EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  754  41
Материалы по теме:
Все про:оборона (827) Порошенко (10512) СНБО (3083)

 СНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год

Совет национальной безопасности под председательством Президента Петра Порошенко рассматривает государственный оборонный заказ на 2017 год.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В начале заседания Глава государства подчеркнул, что при формировании заказа этого года должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-ом.

"Государственный оборонный заказ на 2017 год мы должны сформировать с твердым учетом тех недостатков, которые мало оборонный заказ 2016 года. Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа - это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантированно профинансированы", - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На днях состоится заседание СНБО по вопросам оборонного заказа на 2017 год", - Порошенко

"В денежном измерении - около 9 млрд грн. - это средства общего фонда госбюджета в 2017 году, причем финансирование должно начаться уже сейчас", - добавил Глава государства.

Президент также сообщил, что на выполнение его поручения формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года. "Чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, которые имеют хорошее реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынке", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также читайте: СНБО поддержал проект госпрограммы развития ВСУ до 2020 года

Глава государства назвал вполне справедливым предложение по закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, которое обеспечивает так называемое "оптовое перевооружение" отдельных подразделений.
По словам Президента, большой дискуссией при формировании государственного оборонного заказа стал вопрос относительно того, что именно нужно закупать. "У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. При чем "Оплот" строится быстрее всего за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал он.

"И пока у нас есть ресурс срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - резюмировал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Необыкновенный госзаказ,сказочный он кое-кого сделает богатым очень !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Имя слишком известно , что бы его называть
Жорж Милославский Петро Порошенко .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вскрытие воровской власти покажет кого,ибо нет ничего тайного становящегося явным ! Но полагаю,что Порошено,Гройсман,Турчинов,Полторак в этой схеме первые,названия других крупных рыб узнаем чуть позже !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да он у главы комитета ВР по обороне известного стелка по гражданам, Пашинского пишут журналюги, самый шикарный личный автопарк в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну канєшно, там в них труба з каналізаційним люком(міномет Молот) - 500тис грн , при сібєстоїмості 26тис грн . Підйом бєшенний . Пеціна Ленінська кузня наштампує мульйон таких . Вигідніше чим конхфети в тисячу разів .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Несомненно что покруче батона Яныка , и лопаты Пшонки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хазар Дакійський. "(міномет Молот) - 500тис грн , при сібєстоїмості 26тис грн ." Откуда данные что себестоимость 26 тыс. грн? С потолка придумали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да всё нормально. Там экономически обоснованная цена. Как и на украинский газ, и на ротердамский уголёк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
26 тысяч это с лихвой , со всеми расходами . Посчитайте сколько стоит труба с таким диаметром и толщиной , +платформа , пару деталей , и покраска .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чЛенинская кузня наклепает торпедных катеров
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не успеет, 30 янв летит к меркель, па телехфону весь бред не передашь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первый звоночек


СМИ: Правую руку Порошенко нардепа Кононенко отравили ртутью

Фото: Олег Федонюк

LB,ua
Народный депутат от БПП, соратник Президента Петра Порошенко Игорь Кононенко лечится от отравления ртутью. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной «Консервация».
«Игорь Кононенко, к тому же, сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более», - говорится в материале.
«Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, «привет» передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу», - пишет также Соня Кошкина.
Вместе с тем, речь идет о том, что из-за лечения парламентские делами Кононенко практически не занимается.
«В самой АП ключевые решения принимаются узким кругом. Это - сам Президент, Макар Пасенюк, Игорь Кононенко и Александр Грановский. Игорь Райнин, Борис Ложкин, Виталий Ковальчук, Александр Турчинов - уже «расширенный состав», привлекающийся по необходимости», - пишется в тексте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уважаемая редакция Цензора.

Вы могли хотя бы прямую речь президента без АшЫПок писать?

