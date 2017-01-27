 ОБСЕ подтверждает гибель 6 гражданских на Донбассе в течение последних двух недель, - Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик ", - говорится в заявлении Сайдика, обнародованном 27 января.
Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.
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"Мир уничтожат не те, кто творят зло, а те, кто наблюдают за этим, ничего не делая-Альберт Эйнштейн".
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Те саме з Донбасом.
Визнали окупованим? Гаразд.
Хто окупант? Росія? Гаразд.
А коли у наступ підемо з ким воюватимемо? Юридично з ким?
Самі ж вказали, з окупантом, тобто Росією...
Отже будь яке просування на Донбасі означатиме війну з Росією!
А поки це "неконтрольована територія", то наступ це відновлення контролю! Тобто, юридично ми з рашею не воюємо, ми відновлюємо контроль і вони не можуть нам відповісти ПОЗА лугандоном, не можуть відповісти відкрито, не можуть застосувати авіацію, тактичні ракети, крилаті ракети, та, чого у нас або немає, або обмаль і це вирівнює шанси. Інакше вийде, що вони на нас напали, з усіма для них випливаючими з цього наслідками.
Саме ця юридична казуїстика дає нам можливість відвоювати Донбас у майбутньому і потроху просуватися на схід уже зараз.
Те що тут більшість цього не розумієте мене не дивує, мене дивують депутати, журнашлюшки, експерди, що цього не можуть не розуміти, але все одно використовують цю тему щоб заробити трохи політичних балів.
Ось де наша головна біда. Повна політична безвідповідальність!
А Петя, падла, розумний! може йому ЦРУ це формулювання підказало, але все одно розумний, бо, на відміну від інших, зрозумів, про що йдеться!
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http://rusvesna.su/news/1485505760
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https://www.youtube.com/watch?v=Ul8vqaGGnY0&feature=youtu.be
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