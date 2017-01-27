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 Политика Украины, Экономика
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 Несмотря на сложность с финансированием, оборонный комплекс в 2016 году сработал на "твердую четверку", - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что оборонный комплекс страны в 2016 году показал свою эффективность, несмотря на сложности с финансированием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Расходы общего фонда госбюджета, которые составляли около 58% от общего объема финансирования были профинансированы на 100%, а расходы специального фонда были профинансированы менее чем на 1%. И несмотря на это, в течение 2016-го оборонный комплекс Украины сработал на твердую "четверку", на твердое "хорошо", - сказал Глава государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год

Петр Порошенко напомнил, что в прошлом году на вооружение Вооруженных Сил было принято 17 новых или глубоко модернизированных образцов оружия и военной техники. Среди них, новый санитарный бронетранспортер БТР 4-С, новый ремонтный БТР 4-РМ, специальная аппаратная СА-10У, новый пулемет и многое другое.

Президент констатировал: "В войсках уже хорошо оценили первый исследовательский опыт эксплуатации новейшего вооружения".

По его словам, в зоне боевых действий также была проведена опытная эксплуатация БТР-3. Кроме того, что этот бронетранспортер очень хорошо показал себя во время боевых действий, он имеет огромный экспортный потенциал. Проходит также исследовательскую эксплуатацию и тактически-боевая колесная машина "Дозор-Б".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства, - Порошенко на заседании СНБО

Глава государства напомнил, что только 2,5 года назад Украина не имела на вооружении ни одного эффективного беспилотного летательного аппарата. Сейчас ситуация изменилась, отметил он.

Отдельное внимание Петр Порошенко обратил на то, что государственный концерн "Укроборонпром" в инициативном порядке за счет собственного ресурса прошлого года создал ряд инновационных образцов новых ракет, в частности РС-80, беспилотный авиационный комплекс "Горлица", "Фантом". Также были разработаны боевые модули для бронетехники, которые очень хорошо себя показали в бою, добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса будут обеспечены государственным заказом на производство продукции военно-промышленного комплекса.

Президент отметил важность обеспечения развития промышленного потенциала оборонного комплекса, а также развития и модернизации производственных мощностей оборонных предприятий.

Также читайте: В 2017 году начинается реализация госпрограммы производства боеприпасов и специальной химии, - решение СНБО
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Особенно отличились миномётом за пол лимона к тому же очень хреновым !!!
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Порошенко,хватит брехни разводить насчет трудностей,у нас олигархи бедные? В военный период все олигархи и миллионеры должны помогать армии,а не переводить свое бабло в оффшоры и не платить даже налоги,а некоторые,не буду называть фамилии,такие как Ахметов,еще и боевикам помогают.Тьфу 3 раза на вас и ваше управление страной.
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Хотелось бы побольше спионерить,поэтому и четвёрка !
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На 10+ позиций по сравнению с временами гавнюковича. Не ахти что,но как-то не лепится со словами всепропальщиков, что коррупция только усилилась.
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зато слепые оффшоры и кондитерская промышленность сработали на пятерку...
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Да, пьянка идет лихая. Останавливаются военные заводы из за отсуствия денег, а у Барыги наверное уже не одна белка по черепу шишками гасит.
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В Панаме. и на Виргинских английских островах.
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Денег нет, но вы держитесь.
"Денег нет: Укроборонпром отправит рабочих в отпуск"

"На сегодняшний день возможности Укроборонпрома в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш госзаказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВПК Украины", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что государство способно обеспечивать лишь минимальные потребности ВПК, без инвестиций в производство и технологии, а также пообещали, делают все возможное для уменьшения негативных последствий от нехватки бюджетных средств и поддержания конкурентоспособности украинской "оборонки"
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"успех"..."Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців"
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Правит нынче Украиной соевый хомяк,
перебравший стекломоя- внешне чистый хряк.
Окружают "государя" высшие свины,
кровью жажду утоляют, чем и "скреплены"
потирают потны ручки в прибылях АТО,
а кто кого там убивает... им ведь все равно,
в какой семье гробы получат- сальдо сведено!

а болеют как за Нэньку!но не за свои...
попутно, правда, распродали 3/4ти страны.
депутаты Рады...только одному,
сколько стоит "ЗА" и "ПРОТИВ", больше ни чему...
Деды стоя имирали- внуки жрут дерьмо...
из горшка бандеры, вылизывая дно...
Хортица- Великий остров, и Тарас не спит,
кто Остап, кто Андрий- Господь ВСЕХ РАССУДИТ
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еслиб сказал на троечку, это был бы минус ему..сказал бы на пятерочку, ему бы не кто не поверил..пришлось говорит о твердой четверке..
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Во папарххатый заливает, и некоторые ему верят как верили генеральному секретарю цк пкСС!
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Чергова порція локшини--ВПК ледь дихає,це 4 бали))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на сложность с финансированием, оборонный комплекс в 2016 году сработал на "твердую четверку", - Порошенко
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