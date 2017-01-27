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Все про:НАБУ (1331) Сытник (314) электронное декларирование (401)

 Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник приобрел автомобиль, указав что права собственности на него он получил 21 января 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию он указал в своей декларации на сайте НАПК в разделе "сообщения о существенных изменениях".

Чиновник совершил покупку 21 января. Стоимость автомобиля KIA Sportage 2017 года выпуска составила 802 560 гривен.

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Нам радоваться или плакать от этой "новости"?
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ггг... в смысле, нечем уже задумываться?..
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в смысле не за чем. система выстроена, и работает на себя. есть два варианта - они нас или мы их, они побеждают. так нах думать, расслабься и получай удовольствие
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а ты думаешь, системы могут изменяться за одну ночь?)
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оклад позволяет, вот только за что такой оклад. Он принес пользы меньше для страны, чем уборщица в школе.
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Нам? Нам пора вешать на столбах, на деревьях ВСЕХ борцов с коррупцией. Начиная с главного- шоко3адного.
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для начала попробуйте вешать на столбах хотя бы призывы вешать коррупцию...
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ты только что предложил противрыгу повеситься. и это правильно...
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Для начала посмотри какой оклад у него за прошлый год !
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А оно ему надо? Вот именно ради этого он из Германни за этим на Уензор и пришёл, ага!
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И сравнить с тем, что его служба, вся вместе взятая, вернула в бюджет государства?
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Если ты считаешь, что призыв в интернете слабее призывов на столбах, то смени флаг Германии на флаг эрэфии.
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ггг... надо полагать, ты сирожу квартирного решил помиловать?..
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Рисуй с хчуем картинки- мысли у тебя, один хрен, не появляюЦЦА.
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ты с темы не спрыгивай, хуйдожник. что с квартирным делать собираешься?..
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а в казну вернули 5000 гривен и ни кого не посадили.
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Видать серьезно к вопросу подошел, долго выбирал, приценивался, когда ему там коррупцонеров ловить было. Ждем когда сырник приобретет квартиру, дачу и набор сковородок Тефаль.
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не, пока диджейку в подруги себе не найдет, ничего не будет, ни квартиры, ни тефаля...
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А почему нет? Они давно перестали бояться. Такое ощущение что у нас пир во время чумы войны.
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Я тебя искала! С Татьяной поздравила, шикарнючей картинкой
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Ты его зарплату за время пребывания на должности посмотри . Так , что все честно .
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Можно було як високопосадовцю за час війни і в метро поїздити, а не випендрюватись.
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Нельзя - его друзья все с дорогими автомобилями...
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Не несите ерунду. У человека зп +-120к грн, т.е. почти 5к уе в месяц.
Вступил в должность в апреле 2015. Какие 2 месяца в должности?
Программеры с зп в 2к уе умудряются машины дороже покупать, так что не расказывайте сказки.
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Ну так что не так?

То, что ему незах... платить такую зарплату - это одно. А что он, с такой зряплатой может купить себе такую машину - так это же есть правда. Или нет?
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та пусть покупает, и коболев пусть два ляма получает, и вовк пусть дом ещё один тёлке подарит, шо жалко что ли? мы за всё забашляем
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Ты невнимательно читаешь. Я же написал, что считаю, что такую зряплату он получает незаслуженно. Но это ж не отменяет факта того, что он может купить машину за такую сумму.
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я считаю. что все эти антикоррупционеры должны получать процент от раскрытых дел и возвращенных денег государству. пока, кроме его румяных щёк, я ничего путнего не видел.
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Вот это уже разговор. Это уже конкретная и правильная постановка вопроса, а не о машине, которую он может себе ( к сожалению для нас)позволить.
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багато він на цю зарплатню спіймав злочинців
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Результатів роботи Ситніка для держави -0 цілих,а сраковозку прикупив одразу,бо бачите,то не барське діло іздити на бюджетній тачці.
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когда же он эту зарплату отрабатывать начнёт?
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тут дело не в том сколько он получает ,а какой коэффициент полезного действия ,равен ли он зарплате.
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Ага, кому тачка за лимон, а кому в кредит расчёт за хрущёвку на ПЯТЬ лет...
Хуле, житы по новому - он оно как, оказывается...
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норм тачка 27 шт $ . относительно скромно как для чиновника такого ранга. молодец
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Где же мы столько ртути на них всех наберем???

