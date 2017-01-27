 Маккейн - Трампу: Во время разговора с Путиным помните, что он убийца и бандит

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.
"В преддверии запланированного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, распространяются слухи о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций против России. Только за последние три года под руководством Владимира Путина, Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО, и осуществила военное вторжение в Сирию, оставляя позади себя смерть, разрушения и череду невыполненных обещаний. Война России против Украины унесла жизни свыше 10000 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Россия поставила оружие, из которого над Украиной был сбит пассажирский самолет, что привело к смерти 298 невинных людей", - напомнил американский сенатор.
"Каждый из наших последних трех президентов возлагал большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что усиление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать американские интересы национальной безопасности на каждом шагу. Думать иначе было бы наивно и опасно для нашего верховного главнокомандующего", - подчеркнул Маккейн.
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Дай Вам та Вашій родині та усім Вашім друзям Господь Бог сили, здоров"я, щастя та довгих-довгих років життя !!!.
Живіть, пане Маккейн до 140 років і щоб у книзі рекордів Гіннеса у 2062 році було написано, що Ви є та сама найстаріша й найрозумніша людина на Землі. Щасти Вам, пан вояк.
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