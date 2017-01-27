 После трагедии в Княжичах по результатам служебного расследования уволены 8 человек, - Аваков

Об он заявил журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.
"Закончено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре в объеме более 40 страниц. В результате этого расследования 8 человек уволены и порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания. В том числе, неполное служебное соответствие объявлено начальнику полиции города Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", - сказал он.
По словам Авакова, трагические события, которык которые произошли в Княжичах - это "серьезная недоработка при планировании операции тех руководителей, которые проводили эту операцию".
В то же время министр в очередной раз отметил, что расследованием правонарушений и преступлений в рядах Нацполиции занимается Генеральна прокуратура.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "ТСН".
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