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Наивные,вы что, верили,что бывают порядочные воры?
У нас,кроме воров и уголовников,во власти больше никого нет,запомните это!!
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А для чого ти їх вибираєш? чи тобі ще немає 18? судячи з висеру - немає.
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Зарплата дозволяє, немає питань. А в чому новина?
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В чому мораль? не їздити на авто бо в Африці діти недоїдають?
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мораль по его мнению в том что кто не ездит на рыкшах и не живет в разваленной хрущевке и не получает 1200 гран в месяц зрадник и таких расстреливать надо
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А ты что считаеш что их надо было пропить чтоли или раздать голодранцам -я что то тебя не понял.
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Кто знает сколько он десятков ворюг посадил за решетку? и сколько бабла вернули в бюджет?
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Ваня, чому не пішов на конкурс по заміщенню посади? мізків вистачає тільки в цензорі воняти?
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Если бы я там был, я бы их собственноручно стрелял, а перед этим издевался, дав им прочухать пидарасам то, что я испытал. сука, зуб за зуб, око за око... я, что такого написал, чего нельзя писать, а гнида?
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Ти про кого, сєрдєшний? про конкурс на заміщення посади?
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А какая здесь новость я не понял -у него зарплата позволяет за год купить авто -вот если бы какая то техработница как в компании ГАЗПРОМ а у нас в НАФТОГАЗЕ позволила себе купить авто за 800 тысяч грн -вот это была бы можно сказать ух-енная как говорят новость а тут человек купил себе авто а другой купляет припустим себе ружье за по лимона бо имеет деньги -главное что бы все законно было а то что купляют люди это ихнее дело -один деньги держит на учение своих детей ,другой купляет картины а третий собирает деньги чтобы его похоронили по человечески а не какбомжа.
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Машину за 800 000 грн с годовой зарплатой 500 000 грн не покупают.

Значит еще есть дозходы??
Да,
как всегда - у жены-талантливого предпрнимателя.

Выводы - канец наступил борьбе с карупцыей даже не начавшись.

Вот почему Украина на 135 месте в мире по карупции.

хаха.
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Все нормально...Предлагаю следующий майдан в теплую погоду делать,чтобы начатое дело до логического завершения довести.Пока, надо бы ,все таки 100 летней давности революции методы проштудировать ...
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Щоб тебе поставити президентом чи для чого?
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ггг... в посте приора главное слово не майдан, а "в теплую погоду"...
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А зрадофіли кажуть, що боротьба з корупцією не приносить жодних плодів.
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Машина говорят у него не дорогая,,,как в анекдоте про грузина:
" не смейтесь с Вано, что он на жигулях едет, дайте ему хоть из тюрьмы домой добратся"
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Яке це невимовне щастя-рахувати чужі гроші... Тьху!
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Я теж недавно купив машину. А про мене не написали в газеті. Не буде справедливості ніколи.
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вот запишешься в антикоррупционеры, вот тогда и напишут в газете. про все машины, которые ты покупал, не покупал и которые мимо тебя проезжали...
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а вы шо, думали нашу коррупцию можно пешком догнать? Догнать и обогнать коррупцию на новой автивке! Как-то так.
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купил ссаную киа за 30 штук, а зрадодрочеры развели сопли и нытьё
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смысл этих емае-деклараций. что общество теперь знает. что у СЫТНИКА -КИА. это декларации владений. теперь каждый может посчитать его зарплату. найти несоответствия и инициировать возбуждение дела .
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дайте мне такую же зарплату, я тоже ничего не делаю.
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Эту систему надо ломать, это антикоррупционное бюро до одного места, зародыша коррупции надо на Банковой найти и уничтожить, рыба гниет с головы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация
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