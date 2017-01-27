 Около 4% бойцов добровольческих батальонов не прошли переаттестацию в полиции, - Аваков

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Действительно, добровольческие подразделения проходили переаттестацию в специальном режиме, который несколько отличался от режима обычной переаттестации в полиции. Результаты этой переаттестации более чем лояльные. Порядка 4% бойцов не смогли пройти эту аттестацию. Эти люди будут уволены или находятся в процессе увольнения", - сказал он.
Аваков отметил, что за весь период АТО в добровольческих батальонах было около 11 тыс. бойцов.
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Ты не в курсах, что такое статистика?
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А тепер щезни.
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Sprosite ot USA, ot McCain naprimer tozhe, shtob oni pomogli vam vyutshitsa kak za svoimi gerojami nado ozabotitsa!
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