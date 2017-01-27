 На продление ареста Сущенко подана апелляционная жалоба, - адвокат Фейгин

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда СУ ФСБ, удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Теперь будем ждать назначения даты рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде", - сообщил Фейгин.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Лефортовский районный суд Москвы 25 января продлил пребывание под стражей Романа Сущенко до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.
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