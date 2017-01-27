 Россия в 2014 году подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину, - Турчинов

Об этом заявил во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Россия начала агрессию против Украины 20 февраля (2014 года, - Ред.), когда на Майдане убивали героев Небесной сотни. Они очень четко все рассчитали. Режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет, и непонятно, будет ли вообще. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние ВСУ, всех официальных военных формирований, зная, что в течение десятков лет их агентура, особенно во времена Януковича, при нем и его приспешниках системно уничтожался оборонный потенциал Украины. Так, чтобы не поднялись, чтобы никакого сопротивления. В это время, в конце февраля, они начинают перебрасывать штурмовые подразделения в Крыму, захватывая административные помещения, стратегическую инфраструктуру, а на границе с Украиной собирается многочисленная армия, кадровые военные, танки, артиллерия, системы залпового огня", - рассказал секретарь СНБО.
"Около 80 тысяч, именно такую армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - добавил он.
9580 231
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Порошенко в понедельник встретится с Меркель в Берлине(67)
"До Травневого 480 метров. Оно "серое", но боевики там больше ходят. Наблюдали группу до 10 человек - ушли, вторая их группа подорвалась", - бойцы ВСУ на Светлодарской дуге. ВИДЕО(47)
Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин(50)
Войска РФ на границе с Украиной - демонстрация готовности к более масштабному вторжению в любой момент, - Климкин(215)
Найем: Кабмин дарит 1,3 млн грн/день Фирташу, Иванющенко & Co(0)
Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: били из 152- и 122-мм артиллерии, РСЗО "Град" и крупнокалиберных минометов, - штаб(40)
Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин(15)
Ответить
Верь Парубию, Турчинову и Яценюку
"Ні один військовий об'єкт в Криму не захоплено, у нас є чіткий план дій в Криму"....
2014.
Ответить
Ответить
Ответить
и надейтесь на ударные его беспилотники в АТО и танки Оплот... будут они. как джавеллины Обамы....
Ответить
например
Взятие СлавянскаОполченцы отступили в Краматорск и Донецк
---
и так пока кацапы не стали стрелять градами со своей территории..
Ответить
но лучше подари оппонентам упаковку соплифчиков..
они здесь сльозы роняют.. вот если б кровавый объявил тогда всеобщу мобилизацию , то оппоненты все б как один смело в бой пошли .. угу))..лишил их возможности кровавый шо тут казать..
Ответить
Ответить
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
Однако разрешения применить силу в Крыму Киев так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить