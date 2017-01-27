 В "ДНР" скончался "замминистра", отвечавший за распределение гуманитарной помощи

Как передает Цензор.НЕТ, о его смерти сообщил сайт "министерства образования" сепаратистов.
Оккупационная администрация сообщила, что Третьяков "блестяще выполнял самую сложную и ответственную работу в различных сферах".
По информации издания "Остров", причиной смерти "замминистра" называют тромб.
Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". По некоторым данным, в его ведении были вопросы гуманитарной помощи, поступающей на оккупированные территории.
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в день по два жмура,быстро закончатся
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В Пензе введен режим ЧС после аварии на теплосетях
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Пензе после коммунальной аварии на теплосетях. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Ранее стало известно, что в городе произошли новые прорывы теплотрасс.
«В связи с аварией на ТЭЦ-1, повлекшей нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе на срок более одних суток принято решение ввести на территории Пензенской области режим чрезвычайной ситуации»,- заявил глава региона. В сообщении на сайте правительства Пензенской области указано, что за исполнением распоряжения будет следить заместитель председателя правительства Пензенской области, координирующий вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет сохраняться до особого распоряжения.
Напомним, 26 января произошло обрушение кровли на ТЭЦ-1, принадлежащей пензенскому подразделению ПАО «Т-Плюс». В результате ЧП погиб один человек. Из-за аварии более 75 тыс. жителей Пензы остались без тепла и горячей воды.
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Особливо гаагзьких.
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В районе эпидемия. Ящур. (с "Кавказская пленница")
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сгорел на работе.....
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Братья по предательству, коллаборанты из марионеточной ДНР решили не отставить от партнеров из ЛНР и отправили вслед за Болотовым своего представителя
Прямо таки удивительное совпадение! В один день с Болотовым в "ДНР" неожиданно скончался бывший член "правительства республики" Сергей Третьяков, отвечавший за российскую "гуманитарку" (боеприпасы и снабжение).
По информации марионеточных правительств ОРДЛО, умерший 43-летний Сергей Третьяков был "первым замом" у "министра труда и соцполитики ДНР".
Умерший выполнял "самую сложную работу" в различных сферах деятельности, отмечают "коллеги". Чем конкретно занимался "чиновник", не уточняется. В официальной информации не названы причины смерти бывшего "замминистра", но СМИ коллоборантов, со ссылкой на окружение, близкое к Третьякову, сообщили, что он умер от закупорки сосудов тромбом.
Что то разболелись сильно коллоборанты, неужели Путин так сильно переживает за завтрашние переговоры с Трампом и так хочет показать тому свою лояльность, что принес в жертву пару использованных им военных преступников?
Я вот думаю, может стоить срочно открыть для представителей ОРДЛО пару "оздоровительных" тюрем? Чтобы они так быстро дохнуть перестали?
Или в принципе какой смысл их кормить за зря? Кремль поигрался в войнушку и уберет за собой мусор сам?
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А так приятная новость.
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