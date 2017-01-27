EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  3823  121
Все про:отравление (786) ртуть (29) Гончаренко (140) Кононенко (298)

 Кононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения, - Гончаренко

Народный депутат от БПП, соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко был отравлен ртутью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко.

Смотрите также: Замглавы фракции "Блока Порошенко" Кононенко встречался в Вене с беглым министром Януковича Злочевским, - журналистка. ФОТО (обновлено)

"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал он.

"Игорь сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял.
Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте. Желаю ему здоровья!" - резюмировал Гончаренко.

В то же время, источник во фракции сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Кононеко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу". Собеседник агентства также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кононенко действует от имени Порошенко, - Онищенко

По информации Lb.ua Кононенко в настоящий момент проходит лечение вследствие отравления ртутью. "Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", - говорится в материале.

"Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу", - сообщает Lb.ua.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тотальный мор недобитых тепловизорами, покусанных покушениями, отравленных нестемибуханиями, а так же ртутью... будут какие то события... хоть они у нас и каждый день, но что то крупное назревает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нефиг со Злочевским кофе пить в Австрии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Происшествия с оффшорные не вызывают никаких эмоций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще б ригівського улбленця Гончаренка отруїли,Україна була б на крок ближче до незалежності благополуччя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой глупый этот Кононенко. Пить бояру и ртуть низзззя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да он просто в ресторане обожрался. Диарея началась.
А в БПП не упустили случая выдать это за покушения, как их коллеги из НФ с Антониной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что там слышно со стрельбой в человека из "Глока-19" депутатом Пашинским ?
Дорожный спор из-за стоявшего без горящих габаритных огней автобуса уже решен ?
Не заговаривайте нам зубы фейком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты шо!Там ахентура крымля на паршивенского напала.А он такой в падении из последних сил из пестика,тыдыщь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще странно. Юлию Владимировну в тюрьме (по ее словам) отравили таллием, от которого у нормальных людей выпадают волосы и потом наступает смерть, а Юлия Владимировна до сих пор живее всех живых и коса выросла. Теперь этого Кононенко отравили ртутью. Ну если и отравили, то солью ртути, например, сулемой (хлорид ртути двухвалентной), а не металлической ртутью. Это не может пройти без последствий для организма, пусть клиент не обольщается. Но странно если отравления происходили длительное время малыми дозами, он должен был бы заметить. И нужно искать источник. Следы должны остаться. Это сахарница, солянка или еще что-то подобное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ПЛАКАЛЪ!
Просто ПЛАКАЛЪ.
Нашему полку пострадавших от покушений прибыло!
Петя,Кулявлоб,Шокин,Пашинский,Херащенко,Кононенко,кто следующий?
УЖОС!
И ДРГ,все в медалях за Крымэнашэ,и взятие Боярышника в аэропорту задержали,но отпустили!
О как!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо срочно уведомить послов всех европейских стран,и Европарламент что бы резолюцию соответствующую вынес...
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще одно падло героем лепят,.. хотели бы ОТРАВИЛИ,в таких делах не экономят на качестве продукта, это не конфеты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хоть вечер пятницы удался.
А то ж один негатив прет сутками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Начались массовые покушения на шоколадных глистов.
Это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поржал! Тупьіе барьіги, креативу не хватат: полония там, мельдония, коно-гандония! Бггг
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения, - Гончаренко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Львов мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Россия СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти