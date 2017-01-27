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 В "ДНР" скончался "замминистра", отвечавший за распределение гуманитарной помощи

В "ДНР" по необъявленной причине скончался так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" Сергей Третьяков, 1973 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, о его смерти сообщил сайт "министерства образования" сепаратистов.

Оккупационная администрация сообщила, что Третьяков "блестяще выполнял самую сложную и ответственную работу в различных сферах".

По информации издания "Остров", причиной смерти "замминистра" называют тромб.

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". По некоторым данным, в его ведении были вопросы гуманитарной помощи, поступающей на оккупированные территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внезапно умер экс-главарь террористов "ЛНР" Болотов
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Ну хрен на него. Хотя радует, что падеж пошел...
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Причина смерти: Третьяков - много крал. Болтов - много знал
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Да , не свежак новость .......)) Давайте нового жмурика .............
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не,нужно растягивать удовольствие
в день по два жмура,быстро закончатся
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кто-то им "рузгого духу" подпустил)) В большой концентрации))))
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На этот час в матче дыныры- лыныры счет 1-1 , голы забили болотов и третьяков ,ждем второго тайма
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присутствующий на поле арбитр от БПП Кононенко отделался легким отравлением ртутью
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Вот потому и скончался , потому что" блестяще "работал , а работа то опасная . На такой работе когда концы прячут , то прячут глубоко , метра на два .
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Яка трагедія , не иначе свинячий грип завезли что свиньи дохнут
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Сегодня просто праздник какой - то. Хунта карликов все деньги на пушки вместо масла тратит. А Пенза замерзает, ночью -22, днём -16.


В Пензе введен режим ЧС после аварии на теплосетях
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Пензе после коммунальной аварии на теплосетях. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Ранее стало известно, что в городе произошли новые прорывы теплотрасс.
«В связи с аварией на ТЭЦ-1, повлекшей нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе на срок более одних суток принято решение ввести на территории Пензенской области режим чрезвычайной ситуации»,- заявил глава региона. В сообщении на сайте правительства Пензенской области указано, что за исполнением распоряжения будет следить заместитель председателя правительства Пензенской области, координирующий вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет сохраняться до особого распоряжения.
Напомним, 26 января произошло обрушение кровли на ТЭЦ-1, принадлежащей пензенскому подразделению ПАО «Т-Плюс». В результате ЧП погиб один человек. Из-за аварии более 75 тыс. жителей Пензы остались без тепла и горячей воды.
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ясный пень, и Болотова и Третьякова грохнули по заказу Путлера
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Поздравляю Вас с окончательным обретением независимости
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если бы Болотов 2 года назад выпил денатурата, то и войны не было бы у вас, почему он это раньше не сделал?
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Болотов не причина, а следствие. Не было бы его - нашли бы кого другого.
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ладно, не буду больше задавать глупых вопросов
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Може букмекерську контору відкрити й приймати ставки хто наступний в ДИЛИНИРИ дуба вріже?
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Видно как-то не так распределил "гуманитарку".
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Життя свідків коротке...
Особливо гаагзьких.
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"В "ДНР" по необъявленной причине скончался так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" Сергей Третьяков, 1973 года рождения."

В районе эпидемия. Ящур. (с "Кавказская пленница")
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Падеж крупного рогатого скота. Эпидемия может.
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Он очень доверял качеству российской гуманитарки ;(
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А конкретно кто видел трупа этого урода и может потвердить что это он-бо насколько я помню то моторыла три раза хоронили а он как феникс из пепла вставал и что бы случайно не было и с этим -он може уже в москве окалачивается а это был труп совсем другого человека .
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Шо за тормоз? Его уже оплакало международное сообщество еще час назад. Разве за последний час всё прогрессивное человечество не понесло ни единой невосполнимой утраты?
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Во харю натрепал на гуманитарке! Даю заключение паталогоанатома- заворот кишок, 100%
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Закономерно. Пузо ж не резиновое. Вот " распределителя" и разорвало.
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Доброго вечора,Сонечко! Дуже рада завжди читати тебе. Ти молодчинка. СвІтла людина. Щасти тобІ!
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Я в курсе. Тут наших много. Я с Мытницы, а ты откуда?
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Живу в селе Черкасского района, недавно купил квартиру в Юго-Западе в девятиэтажке двухкомнатную около миллениума, правда еще не заселился, ремонт делаю, не ожидал, как все дорого стоит, денег катастрофически не хватает.
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кто-то должен был ответить за недоехавшие рации.
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Статья какая-то неправильная . Не в чем обвинить Порошенко. Бутусов превращается в отъявленного порохобота и контрреволюционера!
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И шо это за формулировка такая : "скончался"? СДОХЛА ПАДАЛЬ ! СДОХЛА !
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Укрофошизды категаричезки ставят лайк !!!


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Любопытно, как скончался, кафе "ветерок" или лифт?
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"скончался" тоже должно быть в кавычках. в "днр" "скончался" "замминистра"
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Упаковку прокладок из гуманитарки слямзил и с корешами не поделился-вот и обнулили его.
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Однако, мор. Видно, за места держатся мертвой хваткой. Другим же тоже хочется - поворовал - уступи следующему.
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Чтобы Болотову не было скучно ДНР отправило на тот свет своего представителя

Братья по предательству, коллаборанты из марионеточной ДНР решили не отставить от партнеров из ЛНР и отправили вслед за Болотовым своего представителя

Прямо таки удивительное совпадение! В один день с Болотовым в "ДНР" неожиданно скончался бывший член "правительства республики" Сергей Третьяков, отвечавший за российскую "гуманитарку" (боеприпасы и снабжение).

По информации марионеточных правительств ОРДЛО, умерший 43-летний Сергей Третьяков был "первым замом" у "министра труда и соцполитики ДНР".

Умерший выполнял "самую сложную работу" в различных сферах деятельности, отмечают "коллеги". Чем конкретно занимался "чиновник", не уточняется. В официальной информации не названы причины смерти бывшего "замминистра", но СМИ коллоборантов, со ссылкой на окружение, близкое к Третьякову, сообщили, что он умер от закупорки сосудов тромбом.

Что то разболелись сильно коллоборанты, неужели Путин так сильно переживает за завтрашние переговоры с Трампом и так хочет показать тому свою лояльность, что принес в жертву пару использованных им военных преступников?

Я вот думаю, может стоить срочно открыть для представителей ОРДЛО пару "оздоровительных" тюрем? Чтобы они так быстро дохнуть перестали?

Или в принципе какой смысл их кормить за зря? Кремль поигрался в войнушку и уберет за собой мусор сам?
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Эм а что свиноматку плотницкого еще не завалили?
А так приятная новость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "ДНР" скончался "замминистра", отвечавший за распределение гуманитарной помощи
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