 Кононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения, - Гончаренко

"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал он.
"Игорь сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял.
Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте. Желаю ему здоровья!" - резюмировал Гончаренко.
В то же время, источник во фракции сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Кононеко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу". Собеседник агентства также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".
По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".
По информации Lb.ua Кононенко в настоящий момент проходит лечение вследствие отравления ртутью. "Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", - говорится в материале.
"Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу", - сообщает Lb.ua.
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А в БПП не упустили случая выдать это за покушения, как их коллеги из НФ с Антониной.
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Дорожный спор из-за стоявшего без горящих габаритных огней автобуса уже решен ?
Не заговаривайте нам зубы фейком.
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Просто ПЛАКАЛЪ.
Нашему полку пострадавших от покушений прибыло!
Петя,Кулявлоб,Шокин,Пашинский,Херащенко,Кононенко,кто следующий?
УЖОС!
И ДРГ,все в медалях за Крымэнашэ,и взятие Боярышника в аэропорту задержали,но отпустили!
О как!
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А то ж один негатив прет сутками.
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Это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году! (с)
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