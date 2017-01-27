 37 детей и 2 взрослых отравились в Киевской области, - ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает Цензор.НЕТ.
"В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе № 3 "Сузірї'я" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота.
Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - написал чиновник.
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Овоч має помучитися.
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Браво Супрун!!! - настоящая представительница Конгреса украинских запроданців
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А врачи когда в садиках были? Я ходил в садик в сысысыре, мои дети в 2000-ых и всё время была медсестра при садике. Но Супрун конечно же виновата.
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