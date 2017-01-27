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 Маккейн - Трампу: Во время телефонного разговора с Путиным вы должны помнить, что он является убийцей и бандитом

Дональд Трамп должен помнить о том, что Путин стремится подорвать американские интересы национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

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"В преддверии запланированного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, распространяются слухи о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций против России. Только за последние три года под руководством Владимира Путина, Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО, и осуществила военное вторжение в Сирию, оставляя позади себя смерть, разрушения и череду невыполненных обещаний. Война России против Украины унесла жизни свыше 10000 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Россия поставила оружие, из которого над Украиной был сбит пассажирский самолет, что привело к смерти 298 невинных людей", - напомнил американский сенатор.

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"Каждый из наших последних трех президентов возлагал большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что усиление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать американские интересы национальной безопасности на каждом шагу. Думать иначе было бы наивно и опасно для нашего верховного главнокомандующего", - подчеркнул Маккейн.

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І хай хуйлом хуйло називає. Треба зразу поставити бидло на місце.
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Добре написав Макеїч але слово "путєн " лішнє . Просто хYйло .
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Ядерний апокаліпсис нам на фіг не потрібен. Кацапа треба душити ніжно, даючи зрідка дихнути.
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Хуйло - воно ж по суті що? Кацапське бидло. І як кожне кацапське бидло, воно коли бачить наглість і силу - стає покірним.
Немає сенсу розказувати кацапському бидлу про справедливість, честь, порядок, вести переговори і доказувати йому очевидні речі. Краще просто тріснути його по голові - і все, воно підсвідомо буде хотіти полизати тобі сраку))
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хм??как то слишком замысловато пишеш??написал бы проще!!два ,,муйла" а то муйло муйла муйлом пусть называет!!??
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Адекватнейший человек Маккейн...Дай Бог ему здоровья...
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С )(уйлом вообще не надо разговаривать, это бесполезно и бессмысленно, как разговаривать с тараканом.
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Таракан не вбиває людей і не окупує землі сусідів .
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Бути )(уйлом і тарганом можно одночасно, а от, наприклад, )(уйлом і людиною, або тарганом і людиною - ні.
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Какого вообще хрена разговаривать с убийцей,лжецом,бандитом и террористом,пусть с ним черти в аду разговаривают !
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убийства и войны указывают на то,что они с ним давно уже сдесь на Земле разговаривают.а посему он и превращает жизь соседей и не только в ад...
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Дозу твоей тупости измерить невозможно,любой дозиметр зашкалит !
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Мускорта, він же Бєшєний Бублік, давно з твоєї фотки народ не ржав. Три дні. Якраз скільки я в банові був.
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Убийцей с ярко выраженными педофильными наклонностями.В ютубе есть видео,где оно пришло в спортсекцию,где занимались пацаны,и у него случилась эрекция и оно что бы ее скрыть,оперлось на брусья и скакало что стреноженный конь.Гидко дивитись було на це.Тьфу.Ховайте своих деток.а то зацелует их в животик и ниже.
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- Секстуризм уже не в тренде. Можно новую фишку замутить - бокстуризм. Приехал на нищую Пидароссию. Женился. Оттянулся, и даже ногами. Развелся. Уехал
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ну не только он. Допустим Фрау. сегодня сказала, что при разговоре 4-ки надо рассказать Трампу что в действительности представляет конфликт между рашкой и Украиной.
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Маккейн был бы отличным президентом и почему он свою кандидатуру не выдвинул.
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Балякаля, говориля, перднуля та втікля. - десь така буде у них розмова.
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О, Боже! Дай Трампу мозгов осознать все сказанное Маккейном!
Там же так мало текста - даже малообразованный, недалекий, не совсем здоровый психически человек и то поймет смысл этих двух абзацев!
Молимся, чтоб Трамп еще не окончательно выжил из ума!
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з цім виродком плешивим, педофілом-путіним даже здоровкатись не треба, а так, до чортів покликати.... путін-хуйло!!!!
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Порве той Маккейн Трампа, як пес Сірко стару фуфайку!
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Маккейн параноик старый. Сами бандиты. Со своей "демократией" разрушат мир. И в Украину влезли. Делают что хотят, разделяя наш народ пополам. А тут глупые и рады.
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Ваш, мокшанский народ, за войну в Украине, надо не разделять, а травить, как тараканов.
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трамп уже обосрался,видно ему дали очень хорошо понять что он президент сша а не бог всея руси как хуйло и будет он так и дальше себя вести-выкинут нахуй в отставку,если вообще не посадят!
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано

27 января, 21:31 дата обновления: 27 января, 23:07 UTC+3
Американский президент также сказал, что пока не знает, какие будут у Вашингтона отношения с Москвой






ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Белом доме спрашивали, готовы ли они к отмене санкций против России. Трамп сказал, что "об этом говорить пока еще очень рано", и сослался на предстоящий телефонный контакт.

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"Но в идеале мы стремимся к отличным отношениям со всеми странами, - добавил президент США. - К сожалению, это не обязательно так и будет". "Наверно, со многими странами так не будет", как традиционно удачно США сотрудничают с Великобританией, сказал Трамп.
"Если мы сможем наладить отличные отношения с Россией, а также с Китаем и другими странами, то я только за, - подчеркнул он. - Это было бы колоссальным активом. Гарантий нет, но если бы это получилось, то стало бы плюсом, а не минусом".Об отношениях нельзя заранее судить
Дональд Трамп сказал, что он пока не знает, какие отношения будут у США с Россией. По его словам, это относится и к его будущим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

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"По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое, - сказал президент США. - Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим".
"Я буду представлять американский народ, - отметил хозяин Белого дома. - Очень решительно и напористо. И если у нас сложатся отличные отношения с Россией и другими странами, если мы вместе станем громить ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в России - прим. ТАСС),... то я буду считать, что это хорошо, а не плохо".
Трамп предупредил, что только со временем сможет пояснить, как складываются отношения. По его словам, у него часто бывало так, что люди, с которыми он собирался поладить, в конечном счете ему не нравились, и наоборот, когда он на многое не рассчитывал, а "отношения складывались великолепно".
"В таких вещах никогда нельзя заранее сказать", - добавил он, обратившись за подтверждением к своей гостье, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
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Слепой глухому подсказал
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Щедро солью посыпать Хуйла израненный пукан???
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Маккейн - Трампу: Во время телефонного разговора с Путиным вы должны помнить, что он является убийцей и бандитом :
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн - Трампу: Во время телефонного разговора с Путиным вы должны помнить, что он является убийцей и бандитом
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