Спасибо за понимание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саша, эту лапшу хоть с ошибками ,хоть без, все воспринимают как ложь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шановні прихильники Юлії Володимирівни, а якщо кремлівський карлик пообіцяє призначити Юлю губернатором української області рф, як Лукашенка білоруської, Ви будете закликати його ;Пукін ввєді!;?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацахол , не раз замітив що ти нерівно дихаєш до Юлі . Понравилась ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні. Я впевнений що Вона знищить Україну, якщо все-ж таки дорветься до влади.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Згоден з тобою в тому що Юля списана торба . В неї був шанс змінитись (тоді коли сиділа) , але пішла другим путьом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне вот интересно, что делать простым гражданам. Юля меня не устраивает, но от нынешней власти я тоже не в восторге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все що залишається , це споглядати за розвитком подій . А вони розвиваються стрімко .
 показать весь комментарий
Ответить
 
2007 год. Тимошенко: "Нужно остановить Россию раньше, чем Гитлера". Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко обратилась к западным странам с призывом обуздать российский экспансионизм. В ее статье под названием «Сдерживание России» говорится, в частности о необходимости ввести против «Газпрома» антимонопольные меры... Тимошенко призывает Запад выступить против России единым фронтом как можно раньше, пока еще есть достаточно широкие возможности воздействия на ситуацию, и напоминает о пагубности политики умиротворения агрессора, позволившей Гитлеру захватить почти всю Европу.

P.S. http://h.ua/story/175908/ читай, ботяра вальцмановская, и просвещайся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да можно рассматривать даже пятна на Солнце, болтать не мешки носить, а по факту- финансирование производства и ремонта вооружений в 2016-ом году полностью сорвано.
Хотелось бы не трындежа вороватого пастора, не грозных бровок исполнительного и необразованного еврейского мальчика Гройсмана, и не лоснящейся от беспробудных трудов на благо державы рожи говнокомандувача, а реальных, настоящих дел, не бумажного, а реального финансирования оборонпрома.
А вот с этим как раз большая напряженка, Порошенко, Гройсман энд компани доруководились и доворовались до того, что ситуация в стране и, естественно, в армии быстро ухудшается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вооруженные силы Украины получили от Японии помощь на общую сумму $1,85млрд

ПРОШЛО ТРИ ДНЯ.

Вооруженные силы Украины получили от Японии помощь на общую сумму $1,85 млН

ПРОШЛО ЕЩЕ ТРИ ДНЯ

Вооруженные силы Украины получили от Японии помощь на общую сумму 1,85 МЛН.ГРИВЕН.Где построенный патронный завод по решению КМ 2014 года ?Это все ваши достижения
за $ 1.85 млд.

И где эта помощь ?
На ви ллах паркетников !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мі-14 ПЧ уже в «роботі», - "Військова панорама".

Те, що називається «не минуло й півроку» Не так давно ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» повідомив про те, що підприємство освоїло ремонт вертольотів Мі-14, а трохи більше тижня тому стало відомо про тендер на ремонт Мі-14ПЧ заводський № 78494, б/н 35 на суму 13 192 638.41 грн, про що не так давно писалося.
Днями в черговому випуску «Техніка війни» розповідалося про те, як на заводі «Авіакон» модернізують вертольоти Мі-24 до рівня ПУ1. Однак, якщо для когось головною родзинкою репортажу стали «крокодили», то нас зацікавив лише один кадр, на якому і засвітився вищезгаданий Мі-14 ПЛ.
Іншими словами, морський багатоцільовий вертоліт берегового базування, в модифікації ПЧ - протичовновий, оснащений не тільки цілим арсеналом радіотехнічної апаратури для виявлення ворожих субмарин, але і здатний нести торпеди і глибинні бомби, вже в цеху і над ним працюють!
Досить швидко, я вам скажу. Але, якщо в загальних рисах, то таких вертольотів у нас не більше 5 одиниць. З іншого боку, завжди можна буде прикупити у партнерів, списують подібне добро, або запропонувати послуги з ремонту та модернізації. Поки немає свого аналога, або фінансово не раціонально купувати іноземні моделі, іншого виходу немає.http://wartime.org.ua/32217-m-14-pch-uzhe-v-robot-foto.html
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка Гопко Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Львов Минобороны мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия СБУ смерть суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти