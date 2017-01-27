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 2 человека погибли в результате столкновения электрички и автомобиля на Черниговщине, - ГСЧС

В Черниговской области в результате столкновения электрички и автомобиля погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"27 января в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда "Чернигов-Нежин" с легковым автомобилем "ВАЗ-2121" погибли 2 человека (пассажиры легкового автомобиля).

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В 20:40 движение восстановлено, задержка движения составила 1 час 45 минут", - говорится в сообщении.
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Хотели поезд проскочить, а проскочили на тот свет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2 человека погибли в результате столкновения электрички и автомобиля на Черниговщине, - ГСЧС
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