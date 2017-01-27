EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1527  62
Все про:добровольцы (537) Полторак (708)

 Сегодня Украину защищают 40 тыс. добровольцев, – Полторак

В настоящее время около 40 тыс. представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения АТО на Донбассе.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщил министр обороны Степан Полторак, во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".

"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны. Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", - сказал министр.

Также читайте: Около 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слава захисникам Батьківщини! Героям Слава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чего лозунги ? Ты на нуле ори ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
От тут ти не правий-там кричати нема чого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не в цьому випадку. Вбивати ворога треба мовчки і без ненависті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да. И многие знаю наизусть. Можно сказать, что во многом его песни сделали меня таким, как я есть.
Высоцкий-гений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а потом их шоколадные гниды арестовывают и хотят сдать в парашу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добровольцы первыми вступили в бои с рашистскими оккупантами и местными террористами на Донбассе, в то время когда шоколадный поц занимался своими продажами конфет в рашку и офшорами и был никем.
И добровольцы пошли первыми защищать Украину не за награды, не за деньги, не за льготы.
Просто безкорыстно, из любви к Украине.
Это и страшит шоколадного вора. Он их не понимает, он их не может купить, подкупить, одурачить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ладно, добровольцы вступили, Порошенко занимался продажами и офшорами, а вы чем занимались? Или ваша хата с краю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уверен, если дело коснется вторжения их будет минимум 400 000, не меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тому ніякого повномасштабного вторгнення і не буде - Хуйло чудово це розуміє .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они в запорожских и киевских котлах воевали и уже с удостоверениями участников боевых действий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они для грязных дел. как правило для зачистки. если дело коснется нам необходимо их заставить работать чисто, что бы ни одного сепара не ушло от наказания, после того как добробаты выйдут на границу... в чем я немного сомневаюсь, способны ли они?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А за тех кто погиб в Иловайске и Дебальцово совесть не мучает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацахол я тебя рядом не вижу, больше не у кого спрашивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти не в мене, в кацапів питай. Як тебе, Поліграфич раніше звали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тебя Беляев кажется, который родился в Луганске.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осталось ровно 4 часа до наступления китайского Нового года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
28 января (дата для 2017 года)
Китайский Новый год - Чунь цзе, что значит Праздник Весны, является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извиняюсь, не в тему. Смотрю Черное зеркало и думаю: как страна будет жить нормально, если депутаты между собой постоянно сруться и не могут договориться. Может, точно, хоть на небольшое время, нужен кто-то типа Пиночета, чтобы порядок навел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Піночет- це як Сралін?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ці дві фігури не можна порівнювати. Піночет спас Чілі та її народ, А Сталін побудував імперію на кістках народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Хоть какую-нибудь замену придумали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вечернюю пятничную передачу. Придумали БЫ. Хорошо бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блін. Щойно зрозумів що я незнайомий з літературою Чілі.
Щось хотів сказати...
Розвиток Чилі за правління Піночета відставав від Мексики, Колумбії. Були масштабні порушення прав людини. Типовий диктатор, як Сралін.
Зараз Чілі не так щоб погано живе. За рахунок експорту міді. Чи то друге, чи то третє місце в світі. Просто як рашка з нафтою та газом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К середине 1973‑го в Чили годовая инфляция установила мировой рекорд - 800 %. Дефицит бюджета - 22 % от ВВП. В городах Чили проходили голодные бунты. Правительство социалиста-коммуниста Альенде, допустило кубинский спецназ в Чили. Совок приобрёл огромное влияние на Чили...

И лишь после этого, армия и карабинеры, верные генералу Аугусто Пиночету атаковали президентский дворец Ла Монеда в Сантьяго и убили президента коммуниста Альенде. Далее расстреляли и даже давили танками воров чиновников, коммунистов и пр. шушеру.
После этого, Чили стало при Пиночете нормально развиваться и достигло небывалых высот. Сейчас Чили - самая развитая экономика Латинской Америки и мира. Уровень жизни наилучший на Южноамериканском континенте. Нам только мечтать о таком.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коммунистическое, террористическое гавно... ездил по Южной Америке и Африке, пытался устанавливать просовковый коммунистический режим везде... Ничем не отличался от террориста Гиркина, припёршегося в Украину.
В итоге заслуженно получил пулю в люб от боливийского спецназа в горах Боливии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О чём нам мечтать-об инфляции в 800% и голодных бунтах? С головой подружись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль что Савика Шустера больше не будут показывать, раньше Пеця так клялся, что ни пред каким предлогом не закроет его, нельзя этому брехлу верить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша ты че за кацахола, что против меня за него лайки ставишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо я читаю коменти, а не лайкаю ніки. І не люблю, коли українці ворогують між собою-цього я не люблю найбільше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він не продається, щоб ти знав. Він робить те що вважає правильним. Справедливим. І ми з ним сперечалися частіше ніж з тобою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раненного - угрокацапавпопучленца -будешь лечить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щоб віддати під суд живого і здорового. Бо ми не кацапи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саме так. І розповім одну історію. Знайомий мій, ветлікар, ідучи в АТО зайшов до мене. Забрав у мене штук п'ять використаних скальпелів, погрожував що буде сепарам яйця відрізати.
Так от, він сепара на спині під кулями витіг. Сам уже будучи пораненим.
Ми- не кацапи.
Ми- Українці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вперше бачу в тебе такий шрифт, та він тут доречний.
Слава Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні одної суки крім Семена немає на блокаді ордло,всі в темі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...за нами победа", - сказал министр"

И где будет этот министр через пару-тройку лет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
***ло будет на том же месте, хош поспорим, а вот МИНИСТР....
 показать весь комментарий
Ответить
 
"в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы"

надеюсь что это правда, их там и не должно быть в антитеррористическую операцию не призывают, и так уже сколько нормальных людей угробили что не смогли откосить или не успели разобраться
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вчера их крыли последними словами из-за прыгающего миномета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас в стране АТО. что там делают военные? где хваленый и КОРД с бронетехникой и прочие? или патриоты идут на счет а копы должны охранять ... ЧТО и КОГО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комсомольцы добровольцы.Песня при совке такая была,хорошая.Призыв к защите родины. Правда тогда не было пейсатых воров алигархов(даже пейсатых за воровство в особо крупных размеров к стенке ставили).Зато сейчас эти ребята все прихватили,все у них Фабрики ,заводы,земля,пароходы..А у добровольцев хрен без масла.Зато патриоты все.Воюют за независимую Украину,которая зависит от всех и вся.А алигархи стригут их как овец.Основная масса народа с голой задницей и голодная.А пенсионеры вообще вымирающий класс.А ведь благодаря именно этим пенсионерам,комсомольцам добровольцам ныне жируют пейсатые и ездит,летает и стреляет техника в ато.,сделанная еще при совке.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Украину защищают 40 тыс. добровольцев, – Полторак
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Госпогранслужба Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым Львов мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти