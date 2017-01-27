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 Политика Украины
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 99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов

В 2014 году, когда Россия начала оккупировать территорию Украины, 99% представителей СБУ и МВД в Крыму стали предателями.

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал во время презентации книги о добровольческих батальонах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"Каким было состояние наших силовых структур понятно по ситуации в Крыму. Из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил не изменили присяге 3 900. Среди представителей СБУ - 99% предали Украину, среди МВД, представленного в Крыму, 99% предали. В таких условиях мы начинали борьбу", - заявил Турчинов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТОрепортаж

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А при чем здесь боевая тревога ?????????. Каким боком она к захвату ВР Крыма ?
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Мордва, а з яким це прапорцем ти встромив сюди свою козломордую морду?
Почитай краще книжечку перед баном:

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Який % тих сбушників служили ще в кгб совка і були членами чи то кп, чи то сс?
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Да нафиг 50 % было после совка не нужно уродов покрывать. Яблочко от яблони.
Почему то пограничников много после совка, но предетелей вразы меньше в основном генералы, тот же Коваль поехал спасать свою дачу а не к пограничникам окруженным.
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Предали Украину прежде всего, те кто взял власть после Овоща, когда начали делить власть и портфели, в том числе и Череп. А теперь крайних ищут. Поздно . Нужно было просто выполнять Законы Украины, а не сопли жевать, и торговать БМ.
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Не можна зрадити тих , хто для тебе ніхто !
Натяк зрозуміло ..?
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Согласен. К власти пришли люди с менталитетом 90, у которых нет , ни чести , ни совести, ни Родины.
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Предали Украину те на кого власть могла опираться это СБУ и СГО.
Без них и власти предателей не было бы.
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99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов :
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Гиркин в интервью ( есть в инете)
Рассказывал,как он захватывал совет министров в Симферополе,
Рассказывал,что СБУ сохраняла лояльность Киеву,пока не поняли,что их бросили
Если бы было хоть малейшее сопротивление,неизвестно смогли бы они захватить Крым
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как они могли их бросить? они есть местная власть и должны согласно конституции соблюдать порядок и закон и пресекать разные нарушения тем более посягательства на териотрию,Турчинов что должен был им портки с памперсами менять чтобы они поняли что надо в таком случае делать и как поступать?
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Бедняжки им носовичков не привезли, и кондиционеров не поставлии, бедные мальчики и девочки из СБУ, а Альфовцам новых розовых автоматиков не дали.
Какие бедняжки.
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И тут же в экстазе дуэтом бьются ольгинцы и фанаты косатой - предал, ко-ко-ко-ко: "Це наша єдина надія. Жоден так не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю" ау лабутеновцы
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Не знаю как Ольгинцы а Путино-Прошенко лизы негодуют, ФСБУ так поступить не могло - это происки империализма.
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Захват Украины Крысы РАБссиянские планировали еще при Ющенко,но не срослось...
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Хоть кто-то не очканул сказть, что главные предатели и трусы это СБУ и Альфа.
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РАБссия декриминализировала РАБссию дома,теперь Бей жену Спасай РАбссию..
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У мертветчуковцев методичка на Турчинова и не одна.Так что не ведитесь...
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а турчинов команду давав не здавати Крим? його як і гідранта х...ло тримає за яйця.
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Пане TErry Lviv
А Ви особисто пішли би відвойовувати популяцію кримокацапів? Генетичних зрадників? Я не пішов би. Тож вважайте що ми їх відрядили на перевиховання.
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турчинов послал в Крым стаю нациков, но они спрыгнули с поезда узнав, что их ждут...херои
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скорее УЖЕ БЫЛИ на то время.Политики и правоохранители всегда дают самый высокий процент предателей,наверное потому что живут гораздо лучше остальных.
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Рюсские предают всегда с времен Ваньки сильно Грозного...традиция такая..
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Не здав. А відправив кримокацапів (електоральне сміття) на перевиховання.
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Подозреваю, те кто предал, Украину никогда особо и не любили. Как и большинство крысчан.
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Профессор,доктор юридических наук Лев Симкин : Гитлеру служили 22 миллииона советских хмырей...
трудно что то добавить к исследованиям профессора по данной теме..
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догадываюсь, почему от такого хозяина сбежала даже собака...
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Порушення Конституції України , Присяги , Статуту - є Державна зрада .. Як можна знаходитись в Парламенті , віддавши частину території України та Військову Частину ?? Де честь Офіцера , коли добровольці на фронті - профі відсиджується ??
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знал бы тот 1%, что будет со страной, к власти в которой пришли идиоты, лжецы и воры, пошли бы за 99%
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....зараз в ціх структурах такої сволоти не поменьшало...
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Турчинову не следует лукавить. Как и.о. президента он должен был поставить вопрос ребром - вы или с ними или с нами. Но т.к. власть очень боялась, что им скажут, что с ними, то они такой вопрос не поставили. В итоге, никто не стрельнул, в/ч и оружие сложили без боя, а Крым тишком-нишком сдали врагу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов
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