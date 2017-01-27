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 Политика Украины
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 Россия в 2014 году подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину, - Турчинов

Россия в 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.

Об этом заявил во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Россия начала агрессию против Украины 20 февраля (2014 года, - Ред.), когда на Майдане убивали героев Небесной сотни. Они очень четко все рассчитали. Режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет, и непонятно, будет ли вообще. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние ВСУ, всех официальных военных формирований, зная, что в течение десятков лет их агентура, особенно во времена Януковича, при нем и его приспешниках системно уничтожался оборонный потенциал Украины. Так, чтобы не поднялись, чтобы никакого сопротивления. В это время, в конце февраля, они начинают перебрасывать штурмовые подразделения в Крыму, захватывая административные помещения, стратегическую инфраструктуру, а на границе с Украиной собирается многочисленная армия, кадровые военные, танки, артиллерия, системы залпового огня", - рассказал секретарь СНБО.

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"Около 80 тысяч, именно такую армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - добавил он.

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андрей илларионов , мдааа надьожный источник)) .. находятся же еще кто верит басням кремльвской выхухоли))
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Ну ОК. Не верь басням Кремля.
Верь Парубию, Турчинову и Яценюку
"Ні один військовий об'єкт в Криму не захоплено, у нас є чіткий план дій в Криму"....
2014.
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и что ? возможно эта фраза имела место быть и на тот момент военные объекты не были захвачены еще. а ты ждал чего нить истеричного в виде "всьо пропало мы все умрем"? ))..
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илларионов - лубянский крот, внедренный на Западе. Я бы поостерегся ссылаться на него и прочих "друзей" Украины запоребриковых
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ну и целуйте своего Турчинова в гузно. он ведь почти сдал Донбасс по такому же всепропальному сценарию и с приказом огня не открывать...
и надейтесь на ударные его беспилотники в АТО и танки Оплот... будут они. как джавеллины Обамы....
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вспомни..
например
Взятие СлавянскаОполченцы отступили в Краматорск и Донецк
---
и так пока кацапы не стали стрелять градами со своей территории..
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молрабка дело говорит.. ))
но лучше подари оппонентам упаковку соплифчиков..
они здесь сльозы роняют.. вот если б кровавый объявил тогда всеобщу мобилизацию , то оппоненты все б как один смело в бой пошли .. угу))..лишил их возможности кровавый шо тут казать..
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Радио Свобода. Хроники сдачи Крыма Яценюком,Турчиновым, Парубием... весна 2014 года...
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
Однако разрешения применить силу в Крыму Киев так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину.
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Расскажи лучше Турчинов, почему спецназ в апреле 2014, прилетев в Донецк с Яремой не разогнал тогда гопоту ...а после разговоров с Ахметовым улетели назад в Киев ...
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У нас страна идиотов. При и.о. президента Турчиновым вывели войска из Крыма. а он априори не при делах. Т.е. президент вроде есть, но он не виноват.... Турчинов Тимошенко незаконно (именно) привел на заседание СНБО по сдаче Крыма, и опять хомяки его восхваляют... Кровавый Пластырь....
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Путин приказал вывести войска из Крыма? Нет,серьезно? Путин?
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мы же не дураки, чтобы вестись на ваш дешевый троллинг.
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Крым - камень на ногах утопающей Орды. Не воевать в Крыму посоветовали амеры. И сейчас видно и понятно, что они были правы. Санкции с Орды не снимут до полного ее демонтажа. Аминь
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да завтра снимут. а еще амеры в лице Буша советовали Украине не выходить из состава СССР и не заниматся "национальными вопросами"....
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запомни и напиши у себя на лбу зеленкой, что бы не забывать. Украина не выходила из СССР! Потому что его уже тогда не было.
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утешает себя путин : трампнаш, нефть100долларов и т.д.
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Этот человек все пытается оправдать свою бездеятельность во время и.о.Президента Украины. Думаю, что у нас в Верховной Раде когда то будут слушания, почему он не отдал приказ воинам защищать Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия в 2014 году подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину, - Турчинов
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