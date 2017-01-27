 Кононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения, - Гончаренко

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко."Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал он."Игорь сильный человек и справится. Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял.Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте. Желаю ему здоровья!" - резюмировал Гончаренко.

В то же время, источник во фракции сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Кононеко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу". Собеседник агентства также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

