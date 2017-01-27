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 Глава МИД Венгрии Сиярто сомневается в необходимости санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил скепсис относительно целесообразности продолжения санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если мы оставим санкции на нынешнем уровне, то окажут ли они какое-то влияние на поведение России? Я не уверен, поскольку, если мы думаем, что они будут иметь влияние, то он должен появиться уже, но этого нет до сих пор ", - заявил Сиярто 27 января на пресс-конференции в Будапеште.

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Он отметил, что сейчас международная ситуация благоприятна для расширения и улучшения венгерско-российских двусторонних отношений.

"Потому что до сих пор, каждый раз, когда мы пытались работать над улучшением двусторонних отношений, нам приходилось сталкиваться с давлением США и Европы, чтобы не делать этого", - отметил министр.

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Напоминаем, 2 февраля президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Венгрию.
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Чем дольше будет разворовывать Украину офшорно-шоколадная компашка,тем больше будет сомневающихся !!!
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Мало вас кацапы в 1956 накосили в Будапеште! Память коротка, сволочи продажные?
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Не обобщайте со всеми венграми ,у нас таких хуйлохлебателей не меньше
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Как оно интересно в декларации оформило ..дотацию.. от хуйла
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Наверное ждет от путина подкрепление своим сомнениям.
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В лагере сомневающихся прибыло. После выборов в Франции вероятность продления Евросоюзом санкций в отношении кацапии очень сильно уменьшится. При Мари Ле Пен сведётся к нулю.
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Мадяры полицаями были во время войны во многих регионах Украины. Но, хоть не кричат сейчас Ужгород - е Угорщина.
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мадьярское паскудное дерьмо не лучше чешского под..уйловника зЭмана.
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Тупые цыгане с короткой памятью и лишеные достоинства. Орда в любой момент может снова вломиться в Будапешт и давить танками этих идиотов. Партия йоббика рулит! Надеюсь, венгры далеко не самые главные в Европе по принятию подобных решений
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Венгрии Сиярто сомневается в необходимости санкций против России
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