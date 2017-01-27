 Пока рано говорить о снятии санкций против России, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Тереза Мэй стала первым мировым лидером, с которым новый президент США встретился после инаугурации, прошедшей 20 января. Она передала Трампу приглашение приехать в Великобританию от королевы Елизаветы II. Американский президент согласился совершить официальный визит в этом году. После переговоров с Мэй Трамп на совместной пресс-конфереции заявил, что США по-прежнему привержены НАТО. Он также рассказал о "фанастических отношениях" с Терезой Мэй, сама премьер-министр оценила их как хорошие.
Ранее британский премьер сказала, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми. По ее словам, она стремится развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.
"Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее", - сказала Тереза Мэй.
Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка прежде всего", которая, по мнению наблюдателей, противоречит его решимости заключить такой договор с Лондоном.
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Подождём.
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Перевод: "Если мы сможем построить хорошие отношения с россией, Китаем, и со всеми другими странами, я двумя руками за это"
Так что Трамп - это рулетка, которую крутит неизвестно кто, возможно он сам.
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PS: у трампа и ху№ла будет телефонный разговор, который подтвержден уже обеими сторонами
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Хуевый аналитик @Mortis_Banned 4 часа назад
Спикер Трампа ответила на вопрос про санкции "А как же Сирия и Украина?" фразой "America First" - названием движения против войны с Гитлером
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а все поддались парашенковскму психозу
никто ничего не отменит
все понимают что второго шанса придушить рашистскую крысу может и небыть
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-Хелло!
Здоровается или обзывается подумал дзюдоист?..
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Це удюблена мериканська гра в поганого та доброго поліцая. Та фінал цієї гри завше один.
ПОЖИТТЄВЕ, якщо адвокати від електричного стільця врятували!
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