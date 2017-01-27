"Побухал не с кем надо", - соратник Болотова думает, что его отравили :

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник, близкий к Валерию Болотову.
"Умер сам. Был дома. Остановка сердца. Вчера ему весь день было плохо", - сообщил он.
Впрочем, в официальную версию близкие экс-главаря "ЛНР" не верят. Проблем с сердцем, говорят, у него не было. Уверены, Болотова отравили.
"Я не думаю, что в 47 лет…остановка сердца у него. Те, кто был рядом, говорят побухал не с тем, кем надо, пару дней назад. И вчера стало плохо как раз. Думаю, что это связано с его высказываниями последними… И … Новороссия - это была не его стезя... И критиковать тех, где ты находишься... Его убрали, я считаю. Более подробно чуть позже узнаем, будет экспертиза. Туда выехал наш общий знакомый. Независимую хотим экспертизу. Не доверяем", - подчеркнул собеседник.
Как сообщалось ранее, последнее публичное интервью Болотова, в декабре 2016 года, взяло агентство "Росбалт". В нем экс-главарь боевиков "ЛНР" сообщил, что проживает в Москве и жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.
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Хотя они все удалисьтут, как по мне. Жаль торлько, что мало... Пока.
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Хотя чего ждать от спец служб если при власти кремлёвская банда рошена.
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В названии написано "соратник", но имя соратника не называется.
С таким же успехом (раз имя все равно не называется) можно было написать "Близкий друг Путина" или "Человек из окружения Трампа"
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Если бы вы знали, как такие люди, как родители Димы, нуждаются в помощи. А им помощь нужна зачастую просто в слове поддержки.
Сын:
Отец:
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