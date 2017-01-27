 Сегодня в Украине - день памяти жертв Холокоста

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
В сообщении отмечается: "Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста были зажжены участниками памятного мероприятия - государственными и политическими деятелями, главами дипломатических миссий Израиля, Германии, Швейцарии, США и других, бывшими узниками гетто и концлагерей, а также Праведниками народов мира.
"Я низко кланяюсь тем, кому удалось пережить эту страшную трагедию, а особенно - донести ее масштабность и жестокость. Очень важно, что некоторые из этих людей сейчас присутствуют здесь и передают свои воспоминания грядущему поколению, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, а мы могли бы чтить эту память", - сказал Евгений Нищук.
Мемориальная церемония завершилась театрализованным представлением "Параллельный мир" в исполнении Израильского театра "Секрет звука".
Международный день памяти жертв Холокоста учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Отмечается ежегодно 27 января, именно в этот день 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
На государственном уровне Украина впервые отметила Международный день памяти жертв Холокоста в 2012 году. В этот день в городах и селах Украины состоятся митинги памяти, откроются выставки в музеях и библиотеках, состоятся круглые столы и вечера памяти в школах".
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Хотел только авторам заголовка подсказать, что далеко не только в Украине сегодня такой день.
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перебравший стекломоя- внешне чистый хряк.
Окружают "государя" высшие свины,
кровью жажду утоляют, чем и "скреплены"
потирают потны ручки в прибылях АТО,
а кто кого там убивает... им ведь все равно,
в какой семье гробы получат- сальдо сведено!
а болеют как за Нэньку!но не за свои...
попутно, правда, распродали 3/4ти страны.
депутаты Рады...только одному,
сколько стоит "ЗА" и "ПРОТИВ", больше ни чему...
Деды стоя имирали- внуки жрут дерьмо...
из горшка бандеры, вылизывая дно...
Хортица- Великий остров, и Тарас не спит,
кто Остап, кто Андрий- Господь ВСЕХ РАССУДИТ.
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Очищение Освенцимом
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Стуча по своим телесам,
Что если бы не было этих евреев,
То он бы их выдумал сам.
Но вот запускают ракеты
Евреи из нашей страны...
А гетто, вы помните гетто -
Во время и после войны?
- Владимир Семенович Высоцкий
https://www.youtube.com/watch?v=TmqhDBVaK1c
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