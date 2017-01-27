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 Политика Украины
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 Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства, - Порошенко на заседании СНБО

Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих - Ред.) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", - отметил Порошенко.

При этом президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%. "Просьба разработать, как я поручал, программу обновления производственных фондов. Без современных производственных мощностей, мы не будем иметь возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать, за счет внешних заказов, модернизацию и разработку новейших систем вооружения. Так, как мы сейчас делаем на передовых предприятиях оборонпрома, в наших известных конструкторских бюро по ракетной отрасли, самолетостроению, бронетанковой технике", - отметил Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Президент подчеркнул: "Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачи мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений".

Глава государства подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.
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Правильно,главное гешефт а мы и на тачанках можем повоевать ....
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На форумах тачанок теж немає. Як і танків з гарматами.
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Дуже реальний шлях під'йому єкономіки. Щасти.
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та чо есть ще контрабас с эффективным контролем другой страны!
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Продвинутые, уже по лямону. Изготавливать будут на "Ленинской кузне".
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Бла-бла-бла...
Как и всю дорогу в життя по-новому.

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Пусть примут в раде закон и разрешит короткоствольное оружие для населения, тогда будет и растущий спрос на оружие
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барыга будет делать гешефт и дальше.
Вопросы снабжения армии барыгу не волнуют. Оно же не воюет ...
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Когда "ленинская кузня" приступит к выпуску рогаток, стреляющих барбарисками?
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Всё что выше 100 мм - можно спокойно продавать.
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А шо? Можно молдаванам продавать бутылки Молотова. Тоже бизнес. Там Додон мешает молдаванам в ЕС идти и НАТО угрожает. 😀
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Аби тільки підступний Хімікус не нашкодив нашим панам Пашинському та Порошенку...віримо їм... і цьому як його...а Шкіряку
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Патронный завод необходимо в Украине построить и организовать крупносерийное производство стрелкового оружия.
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"Укроборонпром" заявил о нехватке денег на вооружения: работников отправляют в отпуска.
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В добрий час!!!! Правда трохи змахує на Нью-Васюки, проте -Дай Бог !!! )))
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В стране война, но барыга продолжает торговать оружием, которого нет на передке.
Не расшатывайте лодку, шатуны!
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Это же как в «Операции Ы»: только силами одного нашего СМУ установлено газовых плит в 10 раз больше, чем во всем нашем городе до 1913 года!!
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