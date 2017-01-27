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Все про:боевик (17831) смерть (4392)

 "Побухал не с кем надо", - соратник Болотова думает, что его отравили

Бывший главарь боевиков террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов умер от остановки сердца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник, близкий к Валерию Болотову.

Читайте: Внезапно умер экс-главарь террористов "ЛНР" Болотов

"Умер сам. Был дома. Остановка сердца. Вчера ему весь день было плохо", - сообщил он.

Впрочем, в официальную версию близкие экс-главаря "ЛНР" не верят. Проблем с сердцем, говорят, у него не было. Уверены, Болотова отравили.

"Я не думаю, что в 47 лет…остановка сердца у него. Те, кто был рядом, говорят побухал не с тем, кем надо, пару дней назад. И вчера стало плохо как раз. Думаю, что это связано с его высказываниями последними… И … Новороссия - это была не его стезя... И критиковать тех, где ты находишься... Его убрали, я считаю. Более подробно чуть позже узнаем, будет экспертиза. Туда выехал наш общий знакомый. Независимую хотим экспертизу. Не доверяем", - подчеркнул собеседник.

Как сообщалось ранее, последнее публичное интервью Болотова, в декабре 2016 года, взяло агентство "Росбалт". В нем экс-главарь боевиков "ЛНР" сообщил, что проживает в Москве и жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.
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НАВОДИТ тень на плетень соратник... независимая экспертиза...плотницкий........ФСБ -путин их убирает.Будем ждать следующего.
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На Болотова покушались давно...Одной из попыток покушения, попыток устранения Болотова, было событие 2 июня 2014 года, которое кремлевская пропаганда выдало за обстрел Луганской ОГА украинским самолетом ВСУ. Не было никакого обстрела самолетом, не было никакого кондиционера...Болотов должен был находиться в то время в одном из помещений ОГА, но, по какой-то случайности или зная из донесений своих людей, не зашел туда. В том помещении была заложена взрывчатка. В скверике напротив в это время находилась группа боевиков с ПЗРК, которые должны были произвести для прессы показательные пуски по пролетавшим над городом самолетам. Да, самолеты летали, но летали бомбить блок-пост боевиков, которые в те дни штурмовали штаб пограничников, находящийся недалеко от кварталов Мирный и Южный. Время взрыва мины в здании и время пусков по самолету совпали. Самолет, быстро пролетавший совсем в противоположной стороне от стены главного входа в ОГА, быстро скрылся и поэтому система наведения ракет ПЗРК, пущенных из сквера, не сработала и ракеты полетели по инерции в здание. В тот же момент взорвали и заряд внутри одного из помещений, полагая, что Болотов находится там...Вскоре после этих событий Болотов слинял в Россию...
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Жилин на этой фоточке так хорошо получился, что прям на себя не похож. Еле узнал.

Хотя они все удалисьтут, как по мне. Жаль торлько, что мало... Пока.
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Ничего хорошего не вижу в упор. Устранять эту мразь должны спец службы Украины. В данном случае совершено очевидно что его свои же и прибрали, говорят не того в интервью напиздел. Беззубость, а часто и продажность, а часто и откровенно прокремлёвские взгляды в силовых структурах - это позор Украины и народа. Мразь беснуеца, народ на передовой гибнет всем по хуй. Учитесь у пейсатых с их Моссадом, давно бы уже убили и Лазаренко, и Януковича и Ахметова и Медвечука..да там у них песатых такая бы шваль не пролезла во власть. Очень плохо, третий год войны..спец службы до сих пор не в состоянии устранять хотя бы мелкую сошку. Того же Царёва можно ведь вполне убить. Нет мерзавцы в погонах только грабят, воруют и бизнес крышуют. А большинство с них парашку будет с цветами встречать. И не горите что такого нет. Вышивата тоже изрядно заебла своим тупорылым ура патриотизмом.
Хотя чего ждать от спец служб если при власти кремлёвская банда рошена.
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А какитам еврейский мальчик гиркин?еще бегает
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"Побухал не с кем надо", - соратник Болотова думает, что его отравили :
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Побухал не с теми... ха, что тут говорить? человек не за то дело взялся - ЛНР строить, боком вылазит.
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За что люблю Цензор, так это за названия новостей.
В названии написано "соратник", но имя соратника не называется.
С таким же успехом (раз имя все равно не называется) можно было написать "Близкий друг Путина" или "Человек из окружения Трампа"
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Сегодня проведал родителей погибшего в АТО вертолетчика майора Дмитрия Шингура: его вертолет (он был штурманом) был сбит возле горы Карачун 24 июня 2014 года.
Если бы вы знали, как такие люди, как родители Димы, нуждаются в помощи. А им помощь нужна зачастую просто в слове поддержки.
Сын:


Отец:


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Побухал не с кем надо", - соратник Болотова думает, что его отравили
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