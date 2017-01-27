 Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию он указал в своей декларации на сайте НАПК в разделе "сообщения о существенных изменениях".
Чиновник совершил покупку 21 января. Стоимость автомобиля KIA Sportage 2017 года выпуска составила 802 560 гривен.
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хчуем картинки- мысли у тебя, один хрен, не появляюЦЦА.
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йдожник. что с квартирным делать собираешься?..
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чумывойны.
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Вступил в должность в апреле 2015. Какие 2 месяца в должности?
Программеры с зп в 2к уе умудряются машины дороже покупать, так что не расказывайте сказки.
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То, что ему незах... платить такую зарплату - это одно. А что он, с такой зряплатой может купить себе такую машину - так это же есть правда. Или нет?
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Хуле, житы по новому - он оно как, оказывается...
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У нас,кроме воров и уголовников,во власти больше никого нет,запомните это!!
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Значит еще есть дозходы??
Да,
как всегда - у жены-талантливого предпрнимателя.
Выводы - канец наступил борьбе с карупцыей даже не начавшись.
Вот почему Украина на 135 месте в мире по карупции.
хаха.
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" не смейтесь с Вано, что он на жигулях едет, дайте ему хоть из тюрьмы домой добратся"
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