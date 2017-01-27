 Международные организации журналистов призывают Россию освободить незаконно арестованных Семену и Сущенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы призываем международное сообщество присоединиться к нам и нашим партнерам в призыве немедленно снять сфабрикованные обвинения против этих двух журналистов, - написал в своем заявлении президент МФЖ Филипп Лерют. - Мы осуждаем кампанию преследования журналистов и СМИ, которая препятствует предоставлению ими независимой информации гражданам, что противоречит свободе выражения мнений".
Президент МФЖ также просит российские власти в срочном порядке отпустить больного Н.Семену для лечения в Киев.
Н.Семена работал на "Радио Свобода - Свободная Европа" и был задержан в Крыму. Роман Сущенко - корреспондент украинского государственного агентства "Укринформ" в Париже и был задержан в Москве в частной поездке.
МФЖ и ЕФЖ отмечают, что ранее в защиту этих журналистов выступили ПАСЕ и ОБСЕ.
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убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
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Ну освободили.Где радость ?
Еще савченков хотите ? Вам мало ? )))
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