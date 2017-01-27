EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  341  16
Материалы по теме:
Все про:стрельба (2136) КОРД (102)

 После трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообшил, что по результатам служебного расследования по факту трагических событий под Киевом, когда погибли 5 сотрудников полиции, 8 человек уже уволены и еще около 12 получили дисциплинарные взыскания.

Об он заявил журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Закончено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре в объеме более 40 страниц. В результате этого расследования 8 человек уволены и порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания. В том числе, неполное служебное соответствие объявлено начальнику полиции города Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", - сказал он.

По словам Авакова, трагические события, которык которые произошли в Княжичах - это "серьезная недоработка при планировании операции тех руководителей, которые проводили эту операцию".

В то же время министр в очередной раз отметил, что расследованием правонарушений и преступлений в рядах Нацполиции занимается Генеральна прокуратура.

Также читайте: Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аваков,ты уже очень много лишних лет на свободе гуляешь ,твоё место возле параши !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков, ты должен был самым первым уйти в отставку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После такого, в нормальной стране,министр МВД подаёт в отставку для сохранения чести мундира.Хотя про что я...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Груднева стрілянина в Княжичах, у якій загинули 5 правоохоронців, сталася після того, як самі ж силовики пограбували будинок у селищі.
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "ТСН".
 показать весь комментарий
Ответить
 
5ть трупів - 8м звільнень. Буде 10 трупів - звільнять вже 16тьох мусорів, так поволеньки і реальна люстрація/переатестація в МВС пройде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По хорошему министр должен застрелиться, наверное нечем - все пистоли раздарил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще про двоих написали фельетон в многотиражку МВД "Непокоренный беркут", и еще одному виновному перенесли отпуск с июня на сентябрь
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Госпогранслужба Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс задержание Крым мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти