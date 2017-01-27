Маккейн - Трампу: Во время телефонного разговора с Путиным вы должны помнить, что он является убийцей и бандитом :

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.
"В преддверии запланированного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, распространяются слухи о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций против России. Только за последние три года под руководством Владимира Путина, Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО, и осуществила военное вторжение в Сирию, оставляя позади себя смерть, разрушения и череду невыполненных обещаний. Война России против Украины унесла жизни свыше 10000 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Россия поставила оружие, из которого над Украиной был сбит пассажирский самолет, что привело к смерти 298 невинных людей", - напомнил американский сенатор.
"Каждый из наших последних трех президентов возлагал большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что усиление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать американские интересы национальной безопасности на каждом шагу. Думать иначе было бы наивно и опасно для нашего верховного главнокомандующего", - подчеркнул Маккейн.
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Немає сенсу розказувати кацапському бидлу про справедливість, честь, порядок, вести переговори і доказувати йому очевидні речі. Краще просто тріснути його по голові - і все, воно підсвідомо буде хотіти полизати тобі сраку))
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Там же так мало текста - даже малообразованный, недалекий, не совсем здоровый психически человек и то поймет смысл этих двух абзацев!
Молимся, чтоб Трамп еще не окончательно выжил из ума!
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Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
27 января, 21:31 дата обновления: 27 января, 23:07 UTC+3
Американский президент также сказал, что пока не знает, какие будут у Вашингтона отношения с Москвой
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Белом доме спрашивали, готовы ли они к отмене санкций против России. Трамп сказал, что "об этом говорить пока еще очень рано", и сослался на предстоящий телефонный контакт.
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"Но в идеале мы стремимся к отличным отношениям со всеми странами, - добавил президент США. - К сожалению, это не обязательно так и будет". "Наверно, со многими странами так не будет", как традиционно удачно США сотрудничают с Великобританией, сказал Трамп.
"Если мы сможем наладить отличные отношения с Россией, а также с Китаем и другими странами, то я только за, - подчеркнул он. - Это было бы колоссальным активом. Гарантий нет, но если бы это получилось, то стало бы плюсом, а не минусом".Об отношениях нельзя заранее судить
Дональд Трамп сказал, что он пока не знает, какие отношения будут у США с Россией. По его словам, это относится и к его будущим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
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"По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое, - сказал президент США. - Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим".
"Я буду представлять американский народ, - отметил хозяин Белого дома. - Очень решительно и напористо. И если у нас сложатся отличные отношения с Россией и другими странами, если мы вместе станем громить ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в России - прим. ТАСС),... то я буду считать, что это хорошо, а не плохо".
Трамп предупредил, что только со временем сможет пояснить, как складываются отношения. По его словам, у него часто бывало так, что люди, с которыми он собирался поладить, в конечном счете ему не нравились, и наоборот, когда он на многое не рассчитывал, а "отношения складывались великолепно".
"В таких вещах никогда нельзя заранее сказать", - добавил он, обратившись за подтверждением к своей гостье, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
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