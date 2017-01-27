 Аваков ожидает завершения конкурса на должность руководителя Нацполиции до 5 февраля

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Я, как министр, который определил этот конкурс, получу от комиссии, надеюсь, на следующей неделе, 3 кандидатуры лучших, из которых буду выбирать, чтобы сделать представление в Кабинет Министров", - сказал он.
Аваков подчеркнул, что до завершения конкурса не намерен оценивать участников конкурса.
Всего 64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.
251 35
Около 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков(31)
Директор и заместитель ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов" в сумме 700 тыс. грн, - Матиос. ФОТО(13)
Аваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД(45)
Аваков анонсировал отчет по расследованию дела об убийстве Шеремета(63)
Вырезан номер "Квартал 95" про главу МВД Арсена Авакова. ВИДЕО(0)
Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж(15)
Аваков: Достойный бюджет пограничного ведомства обеспечит эффективную борьбу с коррупцией(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дякую, напамятав..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А чаво шакалАДных ботов нифига нє паймать??
Методычка нэ успеватѣ??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить