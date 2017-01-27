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Все про:Аваков (2167) конкурс (587) Нацполиция (5658)

 Аваков ожидает завершения конкурса на должность руководителя Нацполиции до 5 февраля

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает завершения конкурса на должность руководителя Национальной полиции до 5 февраля.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Я, как министр, который определил этот конкурс, получу от комиссии, надеюсь, на следующей неделе, 3 кандидатуры лучших, из которых буду выбирать, чтобы сделать представление в Кабинет Министров", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что до завершения конкурса не намерен оценивать участников конкурса.

Всего 64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия по отбору главы Нацполиции определила 10 кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса
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Аброськин прошел у финал,дело равликов зачотом пошло,так шо быть ему главой
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А в этот момент Трамп прибывает в Пентагон, на церемонию присяги министра обороны США "Бешеного Пса" Мэттиса.


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За дешевых провинциальных шлюх любых возрастов нищую московию благодарят все жгучие страны, от Турции до ЮВА.
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Так он один будет выбирать, прямо как султан себе жен выбирает.
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Ну, вот чем он лучше, чем придыдущие? Такой же точно. Не дай Бог Майдан3 - не два БТРа приедут, а 32.
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Та дааа.. Ента ж не оральний кабѣимѣент в бедом домовище...
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Ну да. Как там, красота спасёт Мир. Вот это реформа
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Гавріла был прімєрным мужем-Гавріла жєнам ізмєнял..(с)
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Гаврила был примерным мужем гаврила женам верен был
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Та даааа... Старею...забыл...
Дякую, напамятав..
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Давай,Аваков,мы тебе верим, помощницу ты себе уже выбрал.Такого же и руководителя выбирай.Чтобы весь был брендовый,тупой и сексуальный.
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Скільки же часу той проклятий клоун буде знущатися над українським народом?
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Я , канечна , усьо панымать...
А чаво шакалАДных ботов нифига нє паймать??
Методычка нэ успеватѣ??

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Аваков ожидает , да не он ожидает,его ожидает пару столбов с перекладиной
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков ожидает завершения конкурса на должность руководителя Нацполиции до 5 февраля
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