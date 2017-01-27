EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  422  16
Все про:евреи (256) памятник (2009) Холокост (77)

 Сегодня в Украине - день памяти жертв Холокоста

Сегодня, 27 января, в малом зале Национального дворца "Украина", при поддержке государственных органов власти и Посольства Государства Израиль, состоялась мемориальная церемония "Шесть миллионов сердец", посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста были зажжены участниками памятного мероприятия - государственными и политическими деятелями, главами дипломатических миссий Израиля, Германии, Швейцарии, США и других, бывшими узниками гетто и концлагерей, а также Праведниками народов мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Урок трагедии Бабьего Яра - попустительство агрессору лишь разжигает его аппетит", - Порошенко

"Я низко кланяюсь тем, кому удалось пережить эту страшную трагедию, а особенно - донести ее масштабность и жестокость. Очень важно, что некоторые из этих людей сейчас присутствуют здесь и передают свои воспоминания грядущему поколению, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, а мы могли бы чтить эту память", - сказал Евгений Нищук.

Мемориальная церемония завершилась театрализованным представлением "Параллельный мир" в исполнении Израильского театра "Секрет звука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Честный взгляд на историю взаимоотношений еврейского и украинского народов помогает развитию прекрасных отношений сегодня, - спикер Кнессета Эдельштейн

Международный день памяти жертв Холокоста учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Отмечается ежегодно 27 января, именно в этот день 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

На государственном уровне Украина впервые отметила Международный день памяти жертв Холокоста в 2012 году. В этот день в городах и селах Украины состоятся митинги памяти, откроются выставки в музеях и библиотеках, состоятся круглые столы и вечера памяти в школах".

Также читайте: В Одессе открыли первый в Украине музей Холокоста

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То-то я думаю, чего передумали награждать Квасновского.
Хотел только авторам заголовка подсказать, что далеко не только в Украине сегодня такой день.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многострадальный народ. Где не появятся, все их не любят, и стараются от них избавится...Надо это искоренять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мне пока ещё некого поминать из евреев, - кого я знаю все ещё живы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порох з пашинським, гройсман з сєнькою... І ой дофіга їх ше живі...Отак і гармошка потліє...
 показать весь комментарий
Ответить
 
одна сторона медали.Иван Петрович Сидоров возмущен уничтожением фашистами в Холокосте 6 млн человек.Вторая сторона медали. Иван Петрович Сидоров против высмеивания в вечернем квартале Ющенко за памятник жертвам Голодомора. Где Зеленский со смешками рассуждает: Ющенко поставил памятник Голодомору, а мэр Киева ( в то время Черновецкий) должен поставить памятники жертвам голодолёда. Почему авторы хохм Зеленского высмеивают инициатора памятника жертв Голодомора Ющенко? Потому что памятник и признание Голодомора геноцидом разрушает монополию руководства Израиля на сочувствие , жалость и материальную помощь. Потому что признание Голодомора геноцидом требует ответа на вопросы : кто заказчики и исполнители переворота 1917 года, гражданской войны с 15 миллионами убитыми, Гулага, Голодомора. Не хотят отвечать на эти вопросы авторы хохм Зеленского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все таки шесть миллионов загубленных жизней,можно помянуть и без ехидства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а остальные 5 миллионов погибших не надо поминать? Из 11 миллионов погибших в концлагерях 6 мил. были евреи, а остальные - не люди?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Правит нынче Украиной соевый хомяк,
перебравший стекломоя- внешне чистый хряк.
Окружают "государя" высшие свины,
кровью жажду утоляют, чем и "скреплены"
потирают потны ручки в прибылях АТО,
а кто кого там убивает... им ведь все равно,
в какой семье гробы получат- сальдо сведено!

а болеют как за Нэньку!но не за свои...
попутно, правда, распродали 3/4ти страны.
депутаты Рады...только одному,
сколько стоит "ЗА" и "ПРОТИВ", больше ни чему...
Деды стоя имирали- внуки жрут дерьмо...
из горшка бандеры, вылизывая дно...
Хортица- Великий остров, и Тарас не спит,
кто Остап, кто Андрий- Господь ВСЕХ РАССУДИТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мамбет, тобі однаково де срати, навіть на цій темі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И фюрер кричал, от "завода" бледнея,
Стуча по своим телесам,
Что если бы не было этих евреев,
То он бы их выдумал сам.
Но вот запускают ракеты
Евреи из нашей страны...
А гетто, вы помните гетто -
Во время и после войны?
- Владимир Семенович Высоцкий
https://www.youtube.com/watch?v=TmqhDBVaK1c
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в Украине - день памяти жертв Холокоста
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка вооружение Гопко Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Львов мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Россия СБУ смерть СНБО суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти