99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов :

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал во время презентации книги о добровольческих батальонах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"Каким было состояние наших силовых структур понятно по ситуации в Крыму. Из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил не изменили присяге 3 900. Среди представителей СБУ - 99% предали Украину, среди МВД, представленного в Крыму, 99% предали. В таких условиях мы начинали борьбу", - заявил Турчинов.
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Почитай краще книжечку перед баном:
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Почему то пограничников много после совка, но предетелей вразы меньше в основном генералы, тот же Коваль поехал спасать свою дачу а не к пограничникам окруженным.
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Натяк зрозуміло ..?
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Без них и власти предателей не было бы.
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Рассказывал,как он захватывал совет министров в Симферополе,
Рассказывал,что СБУ сохраняла лояльность Киеву,пока не поняли,что их бросили
Если бы было хоть малейшее сопротивление,неизвестно смогли бы они захватить Крым
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Какие бедняжки.
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А Ви особисто пішли би відвойовувати популяцію кримокацапів? Генетичних зрадників? Я не пішов би. Тож вважайте що ми їх відрядили на перевиховання.
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трудно что то добавить к исследованиям профессора по данной теме..
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