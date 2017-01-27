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 Суд по делу антимайдановца "Топаза" снова перенесли

Очередное заседание Киевского районного суда Харькова по делу антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз", назначенное на пятницу, не состоялось.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заседание перенесли, поскольку не явились адвокаты", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. В свою очередь как сообщил агентству адвокат Кромского Александр Шадрин, он и его коллега Дмитрий Горшколепов отсутствовали, поскольку были заняты по другим делам в других судах.

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Суд не может провести заседание по делу "Топаза" уже около двух месяцев. Ранее, в декабре, по разным причинам были перенесены три заседания.

Напоминаем, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля 2014 г. Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали "Топаза" во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews. 26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

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9 сентября 2014 г. в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней. 12 сентября 2014 г. суд изменил Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 г. обвинительный акт в отношении Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова. 18 декабря 2014г суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении "Топаза" на содержание под стражей без возможности внесения залога.

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А потом ему все это засчитают как "отсидку" в двойном размере и прямо в зале суда торжественно выпустят. Ачешуеть.....
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Дрібний лошок з розірваною дупою. Не переймайся.
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Так если с ним бессилие такое, то о чем можно говорить?
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Да здравствует украинский суд, самый г..гавняный суд в мире!
Этого шакала не судить а вешать надо!
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Что с топазом не так? Все же ясно. Они про осуждение овоща и его соратников плетут, да вы же ничего не можете, дешевки...
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Чекають доки питання "розсосеться" саме собою........
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По закону Савченко выйдет прямо из зала суда,как говорится,"на свободу с чистой совестью" !
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Давно пора было придавить этого чепушилу в сизо и забыть о этом дебиле.
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поменяют этого морального урода, поэтому и суды переносят постоянно!
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Та ще перенесуть, треба відволікати увагу від себе, ригоШакалАДних , любих друзів, навіть в " " не беру....
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Что нет такого в списках Савченко. Есть только КрАмской Игнат (не Игорь).
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Сначала Топаз ждал команду и не дождался. Теперь суд ждет команду, а она не поступает.
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Крамского вместе со Штепой решили взять на измор.
"..., они сами умерли от старости."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу антимайдановца "Топаза" снова перенесли
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