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 Происшествия, Здоровье
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Все про:дети (2899) Киевская область (1343) ОГА (1234) отравление (786) школа (1631) Горган (9)

 37 детей и 2 взрослых отравились в Киевской области, - ОГА

Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает Цензор.НЕТ.

"В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе № 3 "Сузірї'я" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота.

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Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - написал чиновник.


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Что-зачастило подобное! И весьма зачастило, что непонятно и вызывает тревогу. А Генпрокурор шо, все Януковича на допрос вызывает? Дело наиважнейшее канешна.


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Гігієна. І не жеріть напівфабрикатів. З ними не кожен шлунок впорається.
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А харчові відділи в санстанціях ще є,чи вже оптимізувалися? Хто знає? Бо однієї Олі Фреймут замало на всю Україну.
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У нас, в Мариуполе, просто санстанцию упразднили! Была... и нету!
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Ну їх на фіг. Тільки хабарі брали все рівно.
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Та понятно!!! Сталкивался. Однако, как-то мгновенно. Раз- и фсё!
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продукты низкокачественные, ГОСТы убрали, санэпидемстанции сократили, врачей в садиках нет, есть одна медсестра и она ничего не решает.
Браво Супрун!!! - настоящая представительница Конгреса украинских запроданців
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И всё Супрун? Санстанции при яныку тоже она? И продукты производит и закупает тоже она? И ГОСТы тоже она отменила?

А врачи когда в садиках были? Я ходил в садик в сысысыре, мои дети в 2000-ых и всё время была медсестра при садике. Но Супрун конечно же виновата.
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Пост-п....ж. ГОСТы не убирали,а часть производителей перешла на ТУ. Супрун при чем? Врачей при садиках никогда и не было.Только медсестра или две,если большой.Санстанции начали жестко оптимизировать при Кабане.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия37 детей и 2 взрослых отравились в Киевской области, - ОГА
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