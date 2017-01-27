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 Пока рано говорить о снятии санкций против России, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано. В ходе визита в Вашингтон британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на продолжении санкций до выполнения минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Конгрессменам следует действовать, прежде чем Трамп снимет санкции США против России, - Вершбоу

Тереза Мэй стала первым мировым лидером, с которым новый президент США встретился после инаугурации, прошедшей 20 января. Она передала Трампу приглашение приехать в Великобританию от королевы Елизаветы II. Американский президент согласился совершить официальный визит в этом году. После переговоров с Мэй Трамп на совместной пресс-конфереции заявил, что США по-прежнему привержены НАТО. Он также рассказал о "фанастических отношениях" с Терезой Мэй, сама премьер-министр оценила их как хорошие.

Ранее британский премьер сказала, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми. По ее словам, она стремится развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России

"Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее", - сказала Тереза Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка прежде всего", которая, по мнению наблюдателей, противоречит его решимости заключить такой договор с Лондоном.
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Рыжий завтра после разговора с ху№лом может сказать другое.
Подождём.
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На CNN цитата Трампа из этой же пресс-конференции: "If we can have a great relationship with Russia, with China, and with all countries, I'm all for that."
Перевод: "Если мы сможем построить хорошие отношения с россией, Китаем, и со всеми другими странами, я двумя руками за это"

Так что Трамп - это рулетка, которую крутит неизвестно кто, возможно он сам.
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этот чел, явно чето знает, но очень стремается говорить........
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Оно правда это сказало? Ну точно - херург мысли!
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завтра - это 28 января

PS: у трампа и ху№ла будет телефонный разговор, который подтвержден уже обеими сторонами
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прогнозы туманны, аднако фсе может трапиться, согласен, но есть одно жесткое но, через полковника Кольта, Трампу не перепрыгнуть, зашмаркается пыль глотать..............
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и надпись на мядальке один улус, одно хуйло одна мордва.
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Рано два барана... спадкоємність у них нацистська...

Хуевый аналитик ‏@Mortis_Banned 4 часа назад

Спикер Трампа ответила на вопрос про санкции "А как же Сирия и Украина?" фразой "America First" - названием движения против войны с Гитлером
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так они как маленкие дети, верит сказкам и надеитса на уй знает что
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Ну что, кто там был против Минска и "шоколадного"? Или как там у вас по-новому - "соевого"? Скоро ваши мечты о войне сбудутся, только в этот раз нас никто не поддержит во всех отношениях, а не только в военном. Европа будет занятая выборами в странах-лидерах ЕС, а Трамп гешефт с российской нефти поимеет. Снятие санкций развяжет Хyйлу руки. Пойдете в окопы или будете с дивана и дальше крякать про зраду, ведь так удобнее?
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ну вот
а все поддались парашенковскму психозу
никто ничего не отменит
все понимают что второго шанса придушить рашистскую крысу может и небыть
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если слушал информбюро от кремляботов, то да уж, а если то что он говорил, то придерживаетса довольно точно своим выдением решение проблемы .
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З пуйла бабло тягне. Семи разовий банкрот знає в цьому толк. Бало забере і санкції посилить. Ще й нафту обвалить.
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Звонит Тупину Трамп. ВВХ берёт трубку из которой слышится:
-Хелло!
Здоровается или обзывается подумал дзюдоист?..
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Да не снимут санкции, Иван Иваныч Маккейн не даст.
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К сожалению, снять санкции Трамп может в любой момент по желанию левой пятки, потому как вводились они так называемым "executive order" - просто решением президента, а не законом, прошедшим парламент. И решением президента так же отменяются.
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Це останні санкції, не всі. Я так зрозумів.
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В американском парламентаризме есть еще одна крутая фишка. Если законопроект набирает 2/3 голосов, он не требует подписи президента. Теоретически американцы могут наложить санкции даже против воли Трампа, но вот найдется ли 2/3 парламентариев, которые пойдут против президента?
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Тобто виборча риторика це одне, а реальна політика зовсім інше. Не здивований. Це тільки підтвердило моє відношення до ВСІХ політиків разом узятих.
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Ты дятел...поцелуй в дупу своего гидранта...зачем он Гиркина отпустил и нашим ребятам котлы организовал?? Мирный план говориш? Скотина...война это единственная причина почему потрох столь уверено себя ведет!!!
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эй, свиды, хорош прыгать на радостях. медвед сказал, что санкции отменят нескоро, так что всего хорошего вам, держитесь, мвф вам грошей нескоро подкинет
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удмурты. а что вам санкции? они же вам только на пользу.
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кактак то? вата с утра уже бухает. кто то там кому то сказал что санкции к концу недели снимут
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вот любопытно на сколько риелтор кацапов кинул
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Панове!
Це удюблена мериканська гра в поганого та доброго поліцая. Та фінал цієї гри завше один.
ПОЖИТТЄВЕ, якщо адвокати від електричного стільця врятували!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока рано говорить о снятии санкций против России, - Трамп
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