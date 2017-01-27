 Глава МИД Венгрии Сиярто сомневается в необходимости санкций против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если мы оставим санкции на нынешнем уровне, то окажут ли они какое-то влияние на поведение России? Я не уверен, поскольку, если мы думаем, что они будут иметь влияние, то он должен появиться уже, но этого нет до сих пор ", - заявил Сиярто 27 января на пресс-конференции в Будапеште.
Он отметил, что сейчас международная ситуация благоприятна для расширения и улучшения венгерско-российских двусторонних отношений.
"Потому что до сих пор, каждый раз, когда мы пытались работать над улучшением двусторонних отношений, нам приходилось сталкиваться с давлением США и Европы, чтобы не делать этого", - отметил министр.
Напоминаем, 2 февраля президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Венгрию.
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