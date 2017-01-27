 Сенаторы закрепят в законе санкции против РФ, если Трамп не откажется от "безрассудного курса", - Маккейн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Если он этого не сделает, я буду работать с моими коллегами над кодификацией закона о санкциях против России", - заявил Маккейн, председатель комитета Сената по вопросам вооруженных сил и один из высокопоставленных республиканских голосов во внешней политике партии.
Решение Трампа ослабить санкции, примененные в отношении Москвы за аннексию Крыма, может осложнить усилия по утверждению Рекса Тиллерсона, кандидата, выдвинутого Трампом на должность государственного секретаря.
Тиллерсон работал с правительством России в течение многих лет в роли топ-менеджера энергетического гиганта ExxonMobil и поставил под сомнение мудрость санкций против России, которые, по его словам, могут нанести ущерб бизнесу США.
В 2013 году Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за его работу в России. Тиллерсон спроектировал совместное предприятие с нефтяными компаниями России, которые, по оценкам, будут стоить много миллиардов долларов.
Много сенаторов, в основном демократы, но также республиканцы, как Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марк Рубио, выражают беспокойство по поводу назначения Тиллерсона государственным секретарем из-за его связи с Россией.
Однако, все трое на этой неделе объявили, что они поддержат Тиллерсона, практически обеспечивая ему шанс стать ведущим дипломатом. Сворачивание санкций Трампом может привести к тому, что законодатели пойдут против него.
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Официальные СМИ Китая сообщили, что в стране создана ракета воздушного боя сверхбольшой (до 400 км) дальности. Первые фото этой ракеты, которую называют "Удар грома-1Х", появились в интернете в ноябре прошлого года.
Сообщается, что этими ракетами будут вооружены новые истребители J-16 морской авиации. Это самолет поколения 4,5 создан Шеньянской авиастроительной корпорацией. В настоящее время иностранные истребители оснащены ракетами с дальностью не более 100 км. По словам источника, ракета может взобраться на высоту 50 км и оттуда искать цель с ее последующим поражением.
Истребитель J-16 является двухместным, один из членов экипажа - оператор вооружения, который и наводит ракету. УР оснащена твердотопливным двигателем с переменной тягой. В будущем дальность ракеты будет доведена до 700 км с добавлением спутникового наведения, максимальная скорость 5М. Отмечается, что целями для ракеты станут большие неманевренные цели типа самолетов ДРЛО, бомбардировщиков, транспортников и воздушных танкеров.
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Ракет или лазеров - то и то уже опробовано американцами.
Кстати, на сколько времени хватает ей твердого топлива, чтобы выискивать себе цели ?
Ракета - это вам не дирижабль ....
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Надо голосовать не за президента, а за партию и тогда всё будет хорошо.
God Bless America!
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"I am deeply concerned about reports suggesting that sanctions imposed on Russia may be lifted without resolving the unacceptable and hostile actions that caused the sanctions to be imposed by the U.S. and our allies. I would encourage the president to reject this course of action. To lift the sanctions on Russia for any reason other than a change in the behavior that led to those sanctions in the first place would send a dangerous message to a world already questioning the value of American leadership and the credibility of our commitments after eight years of Obama administration policies. We must stand by our allies in the region, including Ukraine. I believe the U.S. Senate should take pro-active steps to codify the sanctions against Russia into law to ensure we live up to our commitments to our allies and uphold longstanding American values and ideals."
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что санкции, введенные в отношении России могут быть отменены без разрешения неприемлемые и враждебные действия, которые вызвали санкции, которые будут применяться в США и наших союзников. Я хотел бы призвать президента отказаться от этого курса действий. Для того, чтобы отменить санкции в отношении России по какой-либо причине, кроме изменения в поведении, которые привели к этим санкциям в первую очередь будет отправить опасное сообщение в мире уже под сомнение ценность американского руководства и доверие наших обязательств после восьми лет политика администрации Обамы. Мы должны стоять нашими союзниками в регионе, включая Украину. Я считаю, что Сенат США должны принимать упреждающие меры по кодификации санкции против России в закон, чтобы гарантировать, что мы живем до наших обязательств перед союзниками и поддерживать давние американские ценности и идеалы."
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=-htKBfFyA3E
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- Грани.Ру: Уснувшие в муравейнике https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/novodvorskaya/m.230345.html …
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Нужно закрепить в законе санкции против РФ, тогда и надежду выражать не придется.
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чтобы усилить президентские полномочия - якобы, в виду борьбы с терроризмом.
Не еввврейским, а, конечно же, исламским - каким же еще ?.
Тогда боролись с "алькаидой", которую возглавлял друг Буша Усама-Биндер-сюрприз,
потом всем показали размытое фото убитого непонятно кого,
и никаких останков, никаких проверок на соответствие ДНК ....
Замяли и проехали...
Теперь они с путиным запустили тему "игила", и опять "борются" -
без дружбы с путиным это ведь не борьба ...
А под этот шумок захват Крыма легализуется.
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А путин в это время взрывал свои домишки на Каширке - они ведь с Бушем-младшим
тоже типа друзяки были закадычные - был тогда такой тренд - самому взорвать,
и самому же завинтить после этого гайки.
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Не могут сварные здания, строившиеся чтобы выдержать удар Боинга-707,
просто так упасть - сложиться вертикально - любой строитель подтвердит.
А тупо толдычить "нет, это не так" - много ума не надо.
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Ну вот, еще две недели назад твердо обещал сделать а теперь заговорил по другому. Дело в том что Маккейн побаивается Трампа которого поддерживает 59% американцев, причем среди избирателей голосовавших за Маккейна эта цифра наверняка выше.
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