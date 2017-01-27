 Несмотря на сложность с финансированием, оборонный комплекс в 2016 году сработал на "твердую четверку", - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Расходы общего фонда госбюджета, которые составляли около 58% от общего объема финансирования были профинансированы на 100%, а расходы специального фонда были профинансированы менее чем на 1%. И несмотря на это, в течение 2016-го оборонный комплекс Украины сработал на твердую "четверку", на твердое "хорошо", - сказал Глава государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Петр Порошенко напомнил, что в прошлом году на вооружение Вооруженных Сил было принято 17 новых или глубоко модернизированных образцов оружия и военной техники. Среди них, новый санитарный бронетранспортер БТР 4-С, новый ремонтный БТР 4-РМ, специальная аппаратная СА-10У, новый пулемет и многое другое.
Президент констатировал: "В войсках уже хорошо оценили первый исследовательский опыт эксплуатации новейшего вооружения".
По его словам, в зоне боевых действий также была проведена опытная эксплуатация БТР-3. Кроме того, что этот бронетранспортер очень хорошо показал себя во время боевых действий, он имеет огромный экспортный потенциал. Проходит также исследовательскую эксплуатацию и тактически-боевая колесная машина "Дозор-Б".
Глава государства напомнил, что только 2,5 года назад Украина не имела на вооружении ни одного эффективного беспилотного летательного аппарата. Сейчас ситуация изменилась, отметил он.
Отдельное внимание Петр Порошенко обратил на то, что государственный концерн "Укроборонпром" в инициативном порядке за счет собственного ресурса прошлого года создал ряд инновационных образцов новых ракет, в частности РС-80, беспилотный авиационный комплекс "Горлица", "Фантом". Также были разработаны боевые модули для бронетехники, которые очень хорошо себя показали в бою, добавил Президент.
Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонного комплекса будут обеспечены государственным заказом на производство продукции военно-промышленного комплекса.
Президент отметил важность обеспечения развития промышленного потенциала оборонного комплекса, а также развития и модернизации производственных мощностей оборонных предприятий.
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"Денег нет: Укроборонпром отправит рабочих в отпуск"
"На сегодняшний день возможности Укроборонпрома в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш госзаказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВПК Украины", - говорится в сообщении.
В концерне отметили, что государство способно обеспечивать лишь минимальные потребности ВПК, без инвестиций в производство и технологии, а также пообещали, делают все возможное для уменьшения негативных последствий от нехватки бюджетных средств и поддержания конкурентоспособности украинской "оборонки"
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перебравший стекломоя- внешне чистый хряк.
Окружают "государя" высшие свины,
кровью жажду утоляют, чем и "скреплены"
потирают потны ручки в прибылях АТО,
а кто кого там убивает... им ведь все равно,
в какой семье гробы получат- сальдо сведено!
а болеют как за Нэньку!но не за свои...
попутно, правда, распродали 3/4ти страны.
депутаты Рады...только одному,
сколько стоит "ЗА" и "ПРОТИВ", больше ни чему...
Деды стоя имирали- внуки жрут дерьмо...
из горшка бандеры, вылизывая дно...
Хортица- Великий остров, и Тарас не спит,
кто Остап, кто Андрий- Господь ВСЕХ РАССУДИТ
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