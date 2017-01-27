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 Судье Соломенского райсуда Киева и его соучастнику, задержанным при получении взятки, сообщено о подозрении, - НАБУ

27 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье Соломенского райсуда Киева, задержанному накануне при получении взятки в размере 22 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15; ч.4 ст. 27; ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц; законченное покушение к подстрекательству предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

Также сообщено о подозрении и соучастнику судьи, которым оказался помощник адвоката. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Напоминаем, 26 января сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и посредника при получении взятки 22 тыс. долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге.

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