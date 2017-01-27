 СНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В начале заседания Глава государства подчеркнул, что при формировании заказа этого года должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-ом.
"Государственный оборонный заказ на 2017 год мы должны сформировать с твердым учетом тех недостатков, которые мало оборонный заказ 2016 года. Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа - это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантированно профинансированы", - подчеркнул Петр Порошенко.
"В денежном измерении - около 9 млрд грн. - это средства общего фонда госбюджета в 2017 году, причем финансирование должно начаться уже сейчас", - добавил Глава государства.
Президент также сообщил, что на выполнение его поручения формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года. "Чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, которые имеют хорошее реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынке", - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства назвал вполне справедливым предложение по закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, которое обеспечивает так называемое "оптовое перевооружение" отдельных подразделений.
По словам Президента, большой дискуссией при формировании государственного оборонного заказа стал вопрос относительно того, что именно нужно закупать. "У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. При чем "Оплот" строится быстрее всего за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал он.
"И пока у нас есть ресурс срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - резюмировал Порошенко.
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Жорж МилославскийПетро Порошенко .
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СМИ: Правую руку Порошенко нардепа Кононенко отравили ртутью
Фото: Олег Федонюк
LB,ua
Народный депутат от БПП, соратник Президента Петра Порошенко Игорь Кононенко лечится от отравления ртутью. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной «Консервация».
«Игорь Кононенко, к тому же, сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более», - говорится в материале.
«Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, «привет» передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу», - пишет также Соня Кошкина.
Вместе с тем, речь идет о том, что из-за лечения парламентские делами Кононенко практически не занимается.
«В самой АП ключевые решения принимаются узким кругом. Это - сам Президент, Макар Пасенюк, Игорь Кононенко и Александр Грановский. Игорь Райнин, Борис Ложкин, Виталий Ковальчук, Александр Турчинов - уже «расширенный состав», привлекающийся по необходимости», - пишется в тексте.
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Вы могли хотя бы прямую речь президента без АшЫПок писать?
Спасибо за понимание.
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P.S. http://h.ua/story/175908/ читай, ботяра вальцмановская, и просвещайся.
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Хотелось бы не трындежа вороватого пастора, не грозных бровок исполнительного и необразованного еврейского мальчика Гройсмана, и не лоснящейся от беспробудных трудов на благо державы рожи говнокомандувача, а реальных, настоящих дел, не бумажного, а реального финансирования оборонпрома.
А вот с этим как раз большая напряженка, Порошенко, Гройсман энд компани доруководились и доворовались до того, что ситуация в стране и, естественно, в армии быстро ухудшается.
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ПРОШЛО ТРИ ДНЯ.
Вооруженные силы Украины получили от Японии помощь на общую сумму $1,85 млН
ПРОШЛО ЕЩЕ ТРИ ДНЯ
Вооруженные силы Украины получили от Японии помощь на общую сумму 1,85 МЛН.ГРИВЕН.Где построенный патронный завод по решению КМ 2014 года ?Это все ваши достижения
за $ 1.85 млд.
И где эта помощь ?
На ви ллах паркетников !
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Те, що називається «не минуло й півроку» Не так давно ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» повідомив про те, що підприємство освоїло ремонт вертольотів Мі-14, а трохи більше тижня тому стало відомо про тендер на ремонт Мі-14ПЧ заводський № 78494, б/н 35 на суму 13 192 638.41 грн, про що не так давно писалося.
Днями в черговому випуску «Техніка війни» розповідалося про те, як на заводі «Авіакон» модернізують вертольоти Мі-24 до рівня ПУ1. Однак, якщо для когось головною родзинкою репортажу стали «крокодили», то нас зацікавив лише один кадр, на якому і засвітився вищезгаданий Мі-14 ПЛ.
Іншими словами, морський багатоцільовий вертоліт берегового базування, в модифікації ПЧ - протичовновий, оснащений не тільки цілим арсеналом радіотехнічної апаратури для виявлення ворожих субмарин, але і здатний нести торпеди і глибинні бомби, вже в цеху і над ним працюють!
Досить швидко, я вам скажу. Але, якщо в загальних рисах, то таких вертольотів у нас не більше 5 одиниць. З іншого боку, завжди можна буде прикупити у партнерів, списують подібне добро, або запропонувати послуги з ремонту та модернізації. Поки немає свого аналога, або фінансово не раціонально купувати іноземні моделі, іншого виходу немає.http://wartime.org.ua/32217-m-14-pch-uzhe-v-robot-foto.html
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