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 Международные организации журналистов призывают Россию освободить незаконно арестованных Семену и Сущенко

Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) присоединились в пятницу к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в России украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы призываем международное сообщество присоединиться к нам и нашим партнерам в призыве немедленно снять сфабрикованные обвинения против этих двух журналистов, - написал в своем заявлении президент МФЖ Филипп Лерют. - Мы осуждаем кампанию преследования журналистов и СМИ, которая препятствует предоставлению ими независимой информации гражданам, что противоречит свободе выражения мнений".

Президент МФЖ также просит российские власти в срочном порядке отпустить больного Н.Семену для лечения в Киев.

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Н.Семена работал на "Радио Свобода - Свободная Европа" и был задержан в Крыму. Роман Сущенко - корреспондент украинского государственного агентства "Укринформ" в Париже и был задержан в Москве в частной поездке.

МФЖ и ЕФЖ отмечают, что ранее в защиту этих журналистов выступили ПАСЕ и ОБСЕ.
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За 100 лет русские вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
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Как член Международной федерации журналистов (МФЖ), присоединяюсь безоговорочно. Для сведения: в мире МФЖ - это самая серьезная общественная организация, объединяющая журналистов, для которых слова ПРАВДА и СВОБОДА - это смысл жизни.
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Их уже не освободят. Скоро санкции с расеи снимут...
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Не размещай на непонятных хостах картинки. У меня яндекс не стоит, а на хроме кракозябры открываются.
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Помнится, также вопили когда-то - освободите Савченко !
Ну освободили.Где радость ?
Еще савченков хотите ? Вам мало ? )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународные организации журналистов призывают Россию освободить незаконно арестованных Семену и Сущенко
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