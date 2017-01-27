 Суд по делу антимайдановца "Топаза" снова перенесли

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Заседание перенесли, поскольку не явились адвокаты", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. В свою очередь как сообщил агентству адвокат Кромского Александр Шадрин, он и его коллега Дмитрий Горшколепов отсутствовали, поскольку были заняты по другим делам в других судах.
Суд не может провести заседание по делу "Топаза" уже около двух месяцев. Ранее, в декабре, по разным причинам были перенесены три заседания.
Напоминаем, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
7 апреля 2014 г. Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали "Топаза" во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews. 26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.
9 сентября 2014 г. в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней. 12 сентября 2014 г. суд изменил Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.
3 октября 2014 г. обвинительный акт в отношении Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова. 18 декабря 2014г суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении "Топаза" на содержание под стражей без возможности внесения залога.
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Этого шакала не судить а вешать надо!
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