечения отдел хозяйственного обеспечения ГУ СБУ в АР Крым
635. майор Николаев Андрей Викторович (Б-000620) инженер I категории 1 сектор отдел специальной связи ГУ СБУ в АР Крым
636. подполковник Никулин Сергей Николаевич (А-015374) старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдел главный отдел защиты национальной государственности ГУ СБУ в АР Крым
637. майор Нимченко Евгений Яковлевич (Б-003229) старший оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в АР Крым
638. старший прапорщик Новиков Юрий Александрович оперативный контроллер 1 сектор отдел радиоконтрразведки центр оперативно-технических мероприятий ГУ СБУ в АР Крым
639. майор Носков Сергей Владимирович (Б-007475) старший оперуполномоченный Джанкойский межрайонный отдел ГУ СБУ в АР Крым
640. майор Нука Александр Николаевич (М-119765) старший оперуполномоченный 1 сектор 1 отдел главный отдел защиты национальной государственности
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