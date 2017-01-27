 2 человека погибли в результате столкновения электрички и автомобиля на Черниговщине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"27 января в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда "Чернигов-Нежин" с легковым автомобилем "ВАЗ-2121" погибли 2 человека (пассажиры легкового автомобиля).
В 20:40 движение восстановлено, задержка движения составила 1 час 45 минут", - говорится в сообщении.
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