 Сегодня Украину защищают 40 тыс. добровольцев, – Полторак

Об этом в пятницу, 27 января, сообщил министр обороны Степан Полторак, во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".
"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны. Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", - сказал министр.
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Высоцкий-гений.
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И добровольцы пошли первыми защищать Украину не за награды, не за деньги, не за льготы.
Просто безкорыстно, из любви к Украине.
Это и страшит шоколадного вора. Он их не понимает, он их не может купить, подкупить, одурачить.
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Китайский Новый год - Чунь цзе, что значит Праздник Весны, является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.
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Щось хотів сказати...
Розвиток Чилі за правління Піночета відставав від Мексики, Колумбії. Були масштабні порушення прав людини. Типовий диктатор, як Сралін.
Зараз Чілі не так щоб погано живе. За рахунок експорту міді. Чи то друге, чи то третє місце в світі. Просто як рашка з нафтою та газом.
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И лишь после этого, армия и карабинеры, верные генералу Аугусто Пиночету атаковали президентский дворец Ла Монеда в Сантьяго и убили президента коммуниста Альенде. Далее расстреляли и даже давили танками воров чиновников, коммунистов и пр. шушеру.
После этого, Чили стало при Пиночете нормально развиваться и достигло небывалых высот. Сейчас Чили - самая развитая экономика Латинской Америки и мира. Уровень жизни наилучший на Южноамериканском континенте. Нам только мечтать о таком.
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В итоге заслуженно получил пулю в люб от боливийского спецназа в горах Боливии.
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Так от, він сепара на спині під кулями витіг. Сам уже будучи пораненим.
Ми- не кацапи.
Ми- Українці.
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Слава Україні!
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И где будет этот министр через пару-тройку лет?
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надеюсь что это правда, их там и не должно быть в антитеррористическую операцию не призывают, и так уже сколько нормальных людей угробили что не смогли откосить или не успели разобраться
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