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Все про:Аваков (2166) добровольцы (537) Переаттестация (94)

 Около 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что 4% участников добровольческих батальонов не прошли переаттестацию.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Действительно, добровольческие подразделения проходили переаттестацию в специальном режиме, который несколько отличался от режима обычной переаттестации в полиции. Результаты этой переаттестации более чем лояльные. Порядка 4% бойцов не смогли пройти эту аттестацию. Эти люди будут уволены или находятся в процессе увольнения", - сказал он.

Аваков отметил, что за весь период АТО в добровольческих батальонах было около 11 тыс. бойцов.

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У вас в козломордии ?
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Гондурас на АЛВИЗ крышуе !
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Тебе нарваться на что-то хочется? Или к чему твой вопрос?
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Нарваться на что?
Ты не в курсах, что такое статистика?
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А на что хочешь. Своё хУЙЛО ты уже перевоспитал и тебе скучно стало?
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а своих жиртрестов за взятки которые погорели еще и гнида повышает в должности
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Они с Настюшкой Деевой сейчас как раз друг дружку переаттестовывают.
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рюкзаков, если тир твоих советника даун кива, неуловимый жердяй и спасатель Малибу шмурдяк, прошли все переаттестации, то остальные 100% пройти должны были.
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А не пора ли уволить бездаря менеджера который принял их на работу не смотра на их несоответствие???? А потом уволить того кто нанял того менеджера который не способен делать свою работу и нанять достойного менджера. И т.д. ..до самого менТА аВАКОва.
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Це хто девочка? саша кір'янов з троєщини, що півроку тут жіночкою галею прикидався?
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Я-Чуї. І я тобі не кацахол, провокаторе.

А тепер щезни.
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Стара брехлива чучундра ти, а не Чуі. Сашко, а чого ти взагалі на українську перейшов? Ти ж так героїчно тут кацапську захищав.
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Пиши що хочеш-мені байдуже на твої провокації. Кишка в тебе тонка.
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А хули толку с полицейского,который прошёл переаттестацию и требовал пять тыс.гривен у пацана за непривлечение к уголовной ответственности?
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дык полиция ж элита!!!, взятки у школьников вымагает, на приусах с девочками катается, а вояки - вши окопные..необразованныя...
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4500 врачей уехало из Украины в 2016 году ( а сколько других профессий?).... .... еще год таких успехов реформ и социалки......... все конфетные фабрики встанут, будите с офшорным сами лепить чоколадки.....
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Ты тут людям сказки не расказывай про тех врачей которые уехали за границу чтобы медсестрами работать - ты думаеш что там государство доверит врачу -дебилу жизнь своих граждан -это разве что в Африканские страны поехать лечить от там из за отсуствия врачей хоть какой то врач будет и то уже хорошо .Видиш нашел специалистов из бывшего совка -здесь не возможно найти хорошего врача а я себе представляю какой мох и болото поехало за границу как говорили в совке за длинным рублем да еще в колличестве 4500 врачей -если бы это поехали физически работать то это еще можно понять а то врачей -спецов из совка -там свои стоят на бирже на очереди которые там работали и имеют лицензию на такую работу .
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Во Львов возвращается экс глава ГАИ,уволенный дважды,первый раз 14 месяцев был на больничном,пока не сменилось руководство увд,потом вышел на работу как и надо,второй раз не прошел переаттестацию,теперь уже суд его восстанавливает,и это во Львовской области уже массово,как и по стране,эта переаттестация ,люстрация ширма и имитация,никто и не собирался чистить ряды правохранителей,а вот с добровольцами и активистами у них получилось
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Так и хочет побольше протянуть старых пузанов в полицию.
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То естественный процесс -одно дело с врагом воевать а другое дело заниматься полицейской работой которая требует психологической подготовки-ведь не даром за границей в полицейских отделениях есть штатная единица -врач-психиатр чтобы полицейский не вышел из себя то есть за рамки допустимого а после фронта это вполне возможно.
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Ukrainskoe Gosudarstvo, vy hot tshegoto zdelali dlja togo shtob pomotsh etih boitsov? Mozhet u nih dazhe kakieto psihologitsheskie problemy posle voiny, ne kto na eto ne zadumalsja?
Sprosite ot USA, ot McCain naprimer tozhe, shtob oni pomogli vam vyutshitsa kak za svoimi gerojami nado ozabotitsa!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков
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