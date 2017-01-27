 В 2017 году начинается реализация госпрограммы производства боеприпасов и специальной химии, - решение СНБО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В сообщении отмечается: "Решением СНБО Правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год.
Среди определенных в государственном оборонном заказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа.
В частности, государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и тому подобное.
Кроме того, решением СНБО предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года".
Кабинету Министров Украины поручено с учетом недофинансирования Государственного оборонного заказа в 2016 году внести соответствующие коррективы в "Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".
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